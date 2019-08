Denunció que a los 10 años fue abusada por su tío y su familia paterna no le creyó, ahora lo hizo público

"Después de 19 años me siento lista para hacer público mi caso", así comienza el duro relato de una joven de 29 años pero que se traslada cuando solo tenía 10. La joven relató su historia de abuso en unas vacaciones en Mar del Plata en Facebook y generó que su historia sea conocido por todos.

"Era una niña de 10 años. Fui a vacacionar a Mar del Plata con dos familias que me invitaron (dos hermanos de mi papá, sus esposas e hijos). Mi mamá confiada de que iba con mis primos y tíos me dejó ir tranquila pensando que iba a estar en buenas manos. Nos fuimos en una combi todos juntos a la casa de otro hermano de mi papá que nos recibía en su casa.





Cuestión que uno de los hermanos de mi padre Norberto Oscar Migani (padre de 4 hijos varones y abuelo de varios nietos) y esposo de Alcira con quien yo viaje desde San Juan, abusó de mi en ese viaje. Buscó el momento de encontrarme sola e indefensa y abusó de mi siendo una nena inocente de 10 años.





Me tocó mis partes íntimas durante un largo e interminable tiempo (todas), me besó con su inmunda boca de viejo asqueroso y me dijo que no diga nada. Tuve la suerte que en ese momento apareció un primo de sorpresa en la pieza y así lo dejó de hacer y aproveché para salir corriendo, temblando y muerta del asco y del miedo.

Embed





Aproximadamente a los 30 días de haber pasado por eso, tuve el valor de poder hablar con mi mamá, con quien siempre fui muy unida, y contarle lo que me pasaba y lo que me tenía tan triste. Ella me escuchó, creyó y peleó por mi. A raíz de esa confesión salieron varios casos a la luz de otras mujeres de la familia en donde este pedófilo inmundo fue el responsable, entre ellas mi hermana, mis primas y su propia nieta, abuso de todas siendo niñas.





Su mamá, mi abuela paterna, aseguró que eso no podía estar pasando que seguramente yo con 10 años provoqué a su hijito para que el llegase a hacer una cosa así porque él era incapaz. Al igual que su esposa, hijos y Toda mi familia paterna siguió en relación con este abusador de niños como si nada hubiese pasado. Nadie quiso ver que había niñas abusadas por este enfermo en la familia y se siguieron juntando a comer asado los domingos. Hipócritas y cómplices todos.





Busco que mi caso se DIFUNDA y que por un lado se sepa qué clase de basura es Norberto Oscar Migani, y por otro lado que sepan que estas cosas existen. Que la mayoría de estos casos sucede en el interior de nuestra familia. No silenciemos a nuestro hijxs. Le demos voz y creamos en ellxs. Como madres, padres, y como sociedad somos su única salvación", escribió la joven en su cuenta privada.





El caso llegó a la Justicia y el hombre fue procesado por el abuso de una nieta y por estos días se encuentra en libertad explicaron desde el entorno familiar de la denunciante.