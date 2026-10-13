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Cuyo registró una inflación del 1,9% con fuertes diferencias entre rubros

San Juan, Mendoza y San Luis integran la región que registró la misma inflación que el promedio nacional en septiembre. El transporte público aumentó, mientras que las bebidas alcohólicas tuvieron la variación más baja entre los rubros destacados.

La inflación de septiembre fue del 1,9% en Cuyo, región que integra San Juan junto con Mendoza y San Luis, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Aunque el índice regional coincidió con el promedio nacional, hubo diferencias marcadas entre los rubros que componen el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El transporte público encabezó los aumentos, con una suba del 4,7%, casi tres puntos porcentuales por encima de la inflación general. En segundo lugar se ubicaron los periódicos, diarios, revistas, libros y artículos de papelería, cuyos precios avanzaron un 4% durante el noveno mes del año.

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En contraste, las variaciones más moderadas se registraron en las bebidas alcohólicas, con un incremento del 0,5%, y en la adquisición de vehículos, que subió un 1%.

Qué rubros aumentaron más en Cuyo

El transporte público fue la categoría con mayor incremento entre las mencionadas por el organismo estadístico. Su variación del 4,7% superó ampliamente el índice general de la región y se ubicó como uno de los principales movimientos de precios de septiembre.

También se destacó el rubro de periódicos, diarios, revistas, libros y artículos de papelería, con un aumento del 4%. Ambas categorías tuvieron subas superiores al promedio regional del 1,9%.

En el otro extremo, las bebidas alcohólicas registraron una variación del 0,5%, mientras que la adquisición de vehículos presentó un incremento del 1%.

Estos porcentajes corresponden al promedio relevado para la región de Cuyo y no necesariamente reflejan el impacto en cada hogar, ya que la evolución del gasto depende de los bienes y servicios que consume cada familia.

El índice nacional también se aceleró

A nivel país, la inflación de septiembre fue del 1,9%, por encima del 1,7% registrado en agosto. Con este resultado, el acumulado entre enero y septiembre llegó al 23,6%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4% respecto de septiembre de 2025.

De esta manera, Cuyo se ubicó en línea con el promedio nacional, aunque con aumentos muy diferentes según el rubro.

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