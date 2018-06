A lo largo de la vida amamos, pero el amor de padres por un hijo, no tiene fin. Conocemos nuestra capacidad de amar hasta que tenemos un hijo. La paternidad descubre en uno mismo que el amor no tiene límites, que el amor verdadero es incondicional, no tiene margen ni fin.

Papá no es aquel que da un apellido, papá es aquél que prodiga amor.

Criar a un hijo es un aprendizaje diario, un sacrificio constante de esa persona que en gran parte de su vida depende de ti, te enseña a que no hay mejor recompensa que una sonrisa inocente de corazón. Tener un hijo es luchar por sus sueños con él, hacerle creer que puede todo y que siempre, pase lo que pase, estarás a su lado. Tener un hijo es ser feliz cuando lo ves sonreír, y no poder evitar derramar una lágrima cuando lo ves llorar.

Tener un hijo es un regalo, y es cierto que es un amor que dura para toda la vida, que cambia con los años, pero es tan fuerte como el primer día. Tal vez tantas de estas sinceras frases podrían llegar a entenderlas un hijo solo si tuviera la habilidad de verse a sí mismo a través de los ojos de un padre.

Hay muchos que por obra de Dios, de la naturaleza, o vaya a saber por qué cosas de la biología, no pueden tener hijos; o bien; aquí me corrijo, no pueden procrear que no es lo mismo que no poder tener hijos porque la condición de padre no la da el semen, la da el infinito y más maravilloso ejercicio de amar.

A ellos me dirijo hoy, a todos esos hombres que son padres, sin haber procreado hijos; a esos que son verdaderos contenedores de los hijos que la sociedad impuso fueran de otros, a esos que se convirtieron en grandes héroes no solo de historietas sino de la vida real.

Papá y mamá son aquellos que crían, que aman, que no tienen barreras por su hijo, que hacen lo imposible por ellos, que se quitan el pan de la boca si no alcanza, que van desnudos por la vida si el abrigo no es suficiente, que ponen en riesgo la propia vida sin saber que lo están haciendo porque es un acto tan natural como sublime.

Hoy es un día para desearle felicidad a mucha gente; hoy es el día en que a la mesa estarán esos hijos que supieron ser padres, aquellos cuya generosidad no ha tenido límites, porque no es la carne ni la sangre, es solo el corazón.

Feliz día papás, feliz día a todos esos grandes tipos que se cruzaron en nuestro camino y que sobradamente tienen y reciben la condición de padre. Debemos siempre tener en claro que un padre deberá recordar que su hijo un día sabrá seguir su ejemplo en vez de sus consejos, porque además amar es sentir cuando la felicidad de tus hijos es más importante que la propia.-