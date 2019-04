Comidas de Semana Santa: las verduras una opción económica para el menú

Desde la Asociación de Chacareros, Juan Carlos Giménez, contó que las verduras no has sufrido una suba importante en el último tiempo. Es más, indica que productos como la lechuga o el tomate han bajado. Remarca que en las verdulerías se pueden encontrar algunos productos un poco caros, como el caso de la espinaca, por no ser de la época.









"Mucha gente consume espinaca, pero recién están saliendo las primeras y por eso se las consigue un poco caras aún. Pero una opción es la acelga, que se vende entre los $15 y $ 20", explicó Giménez.









Para este productor la verdura es sin dudas la opción mas económica para cocinar, " Si la decisión para Semana Santa es comer pesado, generalmente se lo acompaña con lechuga, justamente ahora la jaula, en el mercado, se la consigue a 100 pesos, mientras que el mes pasado rondaba los $300",indicó en comunicación con sanjuan8.com





La variedad de comidas que podés elaborar es grande, pero si no se te ocurre nada, aquí te damos algunas recetas.

Embed

Embed