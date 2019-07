Coquimbo se metió en la polémica por el Túnel: "El gobierno no va a poder llevar a cabo Caracoles y Agua Negra"

Luego de que el gobernador Sergio Uñac le respondiera al ministro de Obras Públicas de Chile, al respecto del proyecto binacional que se ha detenido en el tiempo, el exintendente de la Región de Coquimbo se metió en la polémica y disparó contra el funcionario chileno. "No hubo una gestión mayor por sacar adelante el proyecto, no se movilizaron y no existió un trabajo por parte de la autoridad política ni parlamentaria, ni la UDI ni Renovación Nacional hicieron algo. Acá existe un tremendo retroceso y las cifras económicas así lo indican, puesto que prometieron tiempos mejores y hoy, la verdad, los tiempos han empeorado bastante", declaró para un medio de su localía.

















También, con la lengua afilada habló sobre el proyecto Caracoles y aseguró que "no hay que tener un dedo de frente para darse cuenta de que un gobierno no puede llevar a cabo dos proyectos de inversiones de gran envergadura y con miles de millones de dólares al mismo tiempo".













En este sentido, Ibáñez consideró que priorizar la licitación de Caracoles y no la de Agua Negra es "despotenciar a Coquimbo" y calentando la entrevista lanzó duramente que "creo que el seremi de Obras Pùblicas no tiene idea de este tema y cuando los gobiernos priorizaron Caracoles están automáticamente despotenciando el Túnel Agua Negra, siendo que lo teníamos a la mano. Y eso debe entender el gobierno, y más allá de las excusas que entrega un seremi de Obras Públicas o un seremi de Gobierno, lo concreto es que producto de esta priorización, el Túnel Agua Negra se cae y hay que hablarlo de manera clara, y eso es lo que yo hago desde la vereda opositora".

































Al respecto de las gestiones que realizó Sergio Uñac en Chile, Ibáñez fue contundente al aseverar que "cuando vino el gobernador Uñac, con el ministro de Hacienda (Gattoni) y el de Infraestructura (Ortíz Andino), en una delegación desde Argentina, la intendenta Lucía Pinto no los recibió. Tampoco lo hizo la gobernadora Daniela Norambuena. Ningún seremi, ningún director de servicio, estuvo presente en la actividad. La presidenta del CORE (Adriana Peñafiel) estaba con vergüenza ante la falta de las demás autoridades. El diputado (Juan Manuel) Fuenzalida estuvo presente y bien, felicitaciones, pero las autoridades de gobierno no, y eso es impresentable y claro, eso deteriora las relaciones entre San Juan y Coquimbo, y bien podría llevar a terminar la hermandad, lo que implicaría una reducción en la llegada de turistas el próximo verano. Efectivamente creo que de no hacer un esfuerzo la relación entre San Juan y Coquimbo se quebró y, por lo tanto, eso afectará la economía de la región".