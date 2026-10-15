Comienzan las pruebas de ortografía para los aspirantes al Poder Judicial

Dónde deben presentarse los aspirantes

Desde el Poder Judicial recordaron que los postulantes deberán presentarse 15 minutos antes del horario asignado y concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las pruebas se desarrollarán en la Sede Académica Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, en Entre Ríos 33 Sur, departamento Capital.

Se recomienda a los aspirantes consultar previamente el cronograma para verificar el día y el horario que les corresponde.

De esta manera, el concurso de aspirantes continúa avanzando con una nueva instancia de evaluación para quienes buscan incorporarse al Poder Judicial de San Juan.

Cronograma completo: consultar en la página oficial del Poder Judicial de San Juan.