Cuatro sanjuaninos aspiran a ser parte de un film porno guionado y dirigido por mujeres

/// Por María Eugenia Vega





De una cena de amigos, hace tres años, surgió una idea que hoy comienza a tomar forma. La necesidad de progreso y la idea de realizar una producción cinematográfica han provocado que un grupo de jóvenes rompa con barreras ideológicas y cuestiones machistas dentro del mercado pornográfico. Es que, en el camino, los chicos cuyanos que encaran este proyecto XXX se dieron cuenta de que las mujeres lo harían mejor, incluso que ellos, a la hora de escribir el libreto y dirigirlo. Ahora, ya hay tres films listo para ser realizados y la posibilidad de continuar, con los ojos puestos en Ischigualasto como escenario natural, a futuro. Un exitoso casting que suma cientos de jóvenes interesados en Mendoza y cuatro sanjuaninos en carrera, por ahora.





























Lo curioso, lo nuevo, lo que marcaría el comienzo del fin de la era machista dentro del mercado porno, es que las películas planteadas por la nueva productora con asiento en Mendoza, de la que también forma parte un sanjuanino, es que los guiones y la dirección estarán a cargo de mujeres. Lo cual lo hace aún más interesante y atractivo. La sensualidad y el tacto femenino formará parte de la firma de este proyecto rompiendo con todo tipo de tabús. Así lo remarcó a sanjuan8.com, uno de los productores, a quien llamaremos "Señor X", para resguardar su identidad.





































"Lo que escribieron las chicas nos dejó sorprendidos, porque esto siempre fue tabú. La mujer tiene la capacidad de meterse en la cabeza del hombre, saber lo que le gusta y cómo le gusta. Las chicas armaron un relato exacto, erótico, sensual. Al hombre le cuesta más lograr eso porque no es tan fácil ver lo que le gusta a una mujer", confió el Señor X. La directora se inspiró en el trabajo de Érica Lust.

































En este marco, todo está dado para que dentro de tres o cuatro meses comiencen con el rodaje. Lo que ocurre es que el proceso de selección tiene un requisito fundamental que pasa por una instancia médica, que necesita de un plazo de tres meses para repetir estudios. Entonces, los verdaderamente seleccionados para estas primeras tres películas no estarán hasta último momento.





























En ese camino de preselección están cuatro sanjuaninos, tres hombres y una mujer. En este punto vale aclarar que no sólo buscan hombres sino chicas para ser parte del film, que podría ser estrenado en 2020. El casting aún está abierto. La productora recibe los curriculum en la dirección de correo electrónico: productoresxxxmendoza@gmail.com





























"Seguimos recibiendo mail. Los chicos preseleccionados están siendo sometidos a análisis que se repetirán dentro de tres meses, porque la salud de cada uno es preponderante", explicó el Señor X.

































En la producción son aproximadamente 35 personas por filmación las que estarán activas, eso más el equipo técnico, profesional conformado por médicos, abogados etc. A esa cantidad de personal se les suman los actores. Los escenarios del film, que durará más de 1.30, serán mendocinos, pero no descartan filmar en San Juan, luego de cerrados estos tres proyectos. "Esta vez decidimos no movernos de esta provincia y mostrar locaciones privadas y paisajes autóctonos de Mendoza, pero estabamos interesados en Ischigualasto, aunque por ahora no lo haremos. Lo estamos analizando", mencionó.





























Bajo estricto asesoramiento legal, idearon el proceso de casting que, a diferencia de los mitos que giran al rededor de una preselección pornográfica, no tiene muestras ni actuaciones sexuales. Entonces, se divide en varias etapas. Primero, una entrevista escrita (responder un cuestionario), luego una entrevista cara a cara con un encargado que completará el cuestionario sobre datos específicos. Posteriormente, en otro lugar, una charla más sobre las razones por las cuales eligió formar parte del proyecto. Más tarde, los análisis médicos, la presentación de fotografías personales y más chequeos médicos. Es bueno destacar que esto se realizará bajo fiscalización de personal legal que se valdrá de documentación firmada y videograbaciones en todas las sesiones. No habrá escenas sexuales ni desnudos, como puntos en claro para tener en cuenta.

























Como requisitos para ser parte de este proyecto, es necesario tener más de 21 años, gozar de buen estado físico, buena salud clínica, y -se aconseja, pero no es requisito fundamental- poseer más de 13 cm de miembro erecto, en el caso de los chicos. En 10 días cerrarán el casting, según informaron.

























Una típica escena de oficina, una jefa que conoce a su nuevo secretario, comenzará por ser escenario de pasión y erotismo. Así comenzará la película de la que todos hablan, producida íntegramente por jóvenes de Cuyo.