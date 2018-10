Elena no puede más con semejante dolor. Estando viuda desde hace años, sólo vive por sus dos hijos. Desde que se enteró de la enfermedad de Daniel no lo deja solo ni a sol ni a sombra. Ella se encarga de absolutamente todo, pero para ello debió dejar de trabajar, vendiendo ropa en Media Agua. Ellos son de Angaco y ya no tienen trabajo. Daniel tuvo que dejar sus labores de albañilería independiente por causa de sus problemas cardiacos. La pareja de Daniel se ocupa de los 5 niños en la casa y tampoco puede salir a ganarse el pan.













Por esta triste situación, Elena acudió a sanjuan8.com para solicitar ayuda para su hijo. "Yo ya no sé qué más puedo hacer por él. Lo acompaño en todo, pero tiene hijos que alimentar y yo no puedo ayudarlos a todos. Ando por todos lados y hasta me estoy enfermando yo. Pero es que él es todo lo que tengo en la vida. Si a Daniel le pasa algo no voy a poder seguir", relató con angustia.













Con las piernas cansadas y el peso de los años, Elena ya casi no duerme ni come por su hijo. Lo único que desea es que lo ayuden con lo que puedan colaborar. Su teléfono es el 2645593596. También, oración por la salud de su hijo, para que pueda conseguir un nuevo corazón.