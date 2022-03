Comenzaron las clases de actividad física en los centros de salud

CAPS

Dos de las alumnas pertenecientes al Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF) cuentan con emoción su experiencia sobre cómo este hábito saludable les cambio la vida.

Olga Silva (82 años). "Mi médico siempre me recomienda hacer gimnasia adaptada a mi edad, aun así yo voy a la par de mis compañeras, me siento muy bien. Hace 5 años que estoy acá y a pesar de mi edad me siento muy sana, lo único que tengo es el tema de la presión, cuido mucho ese asunto, lo demás todo espectacular. Esto no me lo pierdo".

Agregó: "Anteriormente, he hecho natación en el palomar durante mucho tiempo, yo no le aflojo al ejercicio. Actualmente en la tarde, estoy con la secretaría de deportes de los adultos mayores. Además, vivo sola, soy viuda con hijos mayores que se sienten orgullosos de que sea así".

"Tuve COVID-19 en mayo del 2021, estuve internada 5 días en el hospital Marcial Quiroga. Gracias a Dios no llegué a la terapia intensiva pese a todo, no le afloje en ningún momento, no quise mantenerme acostada asique caminaba, me paraba y mantenía en movimiento. Sin mencionar que tuve un excelente atención en el hospital. Jamás me rendí, el día que entre me dije a mi misma “Yo jamás voy a derramar una lagrima, todo lo doloroso que me pueda pasar, se lo entrego a Dios.”

"Con respecto al grupo, llegue acá porque siempre estamos en contacto con las vecinas y bueno, ellas venían y me comentaron sobre esto. La profesora Gabi es excelente, ella pone todo su corazón para darnos clases".

"Soy muy feliz, una persona alegre y agradecida con la vida y ese es el recuerdo que voy a dejar. La edad es un número, no le aflojo a mi edad. Yo lavo, plancho, barro y hago todas las labores de mi casa, bastante autónoma. No me entregue nunca a estar postrada".

Finalmente invito a todas las mujeres a integrarse, somos muchísimas y formamos un muy lindo grupo.

Blanca Elizondo (75 años): "Vine acá porque me recomendaron, previamente hacia actividad en la biblioteca Franklin. Conocí este lugar, me gustó y ya me quede, van hacer más de 5 años que estoy acá. También salgo a caminar por las tardes a distintos puntos de San Juan y asisto el centro de jubilados, ahí salgo en eventos pero le prometí este año a la profe que me iba a dedicar totalmente a esto".

"Viví más de 50 años en Buenos Aires, cuando vine a San Juan, falleció mi padre y hermano menor, en ese momento me cayó la ficha y ya no sabía que más hacer hasta que un día salí a caminar y vi que estaban dando una clase, la observe y ya después me quede hasta hoy que me mantengo con Gabi".

Agregó: "Vi tantas cosas que jamás pensé que iba a llegar a esto, gracias a Dios no tengo ningún problema de salud. Todas mis actividades diarias las hago caminando o con mi carrito, en caso de hacer las compras".

"Además lo que me gusta es que tenemos un seguimiento con diversos profesionales como nutricionistas y médicos. Yo me siento muy bien. No me gusta estar quieta".

La mujer dijo que "quiero recomendar a todas las mujeres que hagan actividad, ayuda a mantenerlo a uno más despierto, rápido y ágil. Ayuda a que la memoria funcione mejor asique les aconsejo que vengan, hagan actividad y se relacionen con los otros. Acá tenemos un excelente grupo en donde a veces nos juntamos a comer y pasarla bien".

Fuente: Si San Juan