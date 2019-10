Dara sobre el pedido de jubilación del concejal: "Por ética y salud, tiene que tomarse licencia"

Dara remarcó que tanto D'amico, como su secretaria, la abogada Guadalupe Guzmán (42) que padece ELA, "podrían haber utilizado el recurso una vez vencida la relación que tienen con el Concejo. Hicieron el pedido a través de la Comisión Médica 26 y han omitido utilizar el recurso municipal, presentarlo a través de la oficina de Recursos Humanos. Si de alguna manera tienen otra relación de dependencia, que me consta, tanto para la parte privada, empresa o sindicato, por ahí deberían haber esperado el momento oportuno, cuando termine el mandato. El promedio siempre es el de los últimos 5 años anteriores, entonces nadie les iba a privar la posibilidad de lo que están ganando", destacó.













Por otro lado, subrayó el peligro que significa para la Municipalidad que un trabajador que está enfermo y en situación de agravamiento de su estado de salud, continúe yendo a trabajar. "El próximo martes nos reuniremos los 12 concejales para decirle a Gabriel que hay una situación de incompatibilidad, porque no puede estar reclamando una enfermedad y seguir trabajando. Él decidió estar y nosotros no podemos correrlo, hasta por una cuestión de ética o salud, tiene que dar un paso al costado y tomarse licencia, no digo renunciar peri sí dejar en claro que si pide una incapacidad no puede estar sentado, trabajando", expresó.









La Comisión Médica 26 evaluará la situación de edil y el Anses será quien deberá decidir, luego de analizar todos los elementos, si le otorga o no la jubilación anticipada al concejal sanjuanino.





damico concejal.jpg