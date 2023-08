Con nuevo circuito de votación, sufragarán 362 internos del Penal

En esta oportunidad son 362 personas (aproximadamente) las que están privadas de la libertad y que pueden sufragar, de un universo de 1807 internos, tal como lo dispuso la Justicia Electoral Nacional. En tanto, hay más de 1207 personas que están cumpliendo estancia en el penal, que figuran en el padrón, pero que no podrán hacerlo por diversos motivos: por ejemplo: porque no tienen el DNI o porque sus familias no se los han llevado.

Esto quiere decir que sólo el 30% de los ciudadanos que figuran en el padrón, en el penal, votará este domingo.

En este caso, las urnas se han dispuesto de diferente forma, con respecto a las elecciones anteriores, en las cuales se disponía de un solo sector para abrir urnas y el traslado constante al sector de la votación. En este caso, se dispondrá de urnas en diferentes sectores, (con nueva distribución) para que el traslado favorezca a los guardia cárceles que acompañan a los internos.