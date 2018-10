Cuando los curas se casaban: un teólogo explica las dos razones de la Iglesia para sostener el celibato

El celibato como obligación fue impuesto por la Iglesia Católica en el siglo XI, cuando entendió que las personas casadas no pueden ser perfectas. Esta ideología se basa en el objetivo máximo de los fieles que es llegar a la santidad. Fue entonces cuando la Santa Sede decidió "atar" el celibato al sacerdocio. Existen líneas de pensamiento, tales como los sacerdotes tercermundistas, que se separan de la Iglesia peregrina, que sostienen que existe un vocación sacerdotal que no necesariamente está atada a la vocación célibe. Así sucede con los religiosos que pertenecen a congregaciones; que pueden "no ser sacerdotes y haber hecho votos de pobreza, castidad y obediencia". Según lo explicó el teólogo, filósofo y exsacerdote del Movimiento del Tercer Mundo, Rubén Dri a sanjuan8.com: "Esto último se realiza por plena voluntad. No sucede lo mismo con el sacerdote que está obligado a hacerlo. Pero esto no tiene por qué seguir ocurriendo, de hecho, por siglos ellos podían casarse. La Iglesia tendría que volver a desligar una cosa de la otra. Hay muchos hombres que tienen vocación sacerdotal, pero no al celibato. Sólo que al estar atado, sucede lo que ocurre con muchos de ellos en la Iglesia actual".









Dri perteneció al movimiento tercemundista, cuando era salesiano. Este sector se ocupó de inculcar ideas de renovación al Concilio Vaticano II con una fuerte impronta política y social. Desde su experiencia, remarca la necesidad que de volver a los tiempos remotos y permitir el casamiento de los sacerdotes, como ocurría antiguamente, porque "esto no ocasionaba un problema". "Es cierto que hay curas que están en pareja o casados, y que tienen hijos; pero al no ser reconocidos por la Iglesia están viviendo una situación irregular", sostuvo.









Sin embargo, existen dos grandes razones por las cuales el Vaticano no accede tan fácilmente a confeccionar un proyecto que modifique el Derecho Canónico, en este sentido. La primera es la herencia de los miembros de la Jerarquía eclesial. Es que al estar la Iglesia conectada al Estado, y recibiendo bienes y dinero en concepto de presupuesto cada año, para hacerle frente a las necesidades y los "salarios" de los sacerdotes, obispos y religiosas; la herencia –que correspondería al Estado- debería quedar en manos de los descendientes según lo establecen las leyes constitucionales. Entonces, este punto que no es menor pasaría a ser un problema legal, que habría que definir previamente.









La segunda razón, es teológica. El celibato es una opción superior al matrimonio, según las creencias religiosas. Esto tiene su base en una concepción filosófica que separa el alma del cuerpo. El célibe es aquel que no está manchado por el cuerpo, porque se considera que el alma está atada a la materia y lleva al ser humano a pecar física y mentalmente, mientras que el célibe estaría libre de ese pecado.









En este marco, sanjuan8.com le comentó a Dri lo ocurrido en San Juan sobre el cura de la Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, José Pepe Ortega, a lo que él respondió: "Llegará el momento en el cual la Iglesia va a tener que tomar cartas en el asunto, pero va a tener que solucionar estas dos aristas que comprenden un problema tan complejo. Mientras tanto, van a seguir pasando estas cosas. Hay una gran cantidad de sacerdotes que pasan por lo mismo y la Iglesia lo sabe perfectamente", contó.









También, explicó la importancia de tener en cuenta que los célibes, en muchas oportunidades, atraviesan conflictos con su sexualidad. "Seguir sosteniendo el celibato es poner al sacerdote en una situación inhumana. Esto los lleva a no poder solucionar su problema sexual y entonces caen en la tentación en su ambiente. Ellos están al frente de grupos de chicos y jóvenes. Muchos curas han intentado solucionar su conflicto sexual con el abuso y otros con las relaciones clandestinas. Yo no digo que sacando el celibato se terminarán los abusos, pero sí se aporta a la solución de un gran problema", detalló.













Por último, marcó un capítulo aparte sobre la defensa que todavía sostienen sectores con respecto al tema. "La gente lo ha internalizado como "sentido común" y se siente agredida cuando se corta con determinadas prácticas que pasan a ser del sentido común. Muchos católicos sientes como agresión que se cuestione el celibato. Cuando algo nuevo comienza a transformarse en este llamado "sentido común", las cosas cambian. Es una creencia que pasa a ser una verdad establecida, que no se puede romper", culminó.