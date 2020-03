Continúan las inscripciones para solicitar el Módulo Alimentario de Emergencia

El sitio que puso online el Gobierno de San Juan para solicitar el Módulo Alimentario de Emergencia continúa recibiendo inscripciones a través del link www.beneficioalimentario.sanjuan.gob.ar.

Los destinatarios son aquellas personas que sostienen su familia a través de actividades de la economía informal y no están incluidos en otros beneficios sociales.

Los que pueden inscribirse son:

Trabajadores que no estén en relación de dependencia o que trabajen por su propia cuenta (albañiles, electricistas, plomeros, remiseros, taxistas, artesanos, emprendedores sociales o de la economía social, cuidacoches, empleados de comercios barriales que no estén registrados, cadetes, empleadaa domésticas que no estén registradas, jardineros, fleteros, vendedores ambulantes, etc)

Monotributistas Categorías A y B

Monotributo social

Los que no pueden inscribirse:

Menores de edad

Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios de Asignación Universal por Embarazo (AUH)

Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH)

Beneficiarios de Tarjeta AlimentAR

Beneficiarios de Tarjeta Social

Pensionados y Jubilados

Beneficiarios de Hacemos Futuro o Potenciar

Beneficiarios de Fondos de Desempleo

Beneficiarios de cualquier otro plan social nacional o provincial

Al completar el formulario, la plataforma deberá enviar un mensaje de texto confirmando la recepción de los datos. Si quien se inscriba no recibe el SMS, no preocuparse, sus datos ya fueron cargados.

Una vez que el Ministerio de Desarrollo Humano, en un trabajo mancomunado con la Secretaría de la Gestión Pública, tenga toda la información, pasará a la etapa de análisis de los posibles beneficiarios. Luego de purgar ese listado, se enviará otro mensaje de texto confirmando a la persona que es beneficiaria del Módulo Alimentario de Emergencia, más un kit de productos de limpieza y anunciando que en los próximos días llegará la mercadería a la puerta de su casa.

Confirmar la recepción

Al momento de recibir el Módulo Alimentario de Emergencia, el beneficiario titular deberá mostrar su DNI para corroborar su identidad.

La persona que traslada el módulo no ingresará al domicilio, depositará la bolsa en la puerta del domicilio.

El beneficiario tomará la mercadería y dentro de su casa deberá desinfectar las bolsas.

Al recibir el módulo, es muy importante que el beneficiario mande el mensaje ALIMENTOS OK al 40140 para cerrar la solicitud de ayuda del Estado.

Si el beneficiario no manda el SMS de recepción de los alimentos, no podrá volver a recibir un nuevo módulo en el futuro.

La entrega de los Módulos Alimentarios de Emergencia comenzará paulatinamente la semana del 6 de abril.