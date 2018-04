Desarrollo Humano continúa el reclamo de actualización de fondos a Nación

El Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social continúa el reclamo de actualización de fondos a Nación por la Copa de Leche y la Tarjeta Social.





En este marco, el jefe de la cartera, Armando Sánchez, dijo que la última reunión que mantuvieron las provincias con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, fue el 13 de diciembre del año pasado, que duró sólo unos minutos y que los dejó "con muchas incógnitas".





Es que la cartera nacional se está reestructurando y las provincias tienen la incertidumbre de no saber cómo enviarán los proyectos y qué les van a dar. En este marco, Sánchez explicó que se desarticularon los planes Ellas Hacen y Argentina Trabaja para pasar a ser Hacemos Futuro.





"Los beneficiarios de estos planes no pueden prestar ningún servicio si no terminan hasta la secundaria inclusive o hacen cursos y todas esas personas desbordaron las escuelas de San Juan, no hay cupo para tanta gente", destacó.