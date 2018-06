Cortocircuito en la Corte por el trabajo de los jueces en la tarde

La idea de hacer ir a trabajar en la tarde a los jueces inferiores desató fuetes diferencias en la Corte de Justicia. El máximo tribunal de la provincia piensa sacar una acordada para extender la jornada laboral de los magistrados, pero entre sus miembros no se ponen de acuerdo sobre los alcances y el instrumento se sigue demorando. El presidente del cuerpo, Abel Soria Vega, dijo que puede haber excepciones, que algunos están al día y que no tiene sentido obligarlos porque no tendrían más que jugar al crucigrama. Indignado, Guillermo De Sanctis pegó el grito en el cielo y le hizo saber a su entorno que no coincide en nada con su compañero.

A juzgar por cómo están las cosas, la promocionada acordada por hacer ir a los jueces de todos los fueros a trabajar en la tarde para evitar más demoras en la resolución de las causas no se sabe en qué términos saldría. Supuestamente se iba a firmar hace dos semanas, pero hasta ahora no hay novedades y no se sabe si habrá.

Los detalles finos del instrumento están bajo análisis, como una forma de que los jueces trabajen más tiempo y avancen más rápido en las audiencias y el dictado de sentencias. Todo esto, a partir de las profundas demoras que hay en la resolución de causas en fueros como el Laboral y el Penal.

Pero esa posición no es uniforme. En una nota con Diario de Cuyo, Soria Vega habló del tema y aseguró que se pueden establecer "excepciones" para aquellos magistrados que están al día. Es decir, que no cumplan horario vespertino. Sostuvo que no tiene sentido extenderles el horario, porque no tendrían qué hacer y con ironía, agregó que no les quedaría otra que consumir el tiempo jugando a las palabras cruzadas o al crucigrama.

De Sanctis no quiso hablar públicamente del tema, pero no ocultó el enojo ante su entorno por las declaraciones de su compañero. Fuentes de Tribunales aseguraron que no coincide en nada con Soria Vega, que no es lo que habían acordado y que nada tiene que ver, incluso, con la acordada que salió en 1998 cuando él no era aún cortista.

De Santis es partidario que la obligación sea para los jueces de todas las instancias y los fueros. Entiende que hay demoras en todas las áreas, que hace falta mucho para poner al día al Poder Judicial y que los magistrados siempre tienen algo para hacer.

Ante las convulsiones internas, es una incógnita saber cuándo podría salir la acordada. Si bien hasta ayer miércoles seguía en píe la idea de apelar al horario vespertino, no se sabe quién ganará la pulseada y los alcances que tendrá la acordada que podría sacar el máximo tribunal de Justicia de la provincia.