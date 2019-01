Daniela Arregui dio detalles de su operación y agradeció el apoyo de todos

"En el 2016 me diagnosticaron cáncer de mama. Luego de hacer todo el tratamiento estuve bien un tiempo, pero en el 2018 apareció una lesión en la 8va vértebra de mi columna, ya a un 50% de su aplanamiento por el tumor que la comprometía por completo. Lo cual hacía que invadiera el canal medular y comenzara a afectar nervios y terminaciones, de no operarlo de inmediato, era seguro la paraplejía, así como el avance de la metástasis del cáncer de mama. Me trasladaron a Buenos Aires, realizaron muchos estudios para estar seguros de realizar la cirugía (la cual constó en sacar en bloque la vértebra, y discos de arriba y abajo, y algunas costillas) ya que estaba progresando rápidamente la fractura de la columna y teníamos que estar seguros de que fuera el único foco por ahora visible de enfermedad", relató en las redes sociales.





La joven de 32 años fue sometida a una operación de 8 horas, el pasado 3 de enero, en el hospital Italiano. "Me sacaron una vértebra crucial del centro del tórax y la mitad de dos costillas de cada lado. Hay que volver a sostener el torso y prepararme pronto para continuar con tratamiento de quimioterapia y rayos", contó Arregui.





Esta luchadora tuvo que presentar un recurso de amparo para que la obra social se haga cargo de los costos de la cirugía. "Agradezco a todos los medios que compartieron mi historia y de esta manera pude conseguir que un juez federal apruebe el recurso de amparo para mi tratamiento. Creo que es importante apoyarnos entre todos y saber que vivimos en comunidad y que entre todos podemos ser escuchados y lograr salir adelante", escribió en una carta que llegó al facebock de sanjuan8.com.





Luego de la operación, Daniela estuvo dos días en terapia intensiva y el sábado fue pasada a sala común. Ahora empieza un intenso tratamiento de recuperación, que podría durar una semana, para luego continuar con quimioterapia. "Estoy haciendo todo de mi para salir rápido de esto, y seguir con mi salud. Quiero mucho la vida que llevo, y a las personas que están en ella", expresó.