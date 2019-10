Con tres demandas por obras a Nación, recién en el próximo gobierno habrá mediaciones

No será todo tan fácil, porque las tres demandas que San Juan presentó ante la Corte Suprema de Justicia por la deuda que contrajo el gobierno macrista en nombre del Estado Nacional, recién tendrá novedades en 2020. Eso quiere decir que la respuesta a los reclamos recaerán sobre el próximo gobierno. Si gana Macri, en las generales de octubre, habrá resistencia y San Juan deberá seguir luchando por los $4.000 millones que le debe. Si gana Fernández, ayer en su visita a la provincia, prometió devolver ese dinero, "porque corresponde", según declaró el propio candidato presidencial.

























El tema es que los plazos de la Justicia no son tan lentos y el protocolo, menos. Sobre la primera demanda que interpuso la provincia, por $1.200 millones, se le comunicó al procurador de la Nación, pero éste tiene 60 días para responder. Luego la Corte dictaminará la competencia y por último se le corre traslado a Vialidad Nacional. En este último caso, también existe un plazo de dos meses, aproximadamente, para la respuesta; por lo que las demandas deberá ser resueltas en el próximo gobierno. Esto ocurre con las otras dos demandas que, es posible, no se junten en el camino. Si no lo hacen, San Juan deberá esperar cada instancia para saber cuál es la respuesta a su reclamo.