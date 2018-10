Defender lo indefendible

La realidad económica de la Argentina no admite especulaciones políticas y mucho menos un juego mediático que busque réditos personales. El caso Carrió quizás desnuda sus intenciones usando la dolorosa realidad de la gente para potenciarse fuera del partido gobernante, aunque haya sido "Cambiemos" el último espacio político que ella eligió para seguir siendo legisladora eterna.









Es una técnica que puede pescar desprevenidos a muchos, pero hoy la comunidad está muy bien entrenada para hacer una segunda lectura política de lo que sucede. Cuando las cosas van bien, soy de este partido y cuando van mal, lo critico, defenestro y señalo. Una lectura podría ser; "qué bueno... ahora nadie se aferra de manera obcecada a la política gobernante y puede expresar críticas constructivas sin que eso afecte el camino de la institucionalidad"; o bien puedo decir "qué traidor, ahora que las papas queman, decido sacar los pies del plato y hago la mía, sin importar que mi critica pueda afectar sensiblemente a la que estoy usando para valerme de ella: la gente". Cualquiera de las dos posiciones podría ser válida, y la opinión pública podrá estar de un lado o del otro de esa opinión según la empatía que le cause quien lo dice.









Como después de todo no es más que eso ... así van por la vida, diciendo y opinando; total, después me desdigo o me planto en "era una broma", y si acierto me planto en "ven que se los advertí". En cualquiera de los dos casos demuestra irresponsabilidad, falta de respeto y un juego perverso que termina alimentando el ego del protagonista al que todos replican con sus comentarios. Ni más ni menos que lo que viene ocurriendo con la dirigencia política, sindical, gobernante y partidaria desde que tengamos memoria reciente.









Un claro ejemplo del origen de nuestras crisis económicas, es la crisis dirigencial que tenemos. La única verdad es la realidad y esta nos duele.









Mientras tanto en la Argentina todavía tenemos que atravesar esta tormenta interminable y recién estamos en el ojo del huracán.









La peor sequía en 50 años marcó el camino de una recesión que se profundizó con una megadevaluación del peso que impactó de lleno en el consumo interno y una suba de tasas que dejó herida a toda la industria local. Sin certeza de haber tocado fondo, y ante un mercado interno golpeado además por un duro ajuste monetario, el Gobierno pone sus fichas a que una reactivación de Brasil que logre sacar al país de etas nubes negras.





Para el año que viene el campo promete mejores números, pero el efecto derrame a otros sectores es limitado

Los últimos datos muestran que en julio la actividad económica cayó 2,7%, con la industria manufacturera y el comercio como los principales sectores afectados por la recesión, reflejando un mercado interno golpeado por la pérdida de poder adquisitivo. En agosto, la industria registró una pérdida interanual de 5,6%, con números en rojo en diez de las doce ramas. Uno de los que logró esquivar el azote fue la industria automotriz, que tras meses de caída se recuperó gracias a una incipiente recuperación de la economía brasileña, que se tradujo en una mayor exportación de autos.





El otro de los que logró mantenerse a flote fue la intermediación financiera, aunque encara por delante un ajuste monetario que podría hacer mella en sus balances. De todos modos, en ese aspecto las aguas están divididas en el mercado

Pero si hay una deuda pendiente que el sistema financiero tiene con la sociedad es la falta de crédito.

El tiempo dirá si el Banco Central logra contener sus objetivos. En el mientras tanto, es sabido que el ajuste monetario agudizará aún más la recesión, y será clave una recuperación del principal socio comercial que logre traccionar a la economía nacional.

A la par de esta realidad indiscutible estarán los que siempre miren su ombligo y con declaraciones grandilocuentes y amparados en Dios y la Republica y con el manto de protección parlamentaria; sigan yendo por la vida con pura charlatanería. Ya todos lo vemos, es muy evidente... es puro bla; bla y nos damos cuenta.