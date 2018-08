Defensoría del Pueblo intimó a ECOGAS para que no corte el servicio por falta de pago

Julio César Orihuela, titular del área, sostuvo que la medida se debería implementar hasta que se solucione la situación de incertidumbre que hay en la sociedad. Por otro lado, instó a los consumidores a realizar una comparación de montos en relación al mismo período del año pasado. Si el valor supera el 300% de aumento debe pedir una reformulación de la factura.

Además, se le va a pedir a distribuidora de gas que mejore los canales de comunicación y las vías de información debido a que notaron que muchos usuarios no conocen, por ejemplo, la posibilidad de un plan de financiación de la boleta de invierno. Defensoría del Pueblo entiende que es un error de la empresa y que debe empezar a ser más claro en este tipo de situaciones.

Durante los primeros días de agosto, cuando comenzaron a llegar las facturas con el consumo invernal, se inició una serie de reclamos masivos. Ante esto tanto los diputados del Frente Todos por San Juan como Defensoría del Pueblo requirieron una explicación tanto a ECOGAS como a ENARGAS.

La defensa de Daniel Rivadulla, director de Operaciones de ECOGAS, se basó en que de 104 mil usuarios solamente1.500 tuvieron medición no real. "Los lecturistas que son parte de una empresa tercerizada no pudieron ingresar a las casas en al menos dos ocasiones, por lo que se estimó el monto teniendo en cuenta otras facturas". De todos modos, dijo que los usuarios no pueden tener más de tres facturas consecutivas de lectura estimada y que en una recorrida del último fin de semana se logró revisar la medición de 1303 familias, es decir que sólo habría 197 usuarios hasta el momento sin factura real.