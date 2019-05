De principal sospechosa del asesinato de su marido a cantante: la indignación de la familia del minero Moreno

Un caso que lleva cuatro años de desidia. Nada se supo sobre los responsables de la muerte del minero Jorge Moreno, el joven que falleció misteriosamente en su casa en julio de 2015. En esta causa, la primera sospechosa que quedó detenida fue su esposa, Pamela Carrizo. Aunque la Policía estaba convencida en aquel momento de que ella tenía que ver con este sangriente episodio que le costó la vida a su marido, la Justicia le terminó dictando la falta de mérito porque no había elementos contundentes en su contra.









Entonces, cayeron dos sospechosos que -supuestamente- tenían que ver con el asesinato, que tenían antecedentes por robo y delitos con armas, pero poco duraron dentro de la comisaría, ya que no había nada concreto, evidencia que respalde su intervención en la escena del crimen. El caso, que fue contado como un posible robo, pero que dejó muchas dudas, sigue sin responsables a poco de cumplir su cuarto aniversario.









Mientras tanto, una sorpresa para la familia de la víctima. Pamela Carrizo, la esposa que podría haber estado implicada en la muerte del minero, ahora es una cantante popular. Su rostro impreso en los afiches que promocionan sus espectáculos, indignó a la familia Moreno. Precisamente, una de las hermanas del minero, no se quedó callada y se despachó por facebook.









"Hablo desde el dolor, impotencia. Que vergüenza que los políticos en vez de ayudar, dar ejemplo y encerrar a los delincuentes, ahora le dan lugar en su partido político para cantar. No sólo NO se hizo Justicia por mi hermano JORGE MORENO, sino que encima se están burlando del dolor que siente su familia. En qué mundo vivimos.. qué nos están vendiendo? No nos olvidemos de quien es PAMELA CARRIZO", remarcó Agustina Moreno.