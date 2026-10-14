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Comenzó el examen del Poder Judicial para aspirantes de Jáchal e Iglesia

La Corte de Justicia tomó las pruebas de Dactilografía y Ortografía en la Segunda Circunscripción Judicial para facilitar el acceso de las personas inscriptas en el norte sanjuanino

El Poder Judicial de San Juan dio inicio a las pruebas de Dactilografía y Ortografía del Concurso de Aspirantes a Ingresar al Poder Judicial 2026 correspondientes a la Segunda Circunscripción Judicial, que abarca a los departamentos Jáchal e Iglesia. Las evaluaciones se llevan a cabo durante las jornadas del miércoles 14 y jueves 15 de octubre en el Salón Cultural Dalmira Rivas de Suizer, en la Ciudad de San José de Jáchal.

La ministra de la Corte de Justicia y coordinadora de la Escuela Judicial, Dra. Adriana García Nieto, explicó los alcances de la iniciativa: "Es una decisión que tomó la Corte de Justicia para que, quienes viven y residen en los departamentos Jáchal e Iglesia, estén más cerca y tengan mayor posibilidad de rendir este concurso. Ha sido mucho el trabajo pero hay un gran equipo trabajando para poder tomar aquí los exámenes".

Para agilizar el proceso y evitar desplazamientos innecesarios a las personas participantes —incluidas aquellas inscriptas en el cupo para personas con discapacidad—, la organización dispuso tomar ambas instancias de manera consecutiva. Quienes superan la prueba de Dactilografía acceden de forma inmediata a la evaluación de Ortografía. Desde la organización recordaron asistir con DNI 15 minutos antes del turno asignado.

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