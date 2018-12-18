Sorteo IPV
11:47 hs - Martes 18 de Diciembre de 2018

Conocé el listado definitivo de los ganadores en los barrios de Chimbas

Finalizada la primera jornada del Sorteo Provincial de Viviendas, los sorteados para los barrios Conjunto Único, Díaz Norte y Pedregal Sectores 1, 2 y 3 ya están confirmados.




Conjunto Único
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tr>ABALLAY, PABLO DAVID37.004.911AGUERO, SILVANA MARIELA27.592.961ALVARES, ISABEL PASCUALA20.655.293ANDRADA, ADRIAN GUSTAVO22.910.189ANGEL, JOSE LUIS21.969.729ARACENA, CELSO AGUSTIN13.672.043ARCE, ELBA MARIA25.243.950ARNAU, ESTEFANIA NOEMI33.321.858ARTAZA, MYRIAM RAMONA20.462.741BAEZ, JAQUELINE TAMARA40.824.190BRIZUELA, LAURA CRISTINA27.784.124BRIZUELA, NATALIA GILDA27.350.898BUSTOS, ANA ALICIA23.576.082BUSTOS PENA, MARIA VALERIA27.276.135CAMPILLAY, SALOME TEODORA12.340.407CARMONA, BEATRIZ MARGARITA17.505.159CARMONA ABALLAY, VERONICA MAGDALENA33.336.173CASAS, MARCOS CRISTIAN33.095.488CASTRO, TATIANA NICOLE94.254.496CASTRO SANCHEZ, MARIA FERNANDA30.346.075CHAVEZ, LUCAS EMANUEL33.336.153CORREA, ARIEL GUSTAVO24.244.125CUELLO, ROMINA BELEN35.734.727CUNEO SERRANO, MARIANELA ALEJANDRA35.506.892DOUGLAS, DAVID MARTIN24.660.387ESPECHE, FERNANDO NAHUEL40.962.517ESPEJO, LIDIA ALEJANDRA25.995.878FERNANDEZ, DANIELA ESTELA27.075.329FIGUEROA, DAIANA FATIMA NUBIA39.011.292GENTILI, MARTHA FATIMA20.802.287GODOY MERINO, GABRIELA ALEJANDRA36.423.538GONZALEZ, ZULMA GISELA29.481.566GUTIERREZ, EUGENIA CAROLINA25.195.108HONORATO RUARTE, AILEN CELESTE39.953.940ILLANES, RAUL MIGUEL22.227.251JOFRE, YOLANDA DEL VALLE33.585.466JULIO, MONICA DEL CARMEN41.809.377LIMA, LAURA YANINA33.322.152LONGO, ORLANDO ALDO29.992.749LOPEZ, MYRIAM DEL CARMEN22.347.010MALLEA PAEZ, LAURA DEL VALLE29.897.891MANRIQUE GUTIERREZ, CLAUDIA JAQUELINA34.459.419MANZANO, CARINA DEL VALLE25.937.853MARIN, FLORENCIA ALEJANDRA42.006.265MERELES, MARTIN EMILIO27.784.593MERELES, SEBASTIAN ALBERTO31.399.179MOLINA, JUAN JOSE22.958.982MORENO, NADIA ANABEL34.245.266MUÑOZ, FLAVIA MARGOT26.434.845MUÑOZ, JORGE ANTONIO25.462.705NAVARRO, HUGO ARIEL24.693.079OLIVARES, YAMILA CELINA34.916.311OLIVERA F., GERARDO DAVID29.174.841OLMOS, ROSANA ELENA30.634.914OPASO, JORGE LUIS33.058.754OROPEL, ANDREA ISABEL37.506.313PALACIO MOYANO, ISMAEL IVAN33.024.824PERERA, BIBIANA MABEL24.419.508PEREYRA, PATRICIA ESTELA17.180.508PEREZ, FERNANDA CELINA26.685.712PIZARRO, CAROLINA ALEJANDRA22.359.560PONS, JOSE FLOREAL5.088.308RIBES OLIVERA, ISABEL CRISTINA26.511.278RIVEROS QUIROGA, LAURA VANESA29.034.934RODRIGUEZ, EDGAR OSCAR35.506.159RODRIGUEZ, MARIO ENRIQUE16.833.314RODRIGUEZ BURGOS, MARIA EVA14.138.899RU, PATRICIA CARINA32.510.448SAIRE, YANINA GABRIELA30.635.169SALINAS, ROBERTO JAVIER27.042.114SALINAS D., ELINA YANINA35.851.838SANCHEZ, ROLANDO CEFERINO23.189.846SANCHEZ MOLINA, MAIRA ESTEFANIA35.922.469SEGOVIA, RUTH EDIT20.651.673SIERRA, MARIA ROSA16.895.452SOLARES, PATRICIA DANIELA27.276.323TEJADA, CLAUDIA ANDREA23.634.007TEJADA, RODOLFO OMAR17.505.165TELLO, SEGUNDO EUSEBIO13.440.001TORRES CASTRO, ADRIAN MAURICIO30.116.507VALLEJO, MAURICIO OSVALDO23.922.662VICTORIA, GUILLERMO DAVID35.511.487VIDELA GIL, CESAR ADRIAN29.174.901YAÑEZ, ROMINA ELIZABET34.697.696




Barrio Díaz Norte
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ABALLAY, JULIO EDUARDO21.361.820AGUERO, CECILIA NOEMI22.347.011ALVAREZ, ROSA MANUELA22.658.210ALVAREZ, SERGIO IGNACIO24.195.949ANDRADA, CLAUDIA VANESA25.573.169AVILA, DEBORA GISEL35.852.088BASUALDO, RICARDO DAVID30.483.428BRIZUELA, MARIO CESAR13.893.264CACHI, OSCAR DAMIAN28.967.889CALIVAR, FABIANA KARINA25.573.448CARRIZO, PABLO CESAR26.790.287CASTRO, MAIRA ROXANA34.054.442CASTRO, MARIA LUISA31.637.282CHAVEZ, FABIAN ROSENDO20.132.751CHENA, MARIA ANTONIA13.107.491CONTRERASOZAN, CARLA FLORENCIA39.954.291COSTA, SILVINA SOLEDAD32.376.399CUEVAS, MARIA CARINA26.135.508ESPEJO MERCADO, CLAUDIO DAVID33.461.495FERNANDEZ, VANESA VERONICA26.287.192FLORES, ALEJANDRO GUSTAVO17.505.148FLORES, ROQUE ISMAEL32.278.021FRIAS PAEZ, YANINA DEL VALLE34.245.025GARRO PEREYRA, CARLOTA FERNANDA36.424.148GONZALEZ, JORGE ANDRES22.998.455GORDILLO, GABRIELA MICAELA37.297.779HERRERO, CINTIA VERONICA26.287.152JOFRE, MABEL ELVIRA11.388.036LARA, JORGE LUIS22.227.211LIQUITAY, DANIEL HORACIO13.563.960LOPEZ, LILIANA BEATRIZ17.210.225LUNA, VERONICA JACINTA26.434.013MARTINEZ, ROSALVA MARCELA LAURA26.510.613MAZA, MERCEDES NATALIA28.891.817MILLICAY, AGUSTINA GABRIELA43.281.245MOLINI, DIEGO SEBASTIAN28.120.056MORALES BUSTOS, YASMIN DAIANA34.864.333MUÑOZ, SILVIA DANIELA28.742.539NAVEDA, JORGE EMANUEL34.495.439OLIVARES, OSCAR DOMINGO13.930.648OLIVARES, VANESA DEOLINDA28.412.972ONTIVEROS, HILDA10.215.274ORMEÑO, MARIA DAIANA33.937.406ORTIZ, CAROLINA DEL CARMEN26.740.614ORTIZ, CRISTIAN MARCOS26.889.519PACHECO, MARGOT ELENA29.621.407PAEZ HERRERA, YOLANDA GABRIELA37.650.287PAREDES, JUAN CARLOS21.057.531PASTEN, JOHANNA PAOLA31.654.486PATIÑO, VERONICA ELIZABETH28.967.244PEREZ, SARA STEFANIA33.743.418PONTORIERO, ZULMA BEATRIZ25.412.518QUIROGA, IVANA PATRICIA21.592.201RIOS CHANCAY, LUCIANA NATALIA29.772.401RIVERO, MARIELA ROSANA21.895.221RIVERO, MARISOL FLAVIA43.689.903RIVEROS VALVERDI, RAUL ERNESTO25.995.858RODRIGUEZ, ROBERTO TIMOTEO10.581.595ROJAS, HECTOR CESAR ANDRES30.349.021ROJAS, JORGE DANIEL30.631.949ROJAS, NICOLASA NOEMI24.087.497TEJADA, ERNESTO ARIEL28.448.893TEJEDA, HUGO GABRIEL23.309.026TELLO, ADRIANA NOEMI26.434.327TOBARES, JORGE ANTONIO14.417.408UBILLA, JUAN CARLOS20.741.768VERA, MIRIAM ALEJANDRA41.597.783VILCHES PONCE, YAMILA ELIZABETH35.508.619ZARATE, MARIELA BEATRIZ31.637.171ZEBALLOS, MARIANELA38.594.524




Barrio Pedregal Sector 1- 2- 3
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ABILA, CELIA BEATRIZ24.244.769ACIAR, JULIO FAUSTINO7.639.341AGUERO, ALBERTO DOMINGO7.661.205AGUERO, FANNY MARGARITA6.051.177AGUERO, NANCY DEL ROSARIO16.376.639AGUERO, ROSANA VALERIA25.590.243AGUIRRE, MIGUEL FRANCISCO16.127.128AHUMADA MONTERO, CRISTIAN ANTONIO29.557.824ALCAYAGA, CRISTIAN ENMANUEL36.034.447ALGAÑARAZ, CARLOS ALBERTO30.353.357ANES, PATRICIA ELBA25.607.265ARGUELLO OLGUIN, FABIO ALEJANDRO28.406.682ARRIETA FRIAS, NORMA BEATRIZ35.318.706ARROYO LEIVA, GRACIELA MAIRA35.507.073AZCURRA, JUANA YOLANDA5.975.158BAZAN, JULIA ABELINA24.404.544BAZAN, SANDRA DEL ROSARIO38.076.256BRIZUELA, DIEGO IVAN29.481.515BUSTOS, ALFREDO ALEJANDRO29.282.776BUSTOS, MARIA YANINA30.631.932CABALLERO, GLADYS CAROLINA32.033.922CABALLERO, MARIA ESTER12.150.165CALDERON, JOSE CARLOS24.693.515CAMPILLAY, NORMA BEATRIZ22.359.273CARABAJAL, CYNTHIA MERCEDES36.253.728CARRERA, CINTIA MAIRA28.243.642CARRIZO, CARLOS A11.888.927CARRIZO, HORACIO ENRIQUE21.358.585CARRIZO, NANCY ISABEL24.658.563CARRIZO, SERGIO GUILLERMO30.243.701CASAS ESQUIVEL, RUBEN RICARDO25.939.716CASTRO, CARINA ELIZABETH28.487.752CASTRO, CLAUDIA PATRICIA23.189.854CASTRO PEREZ, RITA CRISTINA29.588.434CHAVEZ VERA, CINTHYA JUDIT37.924.320CHERIONI F., GISELA EDITH33.759.207CHIRINO, CYNTHIA KARINA32.360.075CHIRINO, ZULMA NANCY17.166.827CISTERNA, FRANCISCO RAMIRO26.611.937CONTRERAS, MARIELA ROSA22.358.845CORDOBA, CARINA MARCELA35.049.770COZZI, JOSE ARMANDO17.759.057CUYUA, MARIO OSVALDO33.435.731DAVILA PEREZ, GRACIELA DE LOS ANGELES30.932.673DIAZ, ELISA CAROLINA27.760.148DIAZ, LUCAS MARIA11.507.472DIAZ, MARIA LUISA13.049.138DIAZ ESQUIVEL, GUSTAVO ANTONIO30.621.410DIAZ OVALLES, CAREN YAMILA38.462.386DIAZ PEREZ, MARIA JOSE37.646.625DOMINGUEZ, JUAN CARLOS22.998.882DURAN, MICAELA VANESA30.708.901ESCUDERO, CLAUDIA LORENA24.426.829ESPEJO, ADRIAN ALFREDO20.566.635ESQUIVEL, VALERIA YANINA32.374.984FELIX GONZALEZ, JORGE IVAN32.034.369FERNANDEZ, JUAN RAMON16.422.768FERNANDEZ PAREDES, MARIANELA ERICA40.824.079FIGUEROA, ALEJANDRO CESAR24.244.533FIGUEROA, CARINA DEL VALLE29.264.360FONZALIDA, GISELLE ANALIA33.966.753FUNES, PAOLA ANDREA29.302.763GALLARDO CASTRO, VERONICA DEL VALLE30.071.234GARCIA, CRISTIAN JOSE30.891.574GARCIA, GRACIELA EMILSE22.997.780GODOY, SILVIA BEATRIZ38.612.907GODOY SEARES, ANALIA ADALIS40.368.969GOMEZ, IVANA GABRIELA27.784.488GOMEZ, VIVIANA BEATRIZ21.926.975GOMEZ AMARFIL, BEATRIZ GISELA39.792.833GONZALEZ, CARLOS AURELIO11.006.731GONZALEZ, MARIA CELIA22.359.213GONZALEZ CIPRIANI, ANALIA VIRGINIA38.077.148GUAJARDO VARGAS, PAOLA VANESA30.004.851GUARDIA, MYRIAM DEL JESUS16.669.192GUERRERO, MAURICIO OSCAR23.616.193GUEVARA, LAURA ANGELICA18.584.065GUZMAN, SERGIO DANIEL24.968.545HERMOSO REINOSO, LEONELA SOLEDAD33.438.506HERRERA ZALAZAR, LUCILA MICAELA37.648.071IBACETA QUILPATAY, HERNAN NAHUEL37.005.685ILLANES, MARIANA DEL VALLE31.401.292ILLANES GALEOTE, GISELA RAQUEL34.916.233IVACACHE, MARIA NARCISA22.327.878JOFRE, YESICA LETICIA28.967.460JUAREZ, LORENA YANINA28.742.501LEIVA, LEONARDO NAZARENO26.135.897LUJAN, CLAUDIO MAXIMILIANO35.209.044LUNA, ANA ESTER16.135.842LUNA, CRISTIAN GUSTAVO31.871.266MARINERO, LILIANA ELISA14.896.750MARTINEZ, LOURDES VANINA33.165.957MARTINEZ, MARIO ALBERTO37.649.808MARTINEZ, MAYRA ALEJANDRA34.329.309MAZA, LEONARDO ISAAC24.091.845MERCADO, ELENA BEATRIZ12.069.571MERCADO, HECTOR JOSE21.608.604MERLO, EMANUEL ALESIS33.966.785MILANO, EDITH RENEE5.438.540MOLINA, HUGO FABIO24.038.382MOLINA, MARIA BEATRIZ29.264.771MOLINA AGUILERA, CARLOS DANIEL29.709.706MONTAÑA, MARIANA EVELYN38.590.422MORENO SEGURA, TERESA32.034.351NIETO, PATRICIA DEL VALLE23.189.834NORIEGA, PATRICIA ELIZABETH28.742.672OCHOA, JESICA VIRGINIA27.922.926OLMO ALBARRACIN, ROSA NELIDA27.261.016ORTIZ, ALICIA VIVIANA28.448.727ORTIZ, SILVIA MABEL30.346.129OVIEDO, MARIA BELEN38.460.477PAEZ, MARIA BELEN30.932.748PAEZ, TAMARA AYELEN40.368.574PATEN, BETINA LEONOR32.116.422PAZ ANDINO, MARIA EVA37.506.457PELLIZA, FEDERICO GABRIEL29.512.131PEREZ, BEATRIZ YOLANDA11.507.370PEREZ, CARINA ROSANA29.174.878PEREZ, ZUNILDA INES16.442.133PEÑALOZA REBOLLEDO, GUILLERMO WALTER29.883.177PISANO, LEONARDO FABIAN27.043.635PONCE, MARIANA ALEXANDRA34.920.230POZO, CARLOS FABIAN22.063.481PRADO, ESTELA AZUCENA10.914.194QUINTERO, EMILIA ANDREA35.318.859QUINTEROS OVALLES, DAMIANA CEFERINA18.587.699QUIROGA, HECTOR RUBEN12.408.370QUIROGA, RODOLFO EDUARDO21.361.113QUIROGA, SILVANA BEATRIZ28.133.923QUIROGA, V. CRISTIAN JOSE30.346.127QUIROGA FLORES, ENRIQUE40.939.150RIOS, ELIZABETH JOHANA35.924.768RIQUELME, ALEJANDRA BEATRIZ35.040.291RIVERO, FRANCO EMANUEL36.033.778RODRIGUEZ, CAMILA FLORENCIA40.369.012RODRIGUEZ, JUAN MARCELO30.152.630ROLDAN, ROSIER SEBASTIAN30.483.720ROMERO, MARIA CONCEPCION14.696.476RUARTE, MICAELA EDITH38.016.458RUIZ, CINTIA NATALI31.871.504SANCHEZ, GASTON ALEXIS33.095.260SANDEZ, GONZALO CRISTIAN28.708.765SIFUENTE B, GUSTAVO NICOLAS33.337.504SUAREZ ZARATE, AGUSTINA YANET40.593.130SZEGEDY, MARISA DEL VALLE37.648.719TAPIA, JUAN HORACIO18.008.613TEJADA, GEMA DEL CARMEN32.652.961TELLO, MARTHA BEATRIZ16.199.116TORRES, FELIZA NATIVIDAD5.100.005VALDEZ, ANDREA MILAGROS40.469.502VARAS, ROMINA ELIZABETH37.637.617VARAS JAIME, LEONARDO MATIAS37.297.340VARGAS AGUILAR, CELESTE GISEL36.424.095VARGAS TOLEDO, LUCIANO ALEJANDRO32.224.472VELAZQUEZ, CARLOS RODOLFO22.248.113VERA, SILVANA ELIZABETH35.509.318VERA BRIZUELA, ROSANA ALEJANDRA25.195.745VIEYRA, GABRIELA ALEJANDRA36.253.567VILLAFAÑE, OSVALDO RUBEN31.129.615VILLAFAÑE DONOSO, IVANA VANESA25.550.628YANADEL, ANDRES EMANUEL34.863.691YAÑEZ, ROSSANA ANDREA24.404.596YUDICA, MARISOL ABIGAIL39.009.706ZALAZAR, ALEJANDRA ELIZABETH32.753.008ZALAZAR, RUBEN DARIO25.252.930

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