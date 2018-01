Colonias de verano: te decimos cómo prevenir y tratar las principales afecciones por la pileta

Más de 17 mil niños sanjuaninos disfrutan de las colonias de verano y comparten juegos en la pileta. Desde el Sanatorio Argentino informaron cuáles son las afecciones más comunes de contraer en los natatorios, cómo prevenirlas y curarlas.





Una de las situaciones más comunes es que los chicos padezcan gastroenteritis con diarrea, vómitos y, en algunas ocasiones, fiebre. Esto tiene que ver con la ingesta de agua no potable en la pileta, según destacó a N8 la pediatra de la clínica Celina Vera (M.P.3387).





Entre los casos más frecuentes está la deshidratación, insolación, fiebre por exposición solar, quemadura. Para esto, la especialista recomienda mantener la hidratación, usar ropa clara, mantenerse bajo la sombra, utilizar protector solar factor 60 con bebés de 6 meses y 30 a partir de esta edad. Si la piel está muy colorada, debe acudir a la guardia del hospital.





Entre las enfermedades, es muy habitual que a los chicos les dé otitis externa y tiene síntomas muy dolorosos. Para esto, un adulto debe fijarse si el pequeño pierde líquido por el oído, y en tal caso deberá hacerlo atender por un médico. Además, el uso del cotonete en niños está prohibido, debido a que la cera funciona como una barrera que impide el ingreso de bichos y líquidos.





Para la conjuntivitis, es recomendable que no asistan a la colonia e inmediatamente se dirijan a la guardia en caso de persistir los ojos rojos o picazón luego de limpiarlos con una gasa embebida en suero. En este caso, las antiparras no sirven para ir a la pileta y no contagiar, sólo sirve para prevenir contraer la enfermedad.





Por último, sobre el problema de la pediculosis, la doctora recomendó que los niños se tomen el pelo y usen gorros, además del peinado diario para sacar piojos y liendres.