Depende del decreto nacional si San Juan adhiere a la prohibición de circulación nocturna

Según transcendió antes del mediodía del jueves, Nación anunciaría la firma del decreto para mañana viernes. Este nuevo documento, que se suma a los adoptados por la pandemia a nivel nacional, le podría un horario a la circulación, prohibiendo que los ciudadanos salgan de sus viviendas de 23 o desde las 00 hasta las 5 de la mañana. Lo cierto es que el horario de medianoche, habría sido un pedido de los gobernadores atendiendo a la situación económica de los empresarios gastronómicos que piden no frenar sus actividades.

Si se firma el decreto nacional, y está especificado el piso de contagios permitido, San Juan podría quedar afuera de esa prohibición si no lo sobrepasa. Ahora bien, si la prohibición no se aplica desde mañana, porque la provincia mantiene un buen número de contagios, pero luego ese número se supera, se anula la condición de manera automática.

Esto quiere decir que lo que suceda se acatará a las condiciones sanitarias que se establezcan con el correr de los días. La conducta de las personas será fundamental para que los contagios se aplaquen. "No tenemos información oficial sobre lo que va a ocurrir; por eso vamos a esperar una comunicación formal o el decreto presidencial para tomar una decisión. No queremos adelantarnos porque no sabemos cuál es la decisión de Nación. Lo que sí, hemos acordado que sea una medida conjunta a tono de todo el país", remarcó Gattoni a sanjuan8.com.

Sin embargo, desde el Gobierno Nacional confirmaron a sanjuan8.com, que el decreto quedará listo entre hoy y mañana viernes, y que estará a tono con lo conversado entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Salud, Ginés González García, el ministro del Interior, Wado de Pedro y los gobernadores, con el presidente Alberto Fernández. Por estas horas, se están definiendo los índices que se especificarán en el escrito, que saldrá de Casa Rosada.

"La idea es que los gobernadores tengan margen de aplicación en cada uno de sus distritos, para la limitación a la circulación nocturna transitoria. Por esto es que es equivocado hablar de toque de queda, porque es ese caso sería de cumplimiento obligatorio", dijeron fuentes confiables a este medio. Otro de los puntos clave a tener en cuenta es el hecho de no frustrar vacaciones, actividades turísticas, ni parar la economía de las provincias.

Algunas de las medidas ante la desobediencia de la norma

En San Juan, si el decreto lo dice y el no acatamiento de la norma implica una infracción al artículo 205 del Código Penal, sucederá lo mismo que en fase 1. Actuará Flagrancia con detenciones y procesos judiciales exprés, es decir, juicios breves en cuestión de horas. Con condenas en suspenso, efectivas o con probation de acuerdo al caso. También, la Policía estará en condiciones de aplicar multas y podrá radiar vehículos.

La intención es terminar con las aglomeraciones nocturnas, que se producen por fiestas clandestinas y encuentros sociales no permitidos, entre jóvenes. Esta situación, que tiene una base en los informes de las provincias, que fueron elevados al gobierno nacional, podría agravar el estado sanitario, acrecentar el número de muertes y provocar colapso en hospitales públicos y privados.

Disposiciones que podrían quedar incluías en el decreto

*Limitar nocturnidad. Es la base del acuerdo.

*Acotar viajes al exterior

*Exigir test PCR a los que se trasladan entre provincias (sobre todo los aéreos). Esto sería en el caso de destinos donde hay mayor número de casos.

*Acotar a 10 el número de personas en reuniones familiares.

*Restringir nuevamente el uso de transporte público a trabajadores esenciales.