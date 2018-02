Cuatro días de agonía para el sanjuanino millonario con el Telekino: recién este miércoles podrá reclamar

/// Por María Eugenia Vega





El fin de semana de cuatro días sin actividad en la administración pública deben tener al sanjuanino más afortunado con los nervios de punta. Es que aún no puede acercarse a reclamar su "gordo", el que se sacó en el Telekino y que equivale a $10.291.287, tres autos y un viaje por Argentina. Esa persona -aún sin rostro- jugó una boleta de 15 números en el sorteo N°1347 y no le falló ni a un sólo dígito. ¡Su inversión fue de $30, que es el valor del cartón! Los resultados de esta jugada se conocieron el domingo a las 15, pero la aparición del único afortunado no se concretará hasta las próximas horas.





Con el 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 23 y 25 se convirtió en el millonario del verano. Ahora deberá esperar que abran las agencias y se retome la actividad para que la Caja de Acción Social se ocupe de los detalles.