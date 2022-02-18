El Ministerio de Gobierno, a través de Tránsito y Transporte, dará inicio a partir de este sábado a una serie de adaptaciones y mejoras en 31 recorridos del sistema RedTulum.
Continúan los cambios en los recorridos de la RedTulum
Desde este sábado se adaptarán 31 recorridos propuestos por los pasajeros. Conocé las líneas afectadas.
Desde la repartición subrayaron que la medida apunta a garantizar que cada estudiante y docente pueda llegar en forma ágil a cada uno de los establecimientos educativos.
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En tanto, explicaron que está siendo actualizado el contenido de la aplicación para que todos los usuarios tengan las modificaciones vigentes y puedan realizar la planificación de su viaje con los nuevos recorridos.
Cambios a partir del sábado 19 de febrero de 2022
La empresa Mayo tendrá modificaciones en las líneas: 200 , 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 241, 242, 243, 244, 246
- La empresa Alto de Sierra verá adaptaciones en las líneas D, 302, 303
- El prestador de servicios El Triunfo desarrollará modificada en la línea 322, 345
- UTE La Marina – La Positiva verá adecuaciones en en la línea B
- El prestador El Libertador tendá modificaciones en las líneas 140 y 141.
- En tanto, el prestador Albardón verá adaptadaciones en las líneas 401, 402, 403 y 406
El calle por calle de cada una de las línas:
Cambios a partir del sábado 19 de febrero de 2022
Prestador: Empresa Mayo
Línea 200
IDA: CALLE 10 Y ALFONSO XIII - CALLE 9 - BELGRANO - CALLE 8 - RAMON FRANCO - CALLE 6 - AMERICA - CALLE 5 - AMÉRICA - AGUSTIN GOMEZ - AV. ESPAÑA - PEDRO DE VALDIVIA - GRAL MARIANO ACHA - 9 DE JULIO - LAS HERAS - AV. CÓRDOBA - ESTACIÓN DE TRANSBORDO CORDOBA -GRAL. JOSE MARIA PAZ - SALTA - FCO. NCSO. LAPRIDA - AV. LEANDRO ALEM - AV. CORDOBA - AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y 9 DE JULIO.
VUELTA: AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y 9 DE JULIO - MENDOZA - AGUSTIN GOMEZ - AV. LEANDRO ALEM - PEDRO DE VALDIVIA - AV. ESPAÑA - AGUSTIN GOMEZ - AMERICA - CALLE 6 - RAMÓN FRANCO - CALLE 8- BELGRANO - CALLE 9 -ALFONSO XIII Y CALLE 10.
EXTENSIÓN :
IDA: PUNTA DEL MONTE Y CALLE 9 - AMÉRICA - CALLE 11 - ALFONSO XIII - CALLE 9 - BELGRANO - CALLE 8 - RAMON FRANCO - CALLE 6 - AMERICA - CALLE 5 - AMÉRICA - AGUSTIN GOMEZ - AV. ESPAÑA - PEDRO DE VALDIVIA - GRAL MARIANO ACHA - 9 DE JULIO - LAS HERAS - AV. CÓRDOBA - ESTACIÓN DE TRANSBORDO CORDOBA -GRAL. JOSE MARIA PAZ - SALTA - FCO. NCSO. LAPRIDA - AV. LEANDRO ALEM - AV. CORDOBA - AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y 9 DE JULIO.
IDA: PUNTA DEL MONTE Y CALLE 9 - AMÉRICA - CALLE 11 - ALFONSO XIII Y CALLE 10.
VUELTA: AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y 9 DE JULIO - MENDOZA - AGUSTIN GOMEZ - AV. LEANDRO ALEM - PEDRO DE VALDIVIA - AV. ESPAÑA - AGUSTIN GOMEZ - AMERICA - CALLE 6 - RAMÓN FRANCO - CALLE 8- BELGRANO - CALLE 9 -ALFONSO XIII - CALLE 11 - AMERICA - CALLE 9 Y PUNTA DEL MONTE.
Línea 201
IDA: 20 DE JUNIO Y GABRIELA MISTRAL - CALLE 6 - RAMÓN FRANCO - AGUSTIN GOMEZ - CALLE VIEJA - FLORIDA - RICARDO MIRE - MANUEL MUÑOZ - PALMA ESMERALDA - FLORIDA - TAHONA U HONDA - RODAS - ESTADOS UNIDOS - FCO. DE VILLAGRA - LATERAL ESTE ACCESO SUR - ABRAHAM TAPIA - AGUSTIN GOMEZ - GRAL. MARIANO ACHA - AV. CORDOBA - AV. DR GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - SALTA - FCO. NARCISO LAPRIDA Y AV LEANDRO ALEM.
VUELTA: FCO. NARCISO LAPRIDA Y AV LEANDRO ALEM - AV. CÓRDOBA - MENDOZA - PEDRO DE VALDIVIA - ABRAHAM TAPIA - LATERAL ESTE ACCESO SUR - FCO. DE VILLAGRA - ESTADOS UNIDOS - RODAS - TAHONA U HONDA - FLORIDA - PALMA ESMERALDA - MANUEL MUÑOZ - RICARDO MIR - FLORIDA - CALLE VIEJA - AGUSTIN GOMEZ - RAMON FRANCO - 20 DE JUNIO Y GABRIELA MISTRAL.
EXTENSIÓN:
IDA: ALFONSO XIII Y CALLE 10 - RAMON FRANCO - AGUSTIN GOMEZ - CALLE VIEJA - FLORIDA - RICARDO MIRE - MANUEL MUÑOZ - PALMA ESMERALDA - FLORIDA - TAHONA U HONDA - RODAS - ESTADOS UNIDOS - FCO. DE VILLAGRA - LATERAL ESTE ACCESO SUR - ABRAHAM TAPIA - AGUSTIN GOMEZ - GRAL. MARIANO ACHA - AV. CORDOBA - AV. DR GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - SALTA - FCO. NARCISO LAPRIDA Y AV LEANDRO ALEM.
VUELTA: FCO. NARCISO LAPRIDA Y AV LEANDRO ALEM - AV. CÓRDOBA - MENDOZA - PEDRO DE VALDIVIA - ABRAHAM TAPIA - LATERAL ESTE ACCESO SUR - FCO. DE VILLAGRA - ESTADOS UNIDOS - RODAS - TAHONA U HONDA - FLORIDA - PALMA ESMERALDA - MANUEL MUÑOZ - RICARDO MIR - FLORIDA - CALLE VIEJA - AGUSTIN GOMEZ - RAMON FRANCO - CALLE 10 Y ALFONSO XIII.
Línea 202
IDA: 20 DE JUNIO Y GABRIELA MISTRAL - CALLE 6 - ABRAHAM TAPIA - ALFONSO XIII - CALLE 14 - AV. ANTONINO ABERASTAIN - JUAN MAURIN - FRAY JUSTO STA. MARIA DE ORO - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. INT. JOAQUÍN UÑAC - MIGUEL ATENCIO - SAN JOSE - 7 DE AGOSTO - AV. INT. JOAQUÍN UÑAC Y MIGUEL ATENCIO.
VUELTA: MIGUEL ATENCIO Y AV. INT. JOAQUÍN UÑAC - ING. MARCOS ZALAZAR - URIBURU - ROBERTO VIDART - AV. ANTONINO ABERASTAIN - CALLE 14 - ALFONSO XIII - ABRAHAM TAPIA - CALLE 6 - RAMÓN FRANCO - 20 DE JUNIO Y GABRIELA MISTRAL.
Línea 203
IDA: AV. ESPAÑA Y BOULEVARD SARMIENTO - SANTA ROSA - QUIROZ - AV. ESPAÑA - AGUSTIN GOMEZ - AV. ESPAÑA - INDEPENDENCIA - AV. INT. JOAQUÍN UÑAC - INDEPENDENCIA - PROYECTADA - AGUSTIN GOMEZ - GRAL. ACHA - LATERAL ACCESO SUR - GRAL. ACHA - SANTA FE Y MENDOZA - NICANOR LARRAIN - GRAL ACHA -
VUELTA: SANTA FE Y MENDOZA - NICANOR LARRAIN - GRAL ACHA - AGUSTIN GOMEZ - PROYECTADA - INDEPENDENCIA - AV. INT. JOAQUÍN UÑAC - INDEPENDENCIA - AV. ESPAÑA - AGUSTIN GOMEZ- AV. ESPAÑA Y BOULEVARD SARMIENTO
Línea 204
IDA: PROYECTADA Y DR. VICTORINO ORTEGA - JUAN MEGLIOLI - DEVOTO - SEGUNDO SOMBRA - JOSE MARIA PAZ - HIPOLITO YRIGOYEN - DR. VICTORINO ORTEGA - PROYECTADA - PROYECTADA - JORGE NEWBERY - FRAY LUIS BELTRAN - CAPDEVILA - DR. VICTORINO ORTEGA - MAGALLANES - CRISTOBAL COLÓN - MAGALLANES - JOSE MARIA PAZ -MAGALLANES - BOULEVARD SARMIENTO - VIDART - FÉLIX AGUILAR - RIVADAVIA - BOULEVARD SARMIENTO - MANUEL LEMOS - DR. VICTORINO ORTEGA - MENDOZA - REPUBLICA DEL LIBANO - GRAL.ACHA - AV. CÓRDOBA - DR. GUILLERMO RAWSON Y AV. LIBERTADOR.
VUELTA: DR. GUILLERMO RAWSON Y AV. LIBERTADOR - SALTA - SAN LUIS - AV. ESPAÑA - AV. CÓRDOBA - MENDOZA - DR. VICTORINO ORTEGA - MANUEL LEMOS - BOULEVARD SARMIENTO - RIVADAVIA - FELIX AGUILAR - VIDART - BOULEVARD SARMIENTO - MAGALLANES - JOSE MARIA PAZ - ALVAREZ CONDARCO -CRISTÓBAL COLÓN - MAGALLANES - DR. VICTORINO ORTEGA - CAPDEVILA - FRAY LUIS BELTRAN - JORGE NEWBERY - PROYECTADA - PROYECTADA - DR. VICTORINO ORTEGA - HIPOLITO YRIGOYEN -JOSE MARIA PAZ - SEGUNDO SOMBRA - DEVOTO - JUAN MEGLIOLI - DR. VICTORINO ORTEGA Y PROYECTADA.
Línea 205
IDA: MAURIN Y QUIROGA -GRAL. ACHA - QUIROGA - MADRE TERESA DE CALCUTA - IGNACIO DE LOYOLA - TRIPULANTES ARA SAN JUAN - GRAL. ACHA - PROGRESO - BALMACEDA -JOSE DOLORES - LA ESTACIÓN -PROYECTADA - ABRAHAM TAPIA - SATURNINO SARASSA - PATRICIAS SANJUANINAS - BERNARDO O´HIGGINS - ESTADOS UNIDOS - SANTA FE - SALTA Y 25 DE MAYO.
VUELTA: SALTA Y 25 DE MAYO - ABERASTAIN - AV. CÓRDOBA - AV. DR. GUILLERMO RAWSON - AV. 9 DE JULIO - PATRICIAS SANJUANINAS - SATURNINO SARASSA - MARTÍN GÜEMES - HUACO - HUACO ESTE - ABRAHAM TAPIA - PROYECTADA - LA ESTACIÓN - JOSÉ DOLORES - BALMACEDA - PROGRESO -GRAL. ACHA - TRIPULANTES ARA SAN JUAN - IGNACIO DE LOYOLA - QUIROGA - GRAL. ACHA - QUIROGA Y MAURIN.
Línea 206
IDA: PLAZA BARRIO LAGARES - INDEPENDENCIA - PROYECTADA - GRAL. ACHA SUR - QUIROGA - VIRGEN DE LOURDES -TRIPULANTES ARA SAN JUAN - PÉREZ ESQUIVEL - PROYECTADA - PUTAENDO - MONTEVIDEO - GRAL. ACHA - PROGRESO - CHACRAS - GOBERNADOR CASTRO - SALVADOR MARIA DEL CARRIL - JOSÉ DOLORES - CATAMARCA - SEBASTIÁN EL CANO - GRAL. ACHA - SEBASTIAN EL CANO - LA RIOJA - SAN FCO. DEL MONTE - GRAL ACHA - ABRAHAM TAPIA - AV. LEANDRO ALEM - AV. CÓRDOBA - SALTA Y AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN.
VUELTA: SALTA Y AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTÍN - AV. DR. GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - AV. LEANDRO ALEM - PEDRO DE VALDIVIA - MENDOZA - SAN FCO. DEL MONTE - LATERAL EXTERNO DE CIRCUNVALACIÓN - LA RIOJA - SEBASTIAN EL CANO - CATAMARCA - JOSE DOLORES -SALVADOR MARIA DEL CARRIL - GDOR. CASTRO - CHACRAS - PROGRESO - GRAL . ACHA - MONTEVIDEO - PUTAENDO - PROYECTADA - PÉREZ ESQUIVEL - TRIPULANTES ARA SAN JUAN - VIRGEN DE LOURDES - MANUEL QUIROGA - GRAL. ACHA - INDEPENDENCIA Y PLAZA BARRIO LAGARES.
EXTENSIÓN:
IDA: GRAL ACHA Y RETORNO - LATERAL ACCESO SUR - CALLE 8 - GRAL ACHA - QUIROGA - VIRGEN DE LOURDES -TRIPULANTES ARA SAN JUAN - PÉREZ ESQUIVEL - PROYECTADA - PUTAENDO - MONTEVIDEO - GRAL. ACHA - PROGRESO - CHACRAS - GOBERNADOR CASTRO - SALVADOR MARIA DEL CARRIL - JOSÉ DOLORES - CATAMARCA - SEBASTIÁN CANO - GRAL. ACHA - SEBASTIAN EL CANO - LA RIOJA - SAN FCO. DEL MONTE - GRAL ACHA - ABRAHAM TAPIA - AV. LEANDRO ALEM - AV. CÓRDOBA - SALTA Y AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN.
VUELTA: SALTA Y AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTÍN - AV. DR. GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - AV. LEANDRO ALEM - PEDRO DE VALDIVIA - MENDOZA - SAN FCO. DEL MONTE - LATERAL EXTERNO DE CIRCUNVALACIÓN - LA RIOJA - SEBASTIAN EL CANO - CATAMARCA - JOSE DOLORES -SALVADOR MARIA DEL CARRIL - GDOR. CASTRO - CHACRAS - PROGRESO - GRAL . ACHA - MONTEVIDEO - PUTAENDO - PROYECTADA - PÉREZ ESQUIVEL - TRIPULANTES ARA SAN JUAN - VIRGEN DE LOURDES - MANUEL QUIROGA - GRAL. ACHA Y RETORNO.
Línea 207
IDA: PROYECTADA Y CHACABUCO - PROYECTADA - PROYECTADA BARRIO VALLE GRANDE - AGUSTIN GOMEZ - HIPOLITO YRIGOYEN - PROYECTADA - C. VIDART - AGUSTIN GOMEZ - FRIAS SUR - DR. ORTEGA - MENDOZA SUR - BOULEVARD SARMIENTO OESTE - AV. ESPAÑA Y CALVENTO.
VUELTA: CALVENTO Y AV. ESPAÑA - DR. VICTORINO ORTEGA - MANUEL FRIAS - AGUSTIN GOMEZ - VIDART - SAN FRANCISCO - SAN MIGUEL - AGUSTIN GOMEZ - PROYECTADA BARRIO VALLE GRANDE - PROYECTADA - CHACABUCO Y PROYECTADA.
Línea 208
IDA: SATURNINO SARASSA Y LATERAL DE CIRCUNVALACIÓN S-E - RENE FAVALORO - TAHONA - SATURNINO SARASSA - MARGARITA DE ESCUDERO - ANTONIO DE LA TORRE - HERMES VIEYRA - SANTIAGO PAREDES - RUFINO MARTÍNEZ - FCO. DE VILLAGRA - LATERAL ESTE ACCESO SUR - ABRAHAM TAPIA - AV. RIOJA - PEDRO DE VALDIVIA - LAVALLE - MARIANO MORENO - AV. DR. GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - SALTA - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN Y AV. GUILLERMO RAWSON.
VUELTA: AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN Y AV. GUILLERMO RAWSON - GÜEMES - MANUEL BELGRANO ESTE - AV. RIOJA - ABRAHAM TAPIA - LATERAL ESTE ACCESO SUR - FCO. DE VILLAGRA - RUFINO MARTINEZ - SANTIAGO PAREDES - HERMES VIEYRA - ANTONIO DE LA TORRE - MARGARITA DE ESCUDERO - SATURNINO SARASSA Y LATERAL DE CIRCUNVALACIÓN SE.
Línea 209
IDA: JUAN BAUTISTA ALBERDI Y HUARPES - COMANDANTE JUAN MARIA CABOT - HIPÓLITO YRIGOYEN - GENERAL JUAN ANTONIO ARENALES - ESTEBAN ECHEVERRÍA - COMANDANTE JUAN MARIA CABOT - GENERAL ACHA - AVENIDA CÓRDOBA - AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - AVENIDA ESPAÑA - GENERAL JOSE MARIA PAZ - LAS HERAS - AVENIDA CÓRDOBA Y ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA.
VUELTA: ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA - GENERAL JOSE MARIA PAZ - SALTA - AVENIDA CÓRDOBA - MENDOZA - COMANDANTE JUAN MARIA CABOT - ESTEBAN ECHEVERRÍA - GENERAL JUAN ANTONIO ARENALES - HIPÓLITO YRIGOYEN - JUAN BAUTISTA ALBERDI Y HUARPES.
Línea 210
IDA: VIDART Y CALLE 14 - AVENIDA ANTONINO ABERASTAIN - INGENIERO MARCO ZALAZAR - AVENIDA INTENDENTE JOAQUÍN UÑAC - MENDOZA - JOSE DOLORES - GENERAL ACHA - AVENIDA CÓRDOBA - AVENIDA RIOJA - BARTOLOMÉ MITRE - AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - SALTA - LAPRIDA Y AVENIDA LEANDRO ALEM.
VUELTA: LAPRIDA Y AVENIDA LEANDRO ALEM - AVENIDA CÓRDOBA - MENDOZA - AVENIDA JOAQUÍN UÑAC - INGENIERO MARCOS ZALAZAR - AVENIDA ANTONINO ABERASTAIN - CALLE 14 Y VIDART.
EXTENSIÓN:
IDA: CALLE 17 Y AVENIDA ANTONINO ABERASTAIN -INGENIERO MARCO ZALAZAR - AVENIDA INTENDENTE JOAQUÍN UÑAC - MENDOZA - JOSE DOLORES - GENERAL ACHA - AVENIDA CÓRDOBA - AVENIDA RIOJA - BARTOLOMÉ MITRE - AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - SALTA - LAPRIDA Y AVENIDA LEANDRO ALEM.
VUELTA: LAPRIDA Y AVENIDA LEANDRO ALEM - AVENIDA CÓRDOBA - MENDOZA - AVENIDA JOAQUÍN UÑAC - INGENIERO MARCOS ZALAZAR - AVENIDA ANTONINO ABERASTAIN Y CALLE 17.
Línea 211
IDA: PROYECTADA B° VALLE GRANDE - CHACABUCO - PROYECTADA - PROYECTADA - AGUSTIN GOMEZ - JUAN MEGLIOLI - DOCTOR VICTORINO ORTEGA - JORGE NEWBERY - FÉLIX AGUILAR - ARTURO CAPDEVILA - GUAYAQUIL - VIDART - DOCTOR VICTORINO ORTEGA - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - NAZCA OESTE - CENOBIA BUSTOS OESTE - LAS VICENTINAS - CENOBIA BUSTOS - MARCELO T DE ALVEAR - FERMIN RODRIGUEZ - MENDOZA - LARRAÍN - GENERAL ACHA - AVENIDA CÓRDOBA - AVENIDA RIOJA - MITRE - AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - SALTA - LAPRIDA Y AVENIDA LEANDRO ALEM.
VUELTA: LAPRIDA Y AVENIDA LEANDRO ALEM - AVENIDA CÓRDOBA - MENDOZA - FERMÍN RODRÍGUEZ - MARCELO T DE ALVEAR - CENOBIA BUSTOS - MANUEL LEMOS - CENOBIA BUSTOS OESTE - NAZCA OESTE - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - DOCTOR VICTORINO ORTEGA - VIDART - GUAYAQUIL - ARTURO CAPDEVILA - FÉLIX AGUILAR - JORGE NEWBERY - DOCTOR VICTORINO ORTEGA - JUAN MEGLIOLI - AGUSTIN GOMEZ - PROYECTADA - PROYECTADA - PROYECTADA B° VALLE GRANDE Y CHACABUCO.
Línea 212
IDA: EZPELETA Y AVENIDA ESPAÑA - TORINO - INGENIERO KRAUSE - DEVOTO - AVENIDA ESPAÑA - CENOBIA BUSTOS - MANUEL LEMOS - DOCTOR VICTORINO ORTEGA - VIDART -LINIERS - BAHÍA BLANCA - CONSTITUCIÓN - BAHIA BLANCA - REPUBLICA DEL LIBANO - JUAN MEGLIOLI - AVENIDA JOSE IGNACIO DE LA ROZA - RASTREADOR CALIVAR Y AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN.
VUELTA: AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN Y RASTREADOR CALIVAR - AVENIDA JOSE IGNACIO DE LA ROZA - JUAN MEGLIOLI - REPUBLICA DEL LIBANO - BAHÍA BLANCA - LINIERS - VIDART - DOCTOR VICTORINO ORTEGA - MANUEL LEMOS - CENOBIA BUSTOS - LAS VICENTINAS - CENOBIA BUSTOS - AVENIDA ESPAÑA - CALVENTO - INGENIERO KRAUSE - TORINO - SANTA ROSA - QUIROZ - AVENIDA ESPAÑA Y EZPELETA.
Línea 213
IDA: SANTA ROSA Y AVENIDA ESPAÑA - PABLO PICASSO - SAN MARTIN - FRIAS - SAN MARTIN - VIDART - AGUILAR - RIVADAVIA - 11 DE SEPTIEMBRE - AVENIDA PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - NAZCA - CENOBIA BUSTOS - MANUEL LEMOS - SAN MARTIN - MISIONES - REPUBLICA DEL LIBANO - JURAMENTO - COMANDANTE JUAN MARIA CABOT - CARLOS SARMIENTO - SAN FRANCISCO DEL MONTE - GENERAL ACHA - AVENIDA CÓRDOBA - AVENIDA DR. GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - SALTA - AVENIDA JOSÉ IGNACIO DE LA ROZA Y AVENIDA LEANDRO ALEM.
VUELTA: AVENIDA JOSÉ IGNACIO DE LA ROZA Y AVENIDA LEANDRO ALEM - AVENIDA CÓRDOBA - MENDOZA - SAN FRANCISCO DEL MONTE - CARLOS SARMIENTO - COMANDANTE JUAN MARIA CABOT - JURAMENTO - REPUBLICA DEL LIBANO - MISIONES - SAN MARTÍN - MANUEL LEMOS - CENOBIA BUSTOS - NAZCA - PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO - 11 DE SEPTIEMBRE - RIVADAVIA - AGUILAR - VIDART - SAN MARTIN - FRIAS - SAN MARTIN - PABLO PICASSO - AVENIDA ESPAÑA Y SANTA ROSA.
Línea 214
IDA: FLORENCIO VARELA Y REPUBLICA DEL LIBANO - HIPÓLITO YRIGOYEN - FELIX AGUILAR - 25 DE MAYO - SARGENTO ACOSTA - LUIS PASTEUR - BERNARDINO RIVADAVIA - BOLIVIA - RIOBAMBA - 9 DE JULIO - AV. PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - PEDRO DE VALDIVIA - AV. ESPAÑA - SALTA - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN Y AV. DR. GUILLERMO RAWSON.
VUELTA: AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN Y AV. DR. GUILLERMO RAWSON - AV. CÓRDOBA - AV. LEANDRO ALEM - 9 DE JULIO - AV. ESPAÑA - PEDRO DE VALDIVIA - AV. PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO - 9 DE JULIO - RIOBAMBA - BOLIVIA - BERNARDINO RIVADAVIA - LUIS PASTEUR - SARGENTO ACOSTA - 25 DE MAYO - FÉLIX AGUILAR - HIPOLITO YRIGOYEN - REP. DEL LÍBANO Y FLORENCIO VARELA.
Línea 240
IDA: FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO Y ROBERTO VIDART - AV. ANTONINO ABERASTAIN - ING. MARCOS ZALAZAR - CHACABUCO - AGUSTIN GOMEZ - JUAN MEGLIOLI - AV. CORATINA - AV. BELLAS ARTES - AV. JOSE IG. DE LA ROZA - VICTOR HUGO NUCHE - QUIROGA YANZI - GRAL. JOSE MARIA PAZ - AV. PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO - AV. CÓRDOBA Y AV. DR . GUILLERMO RAWSON.
VUELTA: AV. CÓRDOBA Y AV. DR . GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - ABERASTAIN - AV. CORDOBA - AV. ESPAÑA - GRAL. JOSE MARIA PAZ - GRAL. JUAN GREGORIO LAS HERAS - AV. CÓRDOBA - ESTACIÓN DE TRANSBORDO CORDOBA - GRAL. JOSE MARIA PAZ - GRAL JUAN GREGORIO LAS HERAS - AV. CÓRDOBA - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - VICTOR H. NUCHE - HERMOGENES RUIZ - AV. JOSE IG. DE LA ROZA - AV. BELLAS ARTES - AV. CORATINA - JUAN MEGLIOLI - AGUSTIN GOMEZ - CHACABUCO - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. ANTONINO ABERASTAIN Y JUAN MARTÍN.
Línea 241
IDA: ROBERTO VIDART Y ANTONINO ABERASTAIN - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. MANUEL LEMOS - MIGUEL ATENCIO - ERNESTO VILLAVICENCIO - CALLE 10 - VIDART - PROYECTADA - PROYECTADA - SAN FRANCISCO - VIDART - REP. DEL LÍBANO - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - PEDRO DE VALDIVIA - JUSTO JOSE DE URQUIZA - GRAL. ARENALES -GRAL. JUAN GREGORIO LAS HERAS - AV. CÓRDOBA - AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE.
VUELTA: AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE - ABERASTAIN - AV. CÓRDOBA- AV. ESPAÑA - GRAL. JOSE MARIA PAZ - GRAL. JUAN GREGORIO LAS HERAS - AV. CÓRDOBA - ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA - CONECTOR SUR 15 DE ENERO - 9 DE JULIO -GRAL. PAZ GREGORIO LAS HERAS - GRAL. ARENALES - J. JOSE DE URQUIZA - PEDRO DE VALDIVIA - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - REP. DEL LÍBANO - VIDART - SAN FRANCISCO - PROYECTADA - PROYECTADA - VIDART - CALLE 10 - ERNESTO VILLAVICENCIO - MIGUEL ATENCIO - AV. MANUEL LEMOS - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. ANTONINO ABERASTAIN - JUAN MAURIN Y ALFONSINA STORNI.
Línea 243
IDA: CALLEJÓN CATANI Y PEDRO ANTONIO CASTRO - HUGO DARDO AHUMADA - VIDART - CALLE 6 - MANUEL LEMOS - AGUSTÍN GÓMEZ - RIVADAVIA - GOBERNADOR MANUEL QUIROGA - MAGALLANES - BOULEVARD SARMIENTO - AVENIDA ESPAÑA - SALTA - AVENIDA LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN - AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON Y AVENIDA CÓRDOBA.
VUELTA: AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON Y AVENIDA CÓRDOBA - AVENIDA ESPAÑA - GENERAL JOSE MARIA PAZ - GENERAL JUAN GREGORIO LAS HERAS - AVENIDA CORDOBA - ESTACION DE TRANSBORDO CÓRDOBA - GENERAL JOSE MARIA PAZ - AVENIDA ESPAÑA - BOULEVARD SARMIENTO - MAGALLANES - GOBERNADOR MANUEL QUIROGA - RIVADAVIA - AGUSTIN GOMEZ - AVENIDA MANUEL LEMOS - CALLE 6 - VIDART - CALLEJÓN CATANI Y PEDRO ANTONIO CASTRO.
Línea 244
IDA: ALFONSINA STORNI Y ROBERTO VIDART - AV. ANTONINO ABERASTAIN - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. INT. JOAQUÍN UÑAC - CALLE 10 - DAVID CHAVEZ - MIGUEL ATENCIO - ERNESTO VILLAVICENCIO - CALLE 10 - AV. MANUEL LEMOS - BOULEVARD SARMIENTO - MENDOZA - CTE. JUAN MARIA CABOT - GRAL. ACHA. - AV. CORDOBA - AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE.
VUELTA: AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE - AV. ESPAÑA - AV. CÓRDOBA - ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA - GRAL. JOSE MARIA PAZ- SALTA -AV. CÓRDOBA -MENDOZA - BOULEVARD SARMIENTO - MANUEL LEMOS - CALLE 10 - ERNESTO VILLAVICENCIO - MIGUEL ATENCIO - DAVID CHAVEZ - CALLE 10 - AV. JOAQUÍN UÑAC - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. ANTONINO ABERASTAIN - JUAN MAURIN - ALFONSINA STORNI Y ROBERTO VIDART.
Línea 246
IDA: SANTA ROSA Y QUIROZ - AV. ESPAÑA - DR. VICTORINO ORTEGA - MENDOZA - PROGRESO - GRAL. ACHA - MONTEVIDEO - PUTAENDO - PROYECTADA - PÉREZ ESQUIVEL - TRIPULANTES ARA SAN JUAN - VIRGEN DE LOURDES - VIRGEN DE ANDACOLLO - BORCOSQUE - PROYECTADA BARRIO TEXTIL - AGUSTIN GOMEZ - GRAL ACHA - NACIONAL - TASCHERET - CALLE 9 Y RUTA 40.
VUELTA: CALLE 9 Y RUTA 40 - LATERAL ACCESO SUR - CALLE 8 - GRAL. ACHA - AGUSTIN GOMEZ - PROYECTADA BARRIO TEXTIL - BORCOSQUE - VIRGEN DE ANDACOLLO - VIRGEN DE LOURDES - TRIPULANTES ARA SAN JUAN - PÉREZ ESQUIVEL - PROYECTADA - PUTAENDO - MONTEVIDEO - GRAL. ACHA - PROGRESO - MENDOZA - DR. VICTORINO ORTEGA - AV. ESPAÑA - ESPELETA - SANTA ROSA Y QUIROZ.
Línea 247
IDA: HOSPITAL FEDERICO CANTONI Y AV. INT. JOAQUÍN UÑAC - CALLE 10 - VIDART - CALLE 9 - CHACABUCO - LEOPOLDO LUGONES - JOSÉ HERNÁNDEZ - GABRIELA MISTRAL - CHACABUCO - CALLE 9 - SAN MIGUEL - CALLE 6 - VIDART - AGUSTIN GOMEZ - AV. ESPAÑA - DR. VICTORINO ORTEGA - MENDOZA - JOSE DOLORES - GRAL. ACHA - AV. CÓRDOBA Y AV. DR GUILLERMO RAWSON.
VUELTA: AV. CÓRDOBA Y AV. DR GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - AV. ESPAÑA - AV. CÓRDOBA - MENDOZA - DR. VICTORINO ORTEGA - AV. ESPAÑA - AGUSTIN GOMEZ - VIDART - CALLE 6 - SAN MIGUEL - CALLE 9 - CHACABUCO - GABRIELA MISTRAL - JOSÉ HERNÁNDEZ - LEOPOLDO LUGONES - CHACABUCO - CALLE 9 - VIDART - CALLE 10 - AV. INT. JOAQUÍN UÑAC Y HOSPITAL DR. FEDERICO CANTONI
Línea 248
IDA: PROYECTADA Y MENDOZA - CALLE 18 - RUTA 40 - INT. JOAQUÍN UÑAC - CALLE 17 - AV. ANTONINO ABERASTAIN - CALLE NUEVA - VIDART - CALLE 14 - AV. INT. JOAQUÍN UÑAC - 7 DE AGOSTO - SAN JOSE - MIGUEL ATENCIO - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. ANTONINO ABERASTAIN - JUAN MAURIN - FRAY JUSTO STA. MARIA DE ORO Y ROBERTO VIDART.
VUELTA: FRAY JUSTO STA. MARIA DE ORO Y ROBERTO VIDART - AV. ANTONINO ABERASTAIN - ING. MARCOS ZALAZAR - AV. INT JOAQUÍN UÑAC - 7 DE AGOSTO - SAN JOSE - MIGUEL ATENCIO - AV. INT. JOAQUÍN UÑAC - CALLE 14 - VIDART - CALLE NUEVA - AV. ANTONINO ABERASTAIN - CALLE 17 - INT. JOAQUÍN UÑAC - RUTA 40 - CALLE 18 - MENDOZA Y PROYECTADA.
Prestador: Alto de Sierra
Línea D
IDA: Proyectada y Roque Saenz Peña - Bahia Blanca - Avenida Libertador General San Martín - Salta - San Luis - Avenida España - General Paz y Estación de Transbordo Córdoba.
VUELTA: Estación de Transbordo Córdoba - Avenida Córdoba - Avenida España - General Paz - Las Heras - Avenida Libertador General San Martín - Bahía Blanca - Roque Saenz Peña y Proyectada.
Línea 302
IDA: ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA Y AV. CÓRDOBA - SALTA - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN - ABERASTAIN - BARTOLOMÉ MITRE - ARISTÓBULO DEL VALLE - AV. 9 DE JULIO - JOSE MARÍA DEL CARRIL - CARLOS LENCINAS - GORRITI - LOS NOGALES - EL JACARANDA -RUTA PROV. N°3 - CORVALAN - AV. HIPOLITO YRIGOYEN - RAMÓN FRANCO - AV. SARMIENTO Y FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO.
VUELTA: AV. SARMIENTO Y FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO - AV SARMIENTO - ABERASTAIN - GRAL. JOSE MARIA PAZ - AV. CRISTOBAL COLON - AV. HIPOLITO YRIGOYEN - CORVALÁN - RUTA PROVINCIAL 3 -EL JACARANDÁ - LOS NOGALES - GORRITI - CARLOS LENCINAS- LAT. DE CIRCUNVALACIÓN - AV. HIPOLITO YRIGOYEN - AV. 9 DE JULIO - ARISTÓBULO DEL VALLE - SANTA FE - AV. ESPAÑA - GRAL. JOSE MARIA PAZ Y ESTACIÓN DE TRANSBORDO JUAN MARIA PAZ
EXTENSIÓN:
IDA: ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA Y AV. CÓRDOBA - SALTA - AV. GRAL SAN MARTÍN - ABERASTAIN - BARTOLOMÉ MITRE - ARISTÓBULO DEL VALLE - AV. 9 DE JULIO - AV. HIPOLITO YRIGOYEN - JOSÉ MARÍA DEL CARRIL - CARLOS LENCIAS - GORRITI - LOS NOGALES - EL JACARANDA -RUTA PROVINCIAL 3 - CORVALÁN - AV. HIPOLITO YRIGOYEN - RAMÓN FRANCO- AV. SARMIENTO - HIPOLITO YRIGOYEN -GRAL. ANTONIO BALCARCE Y ANTÁRTIDA ARGENTINA.
VUELTA: ANTONIO BALCARCE Y ANTÁRTIDA ARGENTINA - HIPÓLITO YRIGOYEN - AV. SARMIENTO - ABERASTAIN - GRAL. JOSE MARIA PAZ - AV. CRISTÓBAL COLÓN - AV. HIPÓLITO YRIGOYEN - EL JACARANDÁ - LOS NOGALES - GORRITI - CARLOS LECINA - LAT DE CIRCUNVALACIÓN - AV. HIPOLITO YRIGOYEN - AV. 9 DE JULIO- ARISTÓBULO DEL VALLE - SANTA FE - AV. ESPAÑA - GRAL JOSE MARIA PAZ Y ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA.
Línea 303
IDA: PROYECTADA Y SAN JUAN - CORDILLERA DE LOS ANDES - ANGUALASTO - SAN LORENZO - M. QUINTANA - ALBARRACÍN DE GODOY - PROCESA SARMIENTO DE LENOIR - ROYAL BALLET - JOSÉ MANUEL ESTRADA - AV. CRISTOBAL COLON - MARIE CURIE - LAMAS - 4 DE DICIEMBRE DE 1866 - ROQUE SAENZ PEÑA - AV. CRISTÓBAL COLÓN - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN - AV. DR. GUILLERMO RAWSON - SANTA FE - SALTA Y AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN -
VUELTA: SALTA Y AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN - AV. CRISTOBAL COLON - ROQUE SÁENZ PEÑA - 4 DE DICIEMBRE DE 1866 - LAMAS - MARIE CURIE - AV. CRISTOBAL COLON - JOSE MANUEL ESTRADA - ROGER BALLET - PROCESA SARMIENTO DE LENOIR - ALBARRACÍN DE GODOY -M QUINTANA - SAN LORENZO - ANGUALASTO - CORDILLERA DE LOS ANDES - SAN JUAN Y PROYECTADA.
Prestador: El Triunfo
Línea 322
DA: 9 DE JULIO – ESTADOS UNIDOS – SANTA FE – ESPAÑA – 9 DE JULIO.
VUELTA: 9 DE JULIO – URQUIZA – GENERAL PAZ – ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA – AVENIDA CÓRDOBA – AVENIDA RIOJA – MITRE – CASEROS – LAPRIDA – PUEYRREDÓN - AVELLANEDA – 9 DE JULIO.
Línea 345
IDA: JOSÉ MARÍA DE LOS RÍOS Y CORRIENTES - DIAGONAL SARMIENTO- SAN MARTÍN- JUAN LAVALLE- ENFERMERA MEDINA- INDEPENDENCIA - RAWSON- LAS PROMESAS- SAN MARTIN- INDEPENDENCIA- RP N°127- GUILLERMO RAWSON- JUAN LAVALLE- AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN- JUAN MARTIN DE PUEYERREDON- BERNARDINO RIVADAVIA- AVELLANEDA- SANTA FE- AV. ESPAÑA- 9 DE JULIO.
VUELTA: 9 DE JULIO Y SEGUNDINO NAVARRO- JUSTO JOSÉ DE URQUIZA- GRAL JOSÉ MARÍA PAZ- ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA - AV. ESPAÑA- GRAL JOSÉ MARÍA PAZ- GRAL JUAN GREGORIO LAS HERAS- AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN- JUAN LAVALLE- GUILLERMO RAWSON - INDEPENDENCIA- SAN MARTÍN- LAS PROMESAS- RAWSON- INDEPENDENCIA- ENFERMERA MEDINA- JUAN LAVALLE- SAN MARTÍN- DIAGONAL SARMIENTO- AV. JOSÉ MARÍA DE LOS RÍOS
EXTENSIÓN N°1:
IDA: JOSÉ MARÍA DE LOS RÍOS Y CORRIENTES - DIAGONAL SARMIENTO- RNN°20- ENFERMERA MEDINA - INDEPENDENCIA - RAWSON- LAS PROMESAS- SAN MARTIN- INDEPENDENCIA- RP N°127- GUILLERMO RAWSON- JUAN LAVALLE- AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN- JUAN MARTIN DE PUEYERREDON- BERNARDINO RIVADAVIA- AVELLANEDA- SANTA FE- AV. ESPAÑA- 9 DE JULIO.
VUELTA: 9 DE JULIO Y SEGUNDINO NAVARRO- JUSTO JOSÉ DE URQUIZA- GRAL JOSÉ MARÍA PAZ- ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA - AV. ESPAÑA- GRAL JOSÉ MARÍA PAZ- GRAL JUAN GREGORIO LAS HERAS- AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN- JUAN LAVALLE- GUILLERMO RAWSON - INDEPENDENCIA- SAN MARTÍN- LAS PROMESAS- RAWSON- INDEPENDENCIA- ENFERMERA MEDINA- RN N°20 - DIAGONAL SARMIENTO- AV. JOSÉ MARÍA DE LOS RÍOS.
EXTENSIÓN N°2:
IDA: RAWSON Y DR. RENÉ FAVALORO- LAS PROMESAS- SAN MARTIN- INDEPENDENCIA- GUILLERMO RAWSON- JUAN LAVALLE- AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN- JUAN MARTIN DE PUEYRREDON- BERNARDINO RIVADAVIA- AVELLANEDA- SANTA FE- AV. ESPAÑA- 9 DE JULIO.
VUELTA: 9 DE JULIO Y SEGUNDINO NAVARRO- JUSTO JOSÉ DE URQUIZA- GRAL JOSÉ MARÍA PAZ- ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA - AV. ESPAÑA- GRAL JOSÉ MARÍA PAZ- GRAL JUAN GREGORIO LAS HERAS- AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN- JUAN LAVALLE- GUILLERMO RAWSON - INDEPENDENCIA- SAN MARTÍN- LAS PROMESAS- RAWSON-
Prestador: UTE La Marina – La Positiva
Línea B
IDA: AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN Y ALMIRANTE GALINDEZ – RUTA DEL SOL – AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – RUTA NACIONAL N° 40 ACCESO NORTE – AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON – AVENIDA CÓRDOBA – ESPAÑA – GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ Y ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA.
VUELTA: ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA – AVENIDA CÓRDOBA – AVENIDA ESPAÑA – GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ – LAS HERAS – AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON – RUTA NACIONAL N° 40 ACCESO NORTE – AVENIDA NAZARIO BENAVIDEZ – RUTA DEL SOL – ALMIRANTE GALINDEZ – ENRIQUE GODOY Y SARGENTO JUAN BAUTISTA BAIGORRIA.
Prestador: El Libertador
Línea 140
IDA: CEMENTERIO DE ZONDA - LA PAZ – MATIAS SANCHEZ - 9 DE JULIO - MATIAS SANCHEZ - AVENIDA SARMIENTO - MATIAS SANCHEZ - SAN MARTIN - AVENIDA ARGENTINA - AVENIDA JOSÉ IGNACIO DE LA ROZA - CARLOS PELLEGRINI - AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO NORTE - 25 DE MAYO OESTE - AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON - AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN - JUAN MARTÍN DE PUEYRREDÓN - BERNARDINO RIVADAVIA - AVELLANEDA Y SANTA FE.
MARTÍN – PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO – 25 DE MAYO – AVENIDA ESPAÑA – 25 DE MAYO – AVENIDA DOCTOR GUILLERMO RAWSON - AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN – JUAN MARTÍN DE PUEYRREDÓN – BERNARDINO RIVADAVIA – AVELLANEDA Y SANTA FE.
VUELTA: SANTA FE Y ESTADOS UNIDOS - AVENIDA LEANDRO ALEM - AVENIDA CÓRDOBA – AVENIDA ESPAÑA SUR – LAS HERAS - AVENIDA CÓRDOBA – CONECTOR SUR - 9 DE JULIO – LAS HERAS - 25 DE MAYO OESTE – HIPÓLITO YRIGOYEN - AVENIDA LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN - CARLOS PELLEGRINI - AVENIDA JOSÉ IGNACIO DE LA ROZA - RUTA PROVINCIAL N° 12 - 25 DE MAYO - LAS MORAS - AVENIDA SARMIENTO - LIBERTAD -RUTA PROVINCIAL 53 - AVENIDA ARGENTINA - SAN MARTIN - MATIAS SANCHEZ - RECABARREN - 9 DE JULIO - RECABARREN - LA PAZ - ACCESO A CEMENTERIO DE ZONDA.
Línea 141
IDA: RASTREADOR CALIVAR Y EL PAISANO - MANCINI - EL SEMBRADOR - PATAGONIA - PADRE IANELLI - AV. NAZARIO BENAVIDEZ - ARNOBIO SANCHEZ - FCO. TRISTAN COLL - SARGENTO BAUTISTA CABRAL - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - SARGENTO. BAUTISTA CABRAL - SALTA - JOSÉ PEDRO CORTÍNEZ - AV. ESPAÑA - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN - AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE .
VUELTA: AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE - JUJUY - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN - SALTA - SARGENTO BAUTISTA CABRAL - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - SAN LORENZO - SARGENTO BAUTISTA CABRAL - FCO. TRISTAN COLL - ARNOBIO SÁNCHEZ - AV. NAZARIO BENAVIDEZ - PADRE IANELLI - PATAGONIA - EL SEMBRADOR - MANCINI - EL PAISANO - EL BAQUEANO - EL CRIOLLO - RASTREADOR CALIVAR Y EL PAISANO.
Prestador: Albardón
Línea 401
IDA: RASTREADOR CALIVAR Y EL PAISANO - MANCINI - EL SEMBRADOR - PATAGONIA - PADRE IANELLI - AV. NAZARIO BENAVIDEZ - ARNOBIO SANCHEZ - FCO. TRISTAN COLL - SARGENTO BAUTISTA CABRAL - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - SARGENTO. BAUTISTA CABRAL - SALTA - JOSÉ PEDRO CORTÍNEZ - AV. ESPAÑA - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN - AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE .
VUELTA: AV. DR. GUILLERMO RAWSON Y SANTA FE - JUJUY - AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN - SALTA - SARGENTO BAUTISTA CABRAL - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - SAN LORENZO - SARGENTO BAUTISTA CABRAL - FCO. TRISTAN COLL - ARNOBIO SÁNCHEZ - AV. NAZARIO BENAVIDEZ - PADRE IANELLI - PATAGONIA - EL SEMBRADOR - MANCINI - EL PAISANO - EL BAQUEANO - EL CRIOLLO - RASTREADOR CALIVAR Y EL PAISANO.
Línea 402
IDA: CENTENARIO Y CIPOLLETTI - NUEVA ARGENTINA - DÍAZ - AV. NAZARIO BENAVIDES - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - AV. CÓRDOBA - AV. DR. GUILLERMO RAWSON - BARTOLOMÉ MITRE - AVELLANEDA Y SANTA FE.
VUELTA: AVELLANEDA Y SANTA FE - AV ESPAÑA - GRAL.JOSE MARIA PAZ - ESTACIÓN DE TRANSBORDO CÓRDOBA - AV. CÓRDOBA - AV. ESPAÑA - GRAL. JOSE MARIA PAZ - GRAL. JUAN GREGORIO LAS HERAS - AV. CÓRDOBA - PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO - AV. NAZARIO BENAVIDEZ - DIAZ - NUEVA ARGENTINA - ING. CESAR CIPOLLETTI - 25 DE MAYO - BONDUEL - PROYECTADA BARRIO LAS CALANDRIAS - CENTENARIO OESTE E ING. CESAR CIPOLLETTI.
Línea 403
IDA: MENDOZA Y RODRIGUEZ - SALVADOR MARIA DEL CARRIL - MARADONA - CORRIENTES- MARADONA - HIPÓLITO YRIGOYEN - COLÓN - CENTENARIO - PROYECTADA - BARRIO 19 DE NOVIEMBRE - PROYECTADA - 25 DE MAYO - TAMBOR DE TACUARÍ - SARMIENTO - PROYECTADA - 25 DE MAYO - DIAZ - PATAGONIA - TIMOTEO MARADONA - PATAGONIA -FERNÁNDEZ - NEUQUÉN - SALTA - JOSÉ PEDRO CORTÍNEZ - AV. ESPAÑA - AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN - AV. DR. GUILLERMO RAWSON - BARTOLOMÉ MITRE - AVELLANEDA Y SANTA FE.
VUELTA: AVELLANEDA Y SANTA FE - AV DR. GUILLERMO RAWSON - AV. CÓRDOBA - SALTA - NEUQUÉN - FERNANDEZ - PATAGONIA - TIMOTEO MARADONA - PATAGONIA -DIAZ - 25 DE MAYO - PROYECTADA - SARMIENTO - TAMBOR DE TACUARÍ - 25 DE MAYO - PROYECTADA - PROYECTADA - CENTENARIO COLÓN - HIPÓLITO YRIGOYEN - CORRIENTES - MARADONA - SALVADOR MARIA DEL CARRIL - SALTA - 25 DE MAYO - MENDOZA Y RODRIGUEZ.
Línea 406
IDA: PROYECTADA LOTE HOGAR 59 - PROYECTADA - CATRIEL - CENTENARIO - TUCUMAN - PROYECTADA BARRIO MONSEÑOR RICARDO BÁEZ LASPIUR - PROYECTADA BARRIO ANDACOLLO VIII - MENDOZA - RODRIGUEZ - TUCUMAN - ORO - SAN JUAN - RECONQUISTA -CÓRDOBA -PORRES - URQUIZA - FLORENTINO AMEGHINO - SAN JUAN - AV. NAZARIO BENAVIDEZ - TUCUMAN - MONTEAGUDO - ABERASTAIN Y SANTA FE.