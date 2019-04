///Por María Alejandra Araya







Así como la querida y rebelde Tita decía: "Muchacha, hacete el Papanicolau". Ahora es: "Amiga, hacete el Papa, la Mamo y las Eco". Allá se fue La vaga que tenía turno para todos los estudios juntos. Menos mal que las Clínicas han entendido que optimizar los tiempos favorece el acceso a los controles de las mujeres multitasking.

¡Hola, tanto tiempo!, escuchó La vaga mientras caminaba por el pasillo. Y sí, a alguien conocido siempre se engancha en estos centros de salud. Juana, ¿cómo estás? Dijo La vaga para amortiguar el embole.

Juana era una ex compañera del Centro Cívico que ya se había jubilado y ahora se dedicaba al marketing nietisal (Es la aplicación que hacen abuelas y abuelos de estrategias de promoción, comercialización y venta de sus nietos en medios digitales y analógicos) Mi nieta, la Maca, ya se recibió y está trabajando. Mi nieto, el Nicolás, juega al fútbol y se lo quieren llevar a Buenos Aires. ¿Te acordás de la Abril? Sale del secundario este año. Es bailarina clásica. ¡No sabés cómo baila!

La vaga bajó la persiana, puso piloto automático repasando la lista del supermercado. Hasta que... ¡empezó el bombardeo de Pearl Harbor: ¿Y vos? ¿Te separaste? ¿Estás en pareja? ¿Convivís? ¿Abriste un negocio? ¿Pensás tener otro hijo?

Cuando la técnica mamógrafa sacó medio cuerpo y dijo: La vaga, se sintió aliviada. Era preferible que la manosearan y apretaran las tetas para hacerle el estudio que sobrevivir a la prueba de validación de Juana.

Verificación vehicular. Inspección bromatológica. Fiscalización tributaria. Chequeo médico. Exámenes parciales, exámenes finales. De los controles, nadie se salva en la vida. La vaga, tampoco. En la Libertador la había parado un policía que luego de decirle madre, le pidió registro, tarjeta verde y seguro. Los chicos de Rentas habían salido a hacer puntería. Pero con ella, no pudieron. Todo pago. Puso primera, segunda, avanzó unos metros. Al alejarse del grupo, La vaga hizo el yes yes yes. ¡Qué alegría! ¡In your face, DGR!