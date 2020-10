La preocupación por la situación epidemiológica de la provincia quedó manifiesta este miércoles. Las autoridades pidieron a los sintomáticos que se hisopen, y que se queden en casa, quienes no tengan un imperioso motivo para circular.

En medio de la escalada de contagios que padece San Juan, con 2.362 casos positivos, la secretaria de Planificación, Alina Almazán, manifestó su preocupación y le pidió a los sanjuaninos más responsabilidad para frenar los casos.

"El pico de contagios está en ascenso y no sabemos hasta dónde va a llegar. Este es el momento para quedarnos en casa. La única vacuna efectiva es el distanciamiento y tratar no de circular. El virus está entre nosotros, está en nosotros no propagarlo", admitió.

Consulta ante síntomas

Es un mensaje duro, pero claro. Expresó a los sanjuaninos la necesidad de poner ante todo la responsabilidad individual y social para ganarle la batalla al Covid.

Asimismo, aclaró que por ahora el sistema de Salud garantiza la atención para los infectados, y aunque está prevista una serie de medidas para abordar, no hay que relajarse porque la velocidad de contagio es potente. "Este aumento de casos es sostenido y preocupante", remarcó.

Al respecto de los hisopados que se están realizando, solicitó junto al jefe de Zona 1, Miguel Coria, que todas las personas que manifiesten síntomas se hisopen. Antes, deben comunicarse a los contactos difundidos.

"La falta de olfato o gusto son síntomas marcados de Covid" "La falta de olfato o gusto son síntomas marcados de Covid" Miguel Coria, jefe de la Zona Sanitaria 1

Centros de Testeos

A las personas que tuvieron contacto estrecho con pacientes contagiados, se les solicitó especialmente que se aíslen por 14 días.