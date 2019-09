Declaró Claudia Vázquez ante el juez y el acusado de golpearla al aire sigue sin presentarse en Tribunales

Mientras tanto Claudia Vázquez fue a declarar ante el Cuarto Juzgado Correccional a cargo de Matías Parrón, y contó cómo ocurrieron los hechos que repercutieron en todos los medios locales y nacionales. La locutora fue agredida mientras estaba en una tanda y los oyentes pudieron escuchar los insultos y las amenazas a las que fue sometida la mujer que realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer.









Por ahora solo se sabe que el abogado del agresor, Elmo Migani, presentó la eximición de prisión y hasta el momento se desconoce cuál es la resolución del juez. Ridao dijo a través de su abogado que no se presentará ante la Justicia hasta que no tenga las garantías de no quedar detenido.