¿Cómo votarán los sanjuaninos el desafuero de Cristina?

La situación se repite, pero ahora en el Senado. Como le pasó a Julio De Vido en octubre, un juez pidió el desafuero de la senadora Cristina Fernández de Kirchner para poder detenerla y los que ahora tienen la última palabra son los miembros de la cámara alta del parlamento. Entre ellos están los tres sanjuaninos que recientemente fueron electos y que la semana que vienen asumirán en sus bancas. Roberto Basualdo es parte de Cambiemos y en consecuencia, votará a favor de quitarle la protección constitucional a la ex presidenta. Mientras que en el bloque justicialista hay intensas conversaciones en estos momentos y de ahí podría salir el voto de Rubén Uñac y Cristina López de Abarca.





La noticia del procesamiento con prisión preventiva y el pedido de desafuero dictados este martes por el juez federal Claudio Bonadio, hizo que los celulares comenzaran a sonar desde temprano en la bancada que tendrá el PJ en el Senado a partir de la próxima semana. El presidente, Miguel Ángel Pichetto, mantiene intensos contactos con los gobernadores de su partido, entre ellos el sanjuanino Sergio Uñac, para analizar los plazos, cuándo se trataría en el recinto y definir qué hacer.





Los resultados de las charlas previas se mantienen en absoluto hermetismo. "Estamos conversando", dijo escuetamente una fuente del PJ local. Con Rubén Uñac y López de Abarca, el uñaquismo tiene dos escaños en la bancada que encabezará Pichetto. Junto con Cambiemos, los peronistas son la llave para darle curso o frenar la causa por traición a la patria y encubrimiento del atentado de la AMIA que le imputan a la ex jefa de Estado.





El PJ y el kirchnerismo compartían bloque en el mandato que está por terminar. Pero con la nueva composición, tras la implosión que hubo en ese espacio, en el Senado y en Diputados transitarán caminos distintos. Cristina ya avisó que va a armar bloque propio bajo el sello de su partido, Unidad Ciudadana, y el peronismo hará lo mismo.





El justicialismo le dará en ambas cámaras un rol preponderante a la liga de gobernadores de esa fuerza. Con Pichetto, a esta altura un histórico del senado, los mandatarios acordaron articular el Interbloque Federal que contenga a la mayor cantidad de provincias con representación peronista en la casa de las leyes.

A diferencia de sus antecesores justicialistas que se están yendo (Ruperto Godoy y Marina Riofrío), Rubén y López de Abarca responden a la directriz que marca Uñac como gobernador y líder del PJ provincial. Sin que represente necesariamente un condicionante para lo que viene, el primer mandatario está lejos de la ex presidenta y con el peso que ganó a nivel nacional adhiere a la idea de una profunda renovación.





El antecedente más cercano es el de De Vido. Cuando se tuvo que votar el pedido de desafuero del ex ministro K, Uñac le ordenó a los diputados nacionales de su partido que levantaran la mano para no entorpecer la tarea de la Justicia. Todos le respondieron, menos José Luis Gioja, que optó por no bajar al recinto.





Mientras tanto, el pedido de Bonadio cuenta desde ahora con el primer voto de un sanjuanino. El referente del presidente Mauricio Macri, le adelantó a sanjuan8 que "esto no es una maniobra para quitarle los fueros a senador para que no vote un tema determinado, es un pedido de un juez para poder avanzar con una causa. Voy a votar a favor".