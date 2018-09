"Creo que es un acierto que San Juan adelante las elecciones"

Mauricio Ibarra, el referente del Frente Somos San Juan, visitó el estudio de "Habla San Juan", el programa que se emite por Canal 8 y radio Blu. El rawsino contó cómo ve al país y cuál es el peronismo que se viene.

En su carrera política, Ibarra fue concejal por Rawson en dos oportunidades, en las filas del Partido Justicialista, y también fue intendente en dos períodos. Fue diputado nacional de la mano del basualdismo y actualmente es asesor en el Congreso. Durante la entrevista habló de cuáles son sus aspiraciones de cara a las elecciones 2019.

- Se viene un año electoral importante ¿Cómo ve al país?

- Veo un país con un dólar a 42 pesos en donde se ha creado mayor pobreza. Veo un país con un cuatrimestre muy duro, al igual que lo que se espera para los primeros meses del año que viene. Todo esto mientras se enfrenta un proceso electoral. Por lo tanto, yo creo que hay que simplificar los programas electorales.

- ¿Piensa que se tienen que eliminar las PASO?

- Hay que terminar con la farsa de las PASO que no han servido para nada. Creo que hay que eliminarla e ir a un sistema simplificado, de doble votación, más rápido y transparente.

- Y a raíz de esto ¿está de acuerdo con que se adelanten las elecciones en San Juan?

- Sí, creo que nosotros tenemos que discutir nuestros problemas y que la situación nacional no nos contagie o dificulte la defensa de nuestros intereses.

- ¿Pero esto hace pensar que las elecciones se acomodan a los intereses de los políticos?

- Si lo que queremos es proteger los intereses de una provincia que no tiene déficit, que esta equilibrada, que gasta menos de lo que le ingresa, de una provincia que tiene una lógica de gobernar diferente de la Nación, lo más natural es que los sanjuaninos nos autoprotejamos. Cuando uno mira el mapa general de la política del país y piensa en adelantar una elección no lo veo como una especulación, sino que es poner a San Juan por adelante y priorizar los intereses locales. Yo tengo miedo que el malestar nacional nos termine llevando por delante.

- Usted siempre habla de la modernización del Estado como herramienta de progreso: ¿cree que eso no está pasando ahora?

- Lo tenemos, pero para mí todavía es un Estado viejo en donde, por ejemplo, te hacen llenar formularios para todo. Basta de tener que hacer 25 pasos para terminar un trámite. Por ejemplo, si querés producir pasás por la Municipalidad o la Provincia y te matan con trámites. Vas a la Nación para querer exportar y te piden cientos de permisos. Vas a la AFIP y son filas y filas. No nos hemos modernizados y estamos en el siglo XXI.





- Hace poco trascendió la foto del peronismo no K: ¿qué piensa al respecto?

- Hoy hay dos peronismos: uno que quiere cumplir el año 13 de un viejo período de 12 años de conducción, y hay otro que somos los que queremos tener el primer año de un nuevo ciclo.

- ¿Quiénes son los que piden eso?

- Los que creemos en la renovación, los que creemos que las cosas deben ser más prácticas, más fáciles. En donde el Estado te deje de ahogar. Te doy un ejemplo, yo si fuera conductor a nivel nacional, sentaría a un equipo económico para armar una alternativa al modelo de Macri que claramente no está funcionando.

- Cuando usted habla de la renovación del peronismo: ¿cuáles son los nombres que llevan adelante dicha renovación?

- No te voy a dar nombre porque la renovación son ideas, no personas. Es entender que no siempre es igual. No es la misma Argentina que recibió Duhalde. Los problemas de Néstor y Cristina no son los mismos de ahora, mirar bajo la misma mirada de hace 12 años es un error.





- Está hablando de dos peronismos y: ¿hay espacio para Cristina en alguno?

- Creo que hay que fomentar el cristinismo, sin Cristina. Yo apuntaría a construir un peronismo honesto, transparente, más democrático, que dé cabida a la renovación, que tenga otro lenguaje para comunicarse.

- ¿Y desde qué lugar lo haría?

- Del que los sanjuaninos me vayan dando. La política necesita liderazgo, una provincia se conduce desde el sillón de Sarmiento y es desde allí desde donde se fija un rumbo y desde donde el funcionario más pequeño hasta el más grande debe pensar cómo resolver el problema de los sanjuaninos.

No me veas como un cargo, veme como un ciudadano que estudia la situación del país. Tenemos un equipo que analiza todo y genera alternativas a la realidad que se vive.

- ¿Y a quién le expresa estas alternativas que piensa?

- Yo me siento con el gobernador, con ministros, con dirigentes nacionales, con exgobernadores, con una enorme cantidad de gente. También me siento a escucharlos. Yo creo en una provincia que debe generar un plan de desarrollo en dónde se deje de decir y se comience a hacer.

- ¿Dejó de ser jugador para ser director técnico?

- Digamos que soy ayudante de campo. Todos saben que tengo un sueño desde los 16 años y, aunque sea viejo, lo voy a cumplir.

- ¿Y cuál es ese sueño?

- No lo voy a decir, pero me preparo todos los días para no defraudar a los sanjuaninos cuando me toque.

- ¿Se podrá decir que ese sueño se cumpla en el 2019?

- No sé cuándo será, pero el día que sea, ese sueño va a transformar las estructuras económicas y sociales. Vamos a vivir todos mejor y no van a ver vivos y tontos.