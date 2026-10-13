Cuyo registró una inflación del 1,9% con fuertes diferencias entre rubros

En contraste, las variaciones más moderadas se registraron en las bebidas alcohólicas, con un incremento del 0,5%, y en la adquisición de vehículos, que subió un 1%.

Qué rubros aumentaron más en Cuyo

El transporte público fue la categoría con mayor incremento entre las mencionadas por el organismo estadístico. Su variación del 4,7% superó ampliamente el índice general de la región y se ubicó como uno de los principales movimientos de precios de septiembre.

También se destacó el rubro de periódicos, diarios, revistas, libros y artículos de papelería, con un aumento del 4%. Ambas categorías tuvieron subas superiores al promedio regional del 1,9%.

En el otro extremo, las bebidas alcohólicas registraron una variación del 0,5%, mientras que la adquisición de vehículos presentó un incremento del 1%.

Estos porcentajes corresponden al promedio relevado para la región de Cuyo y no necesariamente reflejan el impacto en cada hogar, ya que la evolución del gasto depende de los bienes y servicios que consume cada familia.

El índice nacional también se aceleró

A nivel país, la inflación de septiembre fue del 1,9%, por encima del 1,7% registrado en agosto. Con este resultado, el acumulado entre enero y septiembre llegó al 23,6%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4% respecto de septiembre de 2025.

De esta manera, Cuyo se ubicó en línea con el promedio nacional, aunque con aumentos muy diferentes según el rubro.