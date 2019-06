Denunció que su exnovio le rompió el auto y le pintó la leyenda "drogada, rompe familia"

La víctima que denunció a su expareja expuso las fotos, una serie de mensajes y contó su historia en primera persona. A continuación, el relato que se viralizó en las últimas horas:

auto rayado dos.jpg





"Anoche a la salida de un boliche me estaba subiendo a un remis para volver a mi casa cuando este sorete FRANCO SISTERNA me bajo de los pelos del móvil y me tiro al piso, gracias a la gente que estaba ahí afuera que por fin actuó e intervino ante esta situación y no me dejaron sola. Ahora dice que no se acuerda porque esta medicado y mezclo con alcohol, pero que va a pagar el arreglo del auto.

No entiendo la maldad que carga semejante hijo de puta para decir un te amo cuando anteriormente me prohibió de mi libertad dejándome encerrada, violencia económica apoderándose de mis cosas como por ejemplo auto, llaves de mi casa, celular, billetera.

Después de habernos peleados, empezaron situaciones en las que no podía ir trabajar porque aparecía en mi trabajo, volvía a mi casa y me seguía. Salía de mi casa con miedo de que esta mierda me hiciera algo, o directamente no salía, mientras el sale y frecuenta todos los lugares con tranquilidad.

Si tengo que poner a nombrar todas las cosas que me banque no terminaría mas.

Amenazas de muerte (tengo audios grabados) Rayar con aerosol el auto de mi vieja escribiendo que soy puta, drogadicta.

MI auto no funcionaba y cuando lo llevaba al taller me decían que le cortaban los cables, pagando una fortuna un montón de veces.

Salir de trabajar y tener los vidrios rotos de mi auto haciendo pasar la situación por un choque que nunca existió.

Escupiéndome en la cara dos veces hace poco, porque supuestamente estaba con otro", fue parte del relato que se compartió ciento de veces. Por ahora se desconoce si el agresor fue detenido.





Si sos víctima de violencia de género podés pedir ayuda en el área de la Mujer de tu municipio o llamar a la Comisaría de la Mujer 428-0378.