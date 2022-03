Con gran participación se realizó la Jornada Educación y Memoria

Luego la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Silvia Pelizzari, se dirigió a los participantes diciendo: “El objetivo de esta línea de acción es convertir a cada aula en un espacio de reflexión sobre el pasado reciente de nuestra patria, de Latinoamérica y porque no del mundo. Una reflexión que nos hable del presente que vivimos y nos inste a seguir pensando sobre el futuro que queremos construir como sociedad. Por esto un gracias especial para todos los docentes y jóvenes que hoy nos acompañan sin los que sería imposible mantener vigente nuestra memoria”.

A continuación el presidente de la Sociedad Israelita de Beneficencia, Leonardo Siere, manifestó: “No es necesario el ámbito pedagógico exclusivamente para la enseñanza y la educación todos y cada uno de nosotros podemos educar en lo cotidiano en dialogo con nuestros seres queridos, conocidos, en el trabajo cada cosa que hacemos nos tiene que ayudar a recordar. Al recordar construimos memoria y construimos sociedad. Una sociedad que aspira a la inclusión a una sociedad fraterna, con tolerancia y valorando la diversidad”.

Posteriormente la decana Miryam Arrabal expresó: “Recordamos hechos trágicos que marcaron la historia y vida de los argentinos, pero que debemos mirar con esperanza desde nuestras instituciones formar parte de la memoria colectiva que recuerda para no olvidar y no olvida para no repetir. Y que cuenta esta historia trágica a las nuevas generaciones comprometiéndonos a ser parte de este desafío y responsabilidad de habilitar espacios para promover la defensa de los valores democráticos y la defensa plena de los derechos”.

Finalmente la ministra de Educación, Cecilia Trincado Moncho, sostuvo: “Todos pensamos que la educación pública es la posibilidad de la democracia para generar ciudadanos que puedan discernir con responsabilidad sobre el futuro de sus naciones. Pensar en el trabajo, en la memoria, está totalmente intrincado en la tarea educativa. Cómo podemos construir nuestra presente y pensar en diseñar futuro si desconocemos la construcción de nuestra propia identidad que supone el pasado, la memoria y por lo tanto el análisis y reflexión sobre la historia. Solo con memoria podemos construir una sociedad más justa, más democrática con ciudadanos responsables que no discriminen y enfrentarse a todo lo que sea violencia y abuso, conociendo nuestro pasado, no olvidando, no banalizando. Abrimos un espacio de reflexión, debate para generar juntos nuevas preguntas y nuevas respuestas a lo que la sociedad de hoy necesita”.

Acto seguido hubo una conferencia magistral sobre Memoria a cargo de Juan Mariel Erostarbe.

Seguido por el testimonio de Federico Glantz, integrante de la Comunidad Judía. La presentación de acciones del Ciclo 2022 - Temática “Memoria y Malvinas” a cargo de Natalia Erostarbe y cerró la referente nacional del Programa Educación y Memoria Cristina Gómez Giusto.

Cabe recordar que en mayo se realizará una nueva Jornada de Educación y Memoria, para todos los interesados que por el cupo de la sala no pudieron participar.