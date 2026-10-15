El Poder Judicial de San Juan informó que el martes 20 de octubre de 2026 comenzará la prueba de ortografía correspondiente al Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial 2026.
Comienzan las pruebas de ortografía para los aspirantes al Poder Judicial
Las evaluaciones se realizarán desde el martes 20 de octubre para los postulantes de la Primera Circunscripción Judicial que aprobaron la prueba de dactilografía. El cronograma completo está disponible en la página oficial del Poder Judicial.