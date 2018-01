Conocé al centenar de primos que se encontró en San Juan y viví su momento más emotivo

Embed

Esta comunicación que hubo para lograr concretar una vez más esta tradición se ha modernizado. Ahora, el grupo de WhatsApp "La Juntadera 2017-2018" logró convocar exitosamente a los familiares de Felipe y Josefina, ese matrimonio sanjuanino que nació el 15 de febrero de 1935.





En esta oportunidad, estuvieron presentes los Montenegro, los Villavicencio, los Pereyra, los Pastén, los Quiroga, los Leites, los Castro, provenientes de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Comodoro Rivadavia y los anfitriones que jugaron de local, como lo hacen cada tres o cuatro años.





El amanecer los sorprendió a puro ritmo y disfrute. No importó que el sol brillara ya que la música no paró hasta pasadas las 7 de la mañana. El menú de la noche estuvo muy bien organizado ya que "la juntadera" no fue improvisada. Comenzó en marzo y cuidó hasta el último detalle de la velada. Distribuidos en diferentes funciones, el centenar de primos estuvo activo por meses para juntar lo necesario, para que el año nuevo los encuentre con las cuentas claras, dispuestos a disfrutar.





De los próximos "mensajitos" surgirá el nuevo destino para 2018-2019, cuya organización deberá comenzar sobre los primeros meses de este año.