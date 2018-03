Desayuno de la COVIAR: Uñac propuso trabajar en un ascenso del consumo de vino

"Deberemos ver cómo podemos encontrar un camino de ascenso en el consumo de vino, que definitivamente en este último tiempo se ha visto afectado. Es difícil obtener resultados distintos haciendo lo mismo", señaló Uñac, quien insistió en la necesidad del sector de innovar, articulando un trabajo conjunto entre el sector público y privado.





Las declaraciones del gobernador están basadas en la tendencia decreciente en el consumo de vino de los últimos años siguió en 2017 y cayó 6% con relación al 2016, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Observatorio Vitivinícola Argentino.





En dos años el consumo per cápita en la Argentina cayó de 24 a 20 litros por año, situación que preocupa si se considera que alrededor del 80% del vino que Argentina produce se comercializa en el mercado interno.





"Es un momento muy importante. Creo que en el análisis conjunto, en el desarrollo de un diagnóstico preciso y también en la entrega de herramientas desde el sector público hacia el sector privado podemos seguir encontrando un camino de crecimiento en la vitivinicultura", añadió.





También Uñac hizo referencia a la necesidad del sector de mejorar en el mercado interno pero también hacia el exterior: "Si hay algo que identifica a muchas provincias argentinas, pero especialmente a San Juan y Mendoza, es la producción de vinos, el desarrollo de la vitivinicultura. Pero esto no identifica solamente a algunas provincias en el contexto interno sino que fundamentalmente es una carta de presentación del país al mundo".





El gobernador puso en relieve el trabajo conjunto entre Gobierno y privados que se está llevando a cabo en la provincia y lo señaló como un camino a seguir por la actividad: "El Gobierno de San Juan tiene un contacto fluido con cada uno de los eslabones que componen la cadena de desarrollo vitivinícola, y en ese contacto fluido hemos encontrado herramientas de apoyo a la producción, de análisis de desarrollo técnico, que han posibilitado reforzar los eslabones de la cadena productiva", afirmó.





Para finalizar, el mandatario sanjuanino habló sobre la eliminación del impuesto al vino: "Me parece que no es un impuesto que colaboraba con el sector y definitivamente esa decisión ha hecho que sigamos teniendo expectativas de crecimiento sobre un actividad que es importante en la economía argentina".





Por su parte, el presidente de la COVIAR, Ángel Leotta, se refirió a la necesidad de recuperar el consumo: "Tenemos ante nosotros una prueba de fuego. Sin consumidores no hay vitivinicultura posible ni para productores ni para bodegas; sin mercados no hay vitivinicultura posible para esta generación y para las generaciones que vienen. Sin demanda, no existimos".





El presidente de COVIAR destacó que "la magnitud de los desafíos que enfrentamos nos motiva a todos los actores de la cadena vitivinícola argentina, a comprometernos, utilizando la articulación entre lo público y lo privado como herramienta primordial para que la vitivinicultura sea política de estado en materia de producción, en materia de turismo y en materia de relacionamiento con el mundo".





Además, Leotta coincidió con el gobernador Uñac en la necesidad del sector de innovar: "El diagnóstico es claro y lo conocemos de los foros de revisión del Plan Estratégico Vitivinícola: el consumidor argentino quiere propuestas innovadoras, productos en envases más prácticos y económicos, vinos que sean refrescantes, pensados para ocasiones y segmentos donde hoy no estamos presente. La demanda también nos exige vinos de menor graduación alcohólica y livianos. Tenemos que encontrar, como sector, el modo de satisfacer y legitimar estos nuevos modos de consumo para que el vino no se aleje de la cotidianeidad".