"Cuando rescatamos a alguien pensamos en salvar una vida, no en cuánto se gasta"

/// Por Gabriela Varas

El jueves, en un importante operativo de rescate, integrantes del Andino Mercedario, grupo GERAS y Protección Civil rescataron del Cerro Pachaco a un andinista rosarino que sufrió un accidente mientras escalaba. Para quienes estuvieron en el lugar, lograr bajar con vida a esa persona fue un hecho que provocó una inmensa satisfacción. Sin embargo, cuando suceden este tipo de acontecimientos se despierta una polémica en la opinión pública, ¿quién paga el rescate?, ¿tienen que pagar?





Javier Giuliani, es miembro del Grupo de Rescate del Club Andino Mercedario y fue parte del operativo que permitió bajar a Duilio Javier Protti, de 38 años, quien por el desprendimiento de una roca se golpeó la cara y cayó varios metros, provocando ésto una fractura de clavícula que le imposibilitaba bajar.





Giuliani, en una charla con sanjuan8.com, contó cómo es el trabajo del equipo.





- ¿Desde cuándo el club Andino participa en búsqueda y rescate de personas?

-El grupo de rescate es una figura que nace en el año 1986, cuando ocurrió el accidente de la Banda de Música del RIM 22, en El Tambolar. Por la complejidad del accidente convocaron a andinistas para el salvataje y un poco ese fue el antecedente primario del grupo. En el 2008 armamos la primera subcomisión en el Andino. Fueron años de entrenamiento y capacitación. Elaboramos nuestro protocolo de procedimiento basado en los más altos estándares internacionales y de esta manera venimos trabajando.





- ¿Cuentan con equipamiento específico que es de la comisión o usan equipos particulares?

-Logramos un aporte del Ministerio de Desarrollo Humano, hace como 10 años atrás, nos donaron una camilla y elementos básicos de rescate. Pero cada vez que salimos en algún operativo todo el equipo técnico (mochila, arneses, zapatos de escalada), la ropa, la movilidad, la nafta, todo sale de nuestros bolsillos.





- ¿Es decir que todos es por voluntad?

-Si, totalmente





Javier Giuliani y Sebastián Aguiar sostienen que rescatar a personas no debería generar bronca en la gente.





- Se enteran de un hecho en la montaña ¿cómo se activa el protocolo?

-Es una estructura súper abierta y dinámica. Donde muchas veces no todos tienen experiencia, pero pueden ser útiles en la base, en la parte de comunicación o ayudando a alguien con experiencia. Nos juntamos en el club, evaluamos la gravedad del hecho y determinamos quienes van. Este rescate en particular fue muy técnico porque fueron muchas horas (cerca de 15) hasta llegar a Pachaco, de ahí subir hasta dónde estaba el herido (el cerro tiene 3 mil metros y el accidentado estaba casi en los 2 mil), con riesgos de caída. Es una quebrada con paredes y saltos donde tuvimos que escalar con cuerdas. Cuando llegamos realizamos los primeros auxilios, ubicamos al herido en la camilla con las medidas de seguridad para bajarlo. Como somos un equipo que se conoce mucho es más rápido organizarse. Es impresionante lo bien que puede andar algo con una estructura dinámica y flexible basada en la capacitación y la experiencia.





- ¿Qué sienten cuando logran bajar a una persona que está herida?

-Para mí es muy emotivo. Al rescate del jueves fuimos 13 personas, entre el Andino Mercedario y el Barreal. Todos estábamos ahí sabiendo que los únicos que podíamos bajarlo, éramos nosotros. Por la características del terreno, por las condiciones en las que sabíamos que estaba. Y poder concretar eso con alguien que ni siquiera conocimos es fantástico. Bajar la camilla por paredes impresionantes con saltos y que todo saliera bien fue muy satisfactorio. Puede ser que a la persona que está en su casa, cómoda sana y salva, le dé lo mismo que lo salven y piense en el dinero. Pero a quien necesita la ayuda en ese momento sí le hace la diferencia y eso para nosotros es más importante que pensar quién paga o no paga el rescate. Nosotros no recibimos un peso, ni lo estamos buscando. Lo hacemos por el otro, por el compañero, porque en cualquier momento te puede tocar a vos.





- Cada vez qué se pierde alguien o hacen un rescate todos cuestiona el tema de los fondos. ¿Ustedes que sienten al respecto?

-La gente se pone muy quisquillosa con el tema, pero no tiene en cuenta que es para salvar una vida y el tema económico es en lo que nosotros no pensamos. Se gasta más plata para otras cosas. El pensamiento es que le están pagando el helicóptero para bajar al loquito que se fue a la montaña y no es así. Por más cuidado que uno tenga eventualmente pasa. Pero hay un error de concepto y siempre dicen "para qué se van a la montaña si no saben", pero hasta el más experto puede tener un accidente. El automovilismo, el ciclismo son actividades deportivas que tienen un nivel de riesgo más grande que la escalda.





- ¿Hay un rechazo al andinismo?

-Es desconocimiento de lo que hacemos. Nosotros llevamos años en la montaña y cada uno sabe sus responsabilidades y a lo que se expone. Además en San Juan, a pesar de ser una provincia llena de montaña no tenemos una cultura del montañismo. Esto de ir a caminar, hacer ascensos. Esto pertenece más bien a un sector chico. El club tiene 200 socios debemos ser uno de los más chicos de la provincia.





- ¿Cuál es el promedio de este tipo de acontecimiento al año?

-Es muy bajo. Para que te des una idea, un 80% de los llamados que recibimos son para búsqueda de personas inexpertas, que por ejemplo, en el verano, en la zona del cerro Tres María suben con 40°C, con poca agua, sin protección y un 20% es de gente experta que puede sufrir un accidente.





-¿Cómo debería intervenir el Estado en el rescate y búsqueda de personas en la montaña?

-Vivimos en una provincia llena de montañas. El tema del recate en estas zonas es muy importante y los recursos tienen que estar a través de lo que sea y tiene que estar resuelto. En países como Suiza estos temas están súper aceitados. Acá estaría bueno que estuviésemos más articulados. Te doy un ejemplo, al entrar una llamada la 911 el operador debe tener la capacidad de poder diferenciar cuándo llamarnos a nosotros que somos los que tenemos mayor experiencia en el campo, porque es nuestro estilo de vida y de ahí al resto. El miércoles activamos el operativo porque justo un miembro del club estaba en el campamento de Techint.





- ¿Sienten que todavía hay recelo entre ustedes y los grupos de rescates del gobierno?

-Sí. Muchas veces no nos enteramos de rescates o somos los últimos a los que nos avisan. Por ahí caemos y no nos dejan participar. Creo que esa parte hay que pulir. Aunque debo destacar que en el cerro Pachaco trabajamos todos de manera ordenada y con mucho respeto.