Desde esta mañana, no salen los colectivos de una empresa que viaja a Mendoza

La tensión por la falta de micro desde esta mañana va creciendo con el paso de las horas. En la Terminal de Ómnibus, un grupo de trabajadores reclama por cuestiones gremiales internas que no han sido resueltas aún. Por esta razón, las unidades que -comúnmente- salen cada una hora, de la empresa Del Sur y Media Agua dejaron de hacerlo.









Desde esta mañana de jueves ocurre que los micros no están saliendo, desde las 9.30. Según confiaron los involucrados, hasta tanto no lleguen un acuerdo con la empresa, no trabajarán.









En las próximas horas se conocerá la situación.