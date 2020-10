Conocé la historia de Matías, el último integrante del Proyecto Juan, que volverá a su provincia

Un nuevo objetivo cumplido por parte de la Dirección de Abordaje Integral de las Adicciones, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, al lograr externar a un integrante de la comunidad terapéutica “Proyecto Juan”. Pero, además, esta nueva salida posee un plus en su historia y es que el joven regresará a su provincia natal (La Rioja) junto a su familia.

Matías (su verdadero nombre es preservado), superó el tratamiento durante ocho meses de manera satisfactoria, en plena pandemia, y tras ser evaluado por parte del equipo de profesionales del Centro Ambulatorio San Benito y de UMAA Rawson.

Según el mismo propio protagonista cuenta, sus primeros días fueron difíciles. “Al principio me sentía raro porque tenía miedo, pero con el correr de los días fui mejorando y comprendí que estaba con gente buena que me iba a ayudar a salir adelante. Fui adquiriendo confianza y avanzando en el tratamiento. Ahora estoy muy feliz, porque estuve esperando este momento”.

El ingreso de Matías sucedió en los primeros días de marzo, justo en el comienzo del aislamiento preventivo en todo el país. Esto conllevó la imposibilidad de contar con la asistencia de sus familiares de manera directa, pero sí a través de video llamadas. Más allá de este impedimento, el proceso fue ampliamente satisfactorio y ahora cumplirá la siguiente etapa de manera ambulatoria, pero con sus seres queridos y en casa.

Precisamente, su estadía será en Chepes, donde vivirá con sus padres y hermanos y en donde realizará tratamiento con apoyo profesional, tanto psicológico como psiquiátrico, destacando que el contacto y monitoreo con el personal y equipo técnico de la dirección será permanente. El fin es claro, poder lograr la reinserción social de parte de Matías.

Sobre su estadía dentro de la comunidad, Matías comentó: “Con mis compañeros me llevé siempre muy bien. A muchos de ellos los tengo como ejemplo de superación y ahora me toca a mí asumir ese rol con quienes ingresaron al programa hace poco tiempo. Obtuve grandes enseñanzas y por eso intento transmitirlas a quienes más lo necesitan”.

“Tampoco me voy a olvidar de todos los momentos divertidos que viví junto a mis compañeros, como practicar deporte, bailar o en especial a la noche cuando hacíamos ronda de chistes. Fui feliz con ellos”, destaca Matías.

Con todos los chicos que ingresan a “Proyecto Juan” se busca una correcta reinserción social. Esto se alcanza finalizando sus estudios secundarios y, además, con capacitaciones en oficios que puedan aplicar una vez finalizados sus tratamientos. Matías se encuentra en estado universitario, pero esto no le impidió seguir adquiriendo conocimientos. “Aprendí a cocinar, a trabajar en carpintería, hacer prepizzas, salsa y conservas. Todo esto me marcó mucho porque no sabía y eran actividades que nunca había realizado. Ahora me voy con esas herramientas”, agregó.

Aunque, deja en claro cuál es su objetivo principal: “Quiero seguir estudiando, recibirme y alcanzar un trabajo digno que me permita tener mis cosas, mi casa y el día de mañana poder formar mi propia familia”.

Por último, el joven riojano cuenta todo lo que se lleva de su estadía. “Crecí mucho como persona. Conocí mucha gente buena que trabaja bien y me ayudó a quererme. Aprendí a respetar, ser empático. En el pasado solo pensaba en mí, ahora comprendí que también tengo que pensar en el otro. También, a cuestionar todo lo que me pasó, lo que hice y reflexionar sobre eso. Me voy feliz, con la autoestima alta y sabiendo que soy capaz de todo lo que me proponga”.

Es importante destacar el hecho de sobrellevar una internación en tiempos de pandemia, sin la posibilidad de ver a sus seres queridos. Su valor y compromiso constituyen un ejemplo para todos y todas.