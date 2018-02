CuartetoDelBueno: esta fue la foto que subió Ulises a las redes sociales luego de su show

Ulises Bueno actuó en San Juan en la FNS 2018 y luego de la reprogramación de su show y la presentación en el estadio abierto agradeció a sus fans sanjuaninos. El artista elogió la fiesta más importante de la provincia con un posteo en su cuenta de Instragram





El cantante, hermano de Rodrigo, subió al escenario a las 20 del sábado y cantó un amplio repertorio de sus temas propios. Entre ellos interpretó El deseo de mi piel; Que será; Las alas de mi amante; Eternos pasajeros; Loco; Como te atreves a volver; Lucecita; No me sueltes porque vuelo y el clásico Dale vieja, dale. Luego de un breve receso, Ulises volvió al escenario para brindar la segunda parte del espectáculo. Cantó Intento; Me quedaré; Te llevaste todo; Contigo siempre; 9 días; Infiel y Ahora mírame.





Luego partió a su provincia natal, pero antes dejó una marca en el corazón de los miles de sanjuaninos fanáticos.





