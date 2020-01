Comenzó la colocación de vacunas previa al ingreso escolar de los más chicos

Luego de que Nación liberara 12 millones de vacunas que estaban retenidas en la Aduana de Ezeiza, San Juan recibió el miércoles pasado una parte de las dosis para el primer trimestre de 2020, de las 22 vacunas que componen el Calendario Nacional. Entre ellas, están las del ingreso escolar, fundamentales para que los más pequeños no se contagien enfermedades en sus inicios en el sistema educativo.









Las vacunas indicadas en el momento del ingreso escolar para chicos de 5 y 6 años previenen contra siete enfermedades, que pueden ser graves e incluso mortales. En esas edades, todos los niños deben recibir tres vacunas: Polio Sabin (poliometlitis), Triple Viral SRP (sarampión, rubeóla y paperas) y Triple Bacteriana (difteria, tétanos y tos convulsa).





"El niño pasa muchas horas en el colegio y es más fácil que se contagien las enfermedades", comentó la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, a Canal 8. En este marco, comentó que las vacunas recibidas ya fueron controladas y que desde la próxima semana habrá un refuerzo para todos los centros de salud de la provincia, incluso los más alejados.





Otro de los puntos clave de la campaña, son las dos vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (HPV, por sus siglas en inglés) que deben colocarse las niñas y niños de 11 años. La más difícil de conseguir que se coloque el grupo objetivo es la segunda dosis, debido a que les aplican la primera y no vuelven a los seis meses para que les den la otra parte. "Si no tienen la segunda dosis de nada sirve la primera porque no genera inmunidad al 100%", dijo la funcionaria. Y agregó que, es importante destacar que "el HPV produce cáncer de cuello de útero y de pene. Es una vacuna que si la tuviesen que es carísima si la tuviesen que comprar, y en la provincia les dan las dos dosis gratis".