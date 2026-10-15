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Comienzan las pruebas de ortografía para los aspirantes al Poder Judicial

Las evaluaciones se realizarán desde el martes 20 de octubre para los postulantes de la Primera Circunscripción Judicial que aprobaron la prueba de dactilografía. El cronograma completo está disponible en la página oficial del Poder Judicial.

El Poder Judicial de San Juan informó que el martes 20 de octubre de 2026 comenzará la prueba de ortografía correspondiente al Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial 2026.

La instancia está destinada a los inscriptos para la Primera Circunscripción Judicial que aprobaron previamente la prueba de dactilografía y constituye una nueva etapa del proceso de selección para acceder a puestos dentro del organismo.

Según se informó oficialmente, el cronograma completo de las evaluaciones se encuentra disponible en el sitio web institucional: www.jussanjuan.gov.ar.

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Dónde deben presentarse los aspirantes

Desde el Poder Judicial recordaron que los postulantes deberán presentarse 15 minutos antes del horario asignado y concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las pruebas se desarrollarán en la Sede Académica Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, en Entre Ríos 33 Sur, departamento Capital.

Se recomienda a los aspirantes consultar previamente el cronograma para verificar el día y el horario que les corresponde.

De esta manera, el concurso de aspirantes continúa avanzando con una nueva instancia de evaluación para quienes buscan incorporarse al Poder Judicial de San Juan.

Cronograma completo: consultar en la página oficial del Poder Judicial de San Juan.

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