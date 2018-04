Desde el lunes comienzan a vacunar contra la gripe: ¿Por qué es importante recibir la dosis?

Para prevenir, es indispensable el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con alcohol en gel, y cubrir la boca y la nariz con un pañuelo descartable al toser o estornudar. También se recomienda desinfectar las superficies con agua y lavandina, sobre todo en casas o lugares donde hubo casos de gripe.





Los síntomas de la gripe son: fiebre alta, tos (generalmente seca), dolores musculares, articulares, de cabeza y/o garganta, cansancio e intenso malestar y ligera secreción nasal. Ante estos signos es importante consultar a un médico y no recurrir a la automedicación. También se advierte no tomar antibióticos, ya que no funcionan en esta patología.





La vacuna antigripal es la herramienta más útil para prevenir la gripe y sus complicaciones. Aunque se recomienda suministrarla en otoño, su aplicación también es oportuna y aconsejable hasta septiembre, en especial, para aquellas personas que no la hayan recibido y que tengan factores de riesgo para desarrollar la enfermedad y sus complicaciones.





"Para ser exactos, el momento indicado para vacunarse es ahora. Por eso ya se empezó a aplicar. Es porque los virus comienzan a circular, pero aumenta la circulación en el mes de mayo, entonces uno necesita vacunarse durante abril y que por lo menos pasen 10 o 12 días para que uno desarrolle defensas, anticuerpos y poder así protegerse de la gripe", informa la doctora.





Las personas que integran grupos de alto riesgo y deben recibir la vacuna son: niños entre 6 meses y 2 años de edad, adultos mayores de 65, embarazadas, puérperas, inmunosuprimidos (incluyendo VIH), fumadores, personas con obesidad mórbida, y aquellas con enfermedades crónicas (respiratorias, diabetes, renales, hepáticas, etc). Para no contagiar a los más vulnerables, la vacunación es obligatoria para el personal de salud y recomendada para docentes, niñeras, cuidadores y empleados de guarderías y geriátricos. En los últimos años aumentaron la cobertura de gripe del personal. Primero para proteger a los trabajadores de la salud y segundo para proteger a los pacientes.