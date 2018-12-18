Conocé el listado definitivo de los ganadores en los barrios de Chimbas

ABILA, CELIA BEATRIZ24.244.769ACIAR, JULIO FAUSTINO7.639.341AGUERO, ALBERTO DOMINGO7.661.205AGUERO, FANNY MARGARITA6.051.177AGUERO, NANCY DEL ROSARIO16.376.639AGUERO, ROSANA VALERIA25.590.243AGUIRRE, MIGUEL FRANCISCO16.127.128AHUMADA MONTERO, CRISTIAN ANTONIO29.557.824ALCAYAGA, CRISTIAN ENMANUEL36.034.447ALGAÑARAZ, CARLOS ALBERTO30.353.357ANES, PATRICIA ELBA25.607.265ARGUELLO OLGUIN, FABIO ALEJANDRO28.406.682ARRIETA FRIAS, NORMA BEATRIZ35.318.706ARROYO LEIVA, GRACIELA MAIRA35.507.073AZCURRA, JUANA YOLANDA5.975.158BAZAN, JULIA ABELINA24.404.544BAZAN, SANDRA DEL ROSARIO38.076.256BRIZUELA, DIEGO IVAN29.481.515BUSTOS, ALFREDO ALEJANDRO29.282.776BUSTOS, MARIA YANINA30.631.932CABALLERO, GLADYS CAROLINA32.033.922CABALLERO, MARIA ESTER12.150.165CALDERON, JOSE CARLOS24.693.515CAMPILLAY, NORMA BEATRIZ22.359.273CARABAJAL, CYNTHIA MERCEDES36.253.728CARRERA, CINTIA MAIRA28.243.642CARRIZO, CARLOS A11.888.927CARRIZO, HORACIO ENRIQUE21.358.585CARRIZO, NANCY ISABEL24.658.563CARRIZO, SERGIO GUILLERMO30.243.701CASAS ESQUIVEL, RUBEN RICARDO25.939.716CASTRO, CARINA ELIZABETH28.487.752CASTRO, CLAUDIA PATRICIA23.189.854CASTRO PEREZ, RITA CRISTINA29.588.434CHAVEZ VERA, CINTHYA JUDIT37.924.320CHERIONI F., GISELA EDITH33.759.207CHIRINO, CYNTHIA KARINA32.360.075CHIRINO, ZULMA NANCY17.166.827CISTERNA, FRANCISCO RAMIRO26.611.937CONTRERAS, MARIELA ROSA22.358.845CORDOBA, CARINA MARCELA35.049.770COZZI, JOSE ARMANDO17.759.057CUYUA, MARIO OSVALDO33.435.731DAVILA PEREZ, GRACIELA DE LOS ANGELES30.932.673DIAZ, ELISA CAROLINA27.760.148DIAZ, LUCAS MARIA11.507.472DIAZ, MARIA LUISA13.049.138DIAZ ESQUIVEL, GUSTAVO ANTONIO30.621.410DIAZ OVALLES, CAREN YAMILA38.462.386DIAZ PEREZ, MARIA JOSE37.646.625DOMINGUEZ, JUAN CARLOS22.998.882DURAN, MICAELA VANESA30.708.901ESCUDERO, CLAUDIA LORENA24.426.829ESPEJO, ADRIAN ALFREDO20.566.635ESQUIVEL, VALERIA YANINA32.374.984FELIX GONZALEZ, JORGE IVAN32.034.369FERNANDEZ, JUAN RAMON16.422.768FERNANDEZ PAREDES, MARIANELA ERICA40.824.079FIGUEROA, ALEJANDRO CESAR24.244.533FIGUEROA, CARINA DEL VALLE29.264.360FONZALIDA, GISELLE ANALIA33.966.753FUNES, PAOLA ANDREA29.302.763GALLARDO CASTRO, VERONICA DEL VALLE30.071.234GARCIA, CRISTIAN JOSE30.891.574GARCIA, GRACIELA EMILSE22.997.780GODOY, SILVIA BEATRIZ38.612.907GODOY SEARES, ANALIA ADALIS40.368.969GOMEZ, IVANA GABRIELA27.784.488GOMEZ, VIVIANA BEATRIZ21.926.975GOMEZ AMARFIL, BEATRIZ GISELA39.792.833GONZALEZ, CARLOS AURELIO11.006.731GONZALEZ, MARIA CELIA22.359.213GONZALEZ CIPRIANI, ANALIA VIRGINIA38.077.148GUAJARDO VARGAS, PAOLA VANESA30.004.851GUARDIA, MYRIAM DEL JESUS16.669.192GUERRERO, MAURICIO OSCAR23.616.193GUEVARA, LAURA ANGELICA18.584.065GUZMAN, SERGIO DANIEL24.968.545HERMOSO REINOSO, LEONELA SOLEDAD33.438.506HERRERA ZALAZAR, LUCILA MICAELA37.648.071IBACETA QUILPATAY, HERNAN NAHUEL37.005.685ILLANES, MARIANA DEL VALLE31.401.292ILLANES GALEOTE, GISELA RAQUEL34.916.233IVACACHE, MARIA NARCISA22.327.878JOFRE, YESICA LETICIA28.967.460JUAREZ, LORENA YANINA28.742.501LEIVA, LEONARDO NAZARENO26.135.897LUJAN, CLAUDIO MAXIMILIANO35.209.044LUNA, ANA ESTER16.135.842LUNA, CRISTIAN GUSTAVO31.871.266MARINERO, LILIANA ELISA14.896.750MARTINEZ, LOURDES VANINA33.165.957MARTINEZ, MARIO ALBERTO37.649.808MARTINEZ, MAYRA ALEJANDRA34.329.309MAZA, LEONARDO ISAAC24.091.845MERCADO, ELENA BEATRIZ12.069.571MERCADO, HECTOR JOSE21.608.604MERLO, EMANUEL ALESIS33.966.785MILANO, EDITH RENEE5.438.540MOLINA, HUGO FABIO24.038.382MOLINA, MARIA BEATRIZ29.264.771MOLINA AGUILERA, CARLOS DANIEL29.709.706MONTAÑA, MARIANA EVELYN38.590.422MORENO SEGURA, TERESA32.034.351NIETO, PATRICIA DEL VALLE23.189.834NORIEGA, PATRICIA ELIZABETH28.742.672OCHOA, JESICA VIRGINIA27.922.926OLMO ALBARRACIN, ROSA NELIDA27.261.016ORTIZ, ALICIA VIVIANA28.448.727ORTIZ, SILVIA MABEL30.346.129OVIEDO, MARIA BELEN38.460.477PAEZ, MARIA BELEN30.932.748PAEZ, TAMARA AYELEN40.368.574PATEN, BETINA LEONOR32.116.422PAZ ANDINO, MARIA EVA37.506.457PELLIZA, FEDERICO GABRIEL29.512.131PEREZ, BEATRIZ YOLANDA11.507.370PEREZ, CARINA ROSANA29.174.878PEREZ, ZUNILDA INES16.442.133PEÑALOZA REBOLLEDO, GUILLERMO WALTER29.883.177PISANO, LEONARDO FABIAN27.043.635PONCE, MARIANA ALEXANDRA34.920.230POZO, CARLOS FABIAN22.063.481PRADO, ESTELA AZUCENA10.914.194QUINTERO, EMILIA ANDREA35.318.859QUINTEROS OVALLES, DAMIANA CEFERINA18.587.699QUIROGA, HECTOR RUBEN12.408.370QUIROGA, RODOLFO EDUARDO21.361.113QUIROGA, SILVANA BEATRIZ28.133.923QUIROGA, V. CRISTIAN JOSE30.346.127QUIROGA FLORES, ENRIQUE40.939.150RIOS, ELIZABETH JOHANA35.924.768RIQUELME, ALEJANDRA BEATRIZ35.040.291RIVERO, FRANCO EMANUEL36.033.778RODRIGUEZ, CAMILA FLORENCIA40.369.012RODRIGUEZ, JUAN MARCELO30.152.630ROLDAN, ROSIER SEBASTIAN30.483.720ROMERO, MARIA CONCEPCION14.696.476RUARTE, MICAELA EDITH38.016.458RUIZ, CINTIA NATALI31.871.504SANCHEZ, GASTON ALEXIS33.095.260SANDEZ, GONZALO CRISTIAN28.708.765SIFUENTE B, GUSTAVO NICOLAS33.337.504SUAREZ ZARATE, AGUSTINA YANET40.593.130SZEGEDY, MARISA DEL VALLE37.648.719TAPIA, JUAN HORACIO18.008.613TEJADA, GEMA DEL CARMEN32.652.961TELLO, MARTHA BEATRIZ16.199.116TORRES, FELIZA NATIVIDAD5.100.005VALDEZ, ANDREA MILAGROS40.469.502VARAS, ROMINA ELIZABETH37.637.617VARAS JAIME, LEONARDO MATIAS37.297.340VARGAS AGUILAR, CELESTE GISEL36.424.095VARGAS TOLEDO, LUCIANO ALEJANDRO32.224.472VELAZQUEZ, CARLOS RODOLFO22.248.113VERA, SILVANA ELIZABETH35.509.318VERA BRIZUELA, ROSANA ALEJANDRA25.195.745VIEYRA, GABRIELA ALEJANDRA36.253.567VILLAFAÑE, OSVALDO RUBEN31.129.615VILLAFAÑE DONOSO, IVANA VANESA25.550.628YANADEL, ANDRES EMANUEL34.863.691YAÑEZ, ROSSANA ANDREA24.404.596YUDICA, MARISOL ABIGAIL39.009.706ZALAZAR, ALEJANDRA ELIZABETH32.753.008ZALAZAR, RUBEN DARIO25.252.930