Del Zonda al San Juan Villicum

El autódromo El Zonda se inauguró el 08 de octubre de 1967; casi en la misma fecha 51 años después San Juan vuelve a inaugurar una obra que deja atrás una historia de vital trascendencia a nivel nacional y sudamericano, incluido el propio rally Dakar. El Zonda llegó a convertirse en uno de los mejores autódromos de Sudamérica y un ícono en la provincia de San Juan. Con la llegada del nuevo circuito se escribe una página muy importante en la historia deportiva de San Juan, del país y por primera vez del automovilismo mundial. La historia transcurrida en el hoy Eduardo Copelo cumplirá un objetivo que quizás no se haya planteado hace medio siglo, y seguramente ni hayan imaginado los sanjuaninos que lo pensaron, proyectaron y construyeron. Ahora subió un gran peldaño.





Es muy probable que el amor propio nos juegue en contra a la hora de opinar sobre lo nuestro y para no caer en obviedades es mejor escuchar a los especialistas o a quienes con una mirada externa han valorado la inversión que San Juan hizo con el nuevo autódromo, y son ellos los que han marcado la diferencia. El próximo fin de semana lo que ya han expresado quedará en el olvido porque estamos seguros que superará las expectativas por las que ya dieron la aprobación para la realización del superbike. A saber:





Orlando Terranova, Presidente del grupo OSD, en abril de este año expresó: "Queremos hacer del WorldSBK en Argentina un Round único para todos los amantes del motociclismo en América Latina. Después del éxito de la quinta visita de MotoGP, ahora estamos trabajando con pasión en este proyecto integral. Esperamos que los aficionados lleguen a San Juan en octubre a lo largo de la impresionante Ruta 40 y disfruten de dos magníficas carreras con las motos de producción más rápidas del mundo".





Daniel Carrera, Director Ejecutivo de WorldSBK, explicó en ese momento: "Tenemos un proyecto que supone todo un reto para nosotros debido a los plazos, pero después de la reunión de la semana pasada hemos podido diseñar un plan que garantiza que las instalaciones esenciales para llevar a cabo el evento estarán en los niveles adecuados el próximo mes de octubre. El Villicum se convertirá en un circuito de referencia una vez que se complete al 100%, y será el destino perfecto para albergar WorldSBK, teniendo en cuenta también la increíble ubicación de la pista de carreras, con los Andes como telón de fondo y rodeado de viñedos".





Todos los pilotos que compitieron en Magny Cours en Francia hace 15 días tienen en su haber detalles de la nueva pista: el trazado, las rectas, la capacidad de espectadores y la seguridad que les confiere el que haya sido aceptado por la entidad mundial organizadora. El autódromo San Juan Villicum además quedará inaugurado en un momento de la Argentina en donde la obra pública queda relegada en un contexto de crisis y el solo hecho de que se haya financiado sin aporte Nacional convierte a San Juan en una excepción de lujo para el país.





El próximo fin de semana tendremos un nuevo escenario que no solo le dará sentido al deporte y eso no es poco; ese lugar resume el valor del trabajo, del ahorro, de las cuentas claras y la gran responsabilidad de que sea sustentable en el tempo. Ahora tenemos el enorme desafío de convertirlo en un polo de desarrollo para futuras inversiones que se volcarán en el sector privado en hoteles, restaurantes, paseos turísticos y actividades que pongan a San Juan en la consideración de los mejores, algo que sabemos que somos y por eso cada obra irá acompañada de nuestro sello de identidad. Esa es una meta que recae en cada uno de nosotros, es el momento de ser verdaderos emprendedores para que otro no se lleve lo que supimos conseguir con esfuerzo,-