Embarazadas con COVID-19: confirman que hay 4 mujeres que se encuentran asistidas

San Juan hasta la jornada del martes registró un total de casos confirmados de COVID-19 que llegó a los 392 acumulados. Actualmente hay 318 que se encuentran con proceso infeccioso, de los cuales 4 son mujeres embarazadas.

Sandra Merino, directora de Materno Infancia, fue parte de la conferencia de prensa de este miércoles y aseguró que San Juan tiene sólo 4 mujeres embarazadas infectadas. La profesional no dio mayores detalles sobre los casos afectados con Coronavirus, pero aseguró que se encuentran en buen estado.

Por otra parte, explicó que 23 niños, de los cuales tres son menores de cinco años y el otro porcentaje de adolescentes se encuentran en proceso infeccioso. Respecto a ello dijo que la mayoría de los menores no presentó síntomas y se encuentran en aislamiento domiciliario.

-Según los últimos estudios, ¿cuáles son las posibles consecuencias para la madre y para el bebé en el caso de que se produzca el contagio?

-Con respecto a la infección de SARS-CoV-2 en las mujeres embarazadas, hasta hoy lo que sabemos, por los trabajos publicados, es que la transmisión vertical (que el virus le llegue al bebé por la placenta o la leche materna) no tiene riesgo, y si lo tuviera, sería muy bajo. No se ha documentado transmisión vertical en el bebé. Esto es bueno por distintas cosas y hay buenos datos biológicos, ya que no se aisló en el líquido amniótico, ni en la sangre del cordón del bebé, ni tampoco en la leche materna. Esto tiene impacto sobre varias cosas. Primero, sobre la seguridad del bebé; también sobre la vía del parto y además, en la lactancia, ya que si la mamá es positiva, puede hacerse pero con precauciones. Esto es lo que sabemos hasta ahora pero creo que hay buenos fundamentos para llevar tranquilidad, aunque hay otros para permanecer cautos.

La otra buena noticia es que la infección en la mujer embarazada, hasta el momento, no parecería manifestarse de manera más grave que en mujeres no embarazadas. Entre el 80 y el 86 por ciento, se presenta como una enfermedad leve; el 10 por ciento, con una enfermedad un poco más sintomática y que requieren algo de oxígeno, y un 4 o 5 por ciento requieren cuidados críticos. Esta es la información que tenemos hasta ahora pero tiene algunas limitaciones, por eso y como obstetra que hace medicina materno-fetal, creo que se puede estar tranquilo por ese lado pero no olvidarnos del tema, porque hay información que necesitamos pero mientras tanto hay que ser cautos y precavidos. Para eso, hay que insistir en que las mujeres mantengan la distancia social y que no se expongan.

Con información de INFOBAE