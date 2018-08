Daniel Hourcade dio cátedra sobre el trabajo en equipo

La charla no sólo estuvo destinada a deportistas y afines, sino también a dirigentes, empresarios y funcionarios, entre otros. Del encuentro, participó el intendente Franco Aranda y el presidente del Concejo, Juan Pablo Dara.





Previo al encuentro, el técnico visitó los estudios de Canal 8 y recorrió algunos clubes locales para conocer la realidad del deporte en la provincia, además de aportar sus conocimientos.





"En el deporte nada se logra sin una planificación. Hay que cambiar la mentalidad porque las cosas se tienen que resolver a mediano y largo plazo. En el fútbol, por ejemplo, pasa eso no hay planificación y si eso no se logra no habrá éxito", manifestó el exPuma.





Hourcade se desempeñó como entrenador de Los Pumas durante cinco años. El DT tomó las riendas en el 2013 y alcanzó las semifinales del Mundial 2015 que se jugó en Inglaterra. Su último partido fue el 23 de junio ante Escocia en Chaco. Luego de la derrota por 44 a 15 le dijo adiós al seleccionado y Mario Ledesma fue el elegido para sucederlo.