El Poder Judicial de San Juan dio inicio a las pruebas de Dactilografía y Ortografía del Concurso de Aspirantes a Ingresar al Poder Judicial 2026 correspondientes a la Segunda Circunscripción Judicial, que abarca a los departamentos Jáchal e Iglesia. Las evaluaciones se llevan a cabo durante las jornadas del miércoles 14 y jueves 15 de octubre en el Salón Cultural Dalmira Rivas de Suizer, en la Ciudad de San José de Jáchal.
Comenzó el examen del Poder Judicial para aspirantes de Jáchal e Iglesia
La Corte de Justicia tomó las pruebas de Dactilografía y Ortografía en la Segunda Circunscripción Judicial para facilitar el acceso de las personas inscriptas en el norte sanjuanino