Colocaron la piedra basal de la futura planta de aceite de oliva más grande de Latinoamérica

El primer mandatario estuvo acompañado por los ministros de Hacienda, Roberto Gattoni; y de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano; el intendente de Sarmiento, Mario Martín y el presidente del grupo Phronesis, José Chediack. Allí se dio inicio a la primera etapa de la construcción de una nueva planta de aceite de oliva y envasado en la Finca El Principio, perteneciente a la empresa Solfrut, sobre ruta 40. Este proyecto, implica una inversión de 14 millones de dólares y contribuye al desarrollo económico de la provincia.





La inversión será modular y durante la primera etapa, se espera obtener una capacidad de guarda de aceite de 2.000 toneladas prevista para la primera semana de junio (alcanzando una capacidad de 4.000 toneladas al finalizar el proceso).





En primer término dirigió unas palabras a los presentes el intendente de Sarmiento, Mario Martín: "Hoy para nosotros es un día importante porque vivimos de economías regionales, tanto de la agricultura como de la minería. Esto genera riquezas, fuente de trabajo, y eso no lo hacemos solos sino lo hacemos junto con usted gobernador y estos empresarios y vecinos comprometidos. San Juan es una gran provincia, muy rica, y depende de nosotros llevarla por este camino del éxito".





Por su parte, José Chediack, presidente de Phronesis expresó: "Cada vez que escucho a algún funcionario de la Provincia, desde el gobernador hasta cualquier integrante del mismo, escucho cómo deberían ser las cosas. Lo escucho al gobernador hablar de la palabra 'producción' en todos los sectores productivos y siento un gran orgullo porque seguro que cumplirán con el objetivo trazado".





Chediack dio a conocer detalles de la obra en Sarmiento: "Este es la primera etapa de un proyecto a sucederse en tres fases. Será la planta más grande de Latinoamérica, tendrá una capacidad de 4 mil toneladas. La planta saca un 30 por ciento del fraccionado nacional a distintos mercados. La idea es invertir en San Juan y que la misma sirva para el crecimiento y desarrollo de la provincia", señaló Chediack.





En la segunda etapa continuarán los procesos de recepción, limpieza, clasificación y obtención de graneles. Se estima que el proceso de molienda de aceituna del año 2020 se llevará a cabo en esta nueva planta.





En una tercera etapa, el fraccionado será modernizado con equipos más grandes que harán posible un proceso más eficiente. Finalmente, se ampliará la capacidad de tanques, espacio para la guarda de insumos y guarda de productos fraccionados. Al mover el fraccionado, la bodega de Finca del Enlace, inaugurada en 2012, aumentaría su capacidad, pasando de 2.200 toneladas de vinos en tanques de fermentación con control de temperatura, a 4.500 toneladas totales.





A su turno, el gobernador destacó la labor del emprendimiento declarando: "Este es el camino a seguir, no solamente en la provincia sino en el país también. Entendemos que hay que hablar más de producción, de consumo, de exportaciones también pero primero reactivando el mercado interno que es lo más importante y con empresarios como Jose Chediak vemos que la Provincia tiene no solamente presente y futuro sino que fundamentalmente se retroalimenta entre la visión que tiene el Gobierno y la visión que tiene el sector privado".





Señaló además: "La Provincia juntos con ustedes ha generado unos indicadores significativos, como tener solo un 3% de desempleo, como destinar más del 30% del Presupuesto a la inversión pública, como seguir pensando que nosotros debemos facilitar oportunidades para que el sector privado pueda crecer, y para que sea esa condición la generadora de empleos genuinos, no solamente en Sarmiento que es un modelo de diversificación productivo y económico sino en toda la provincia de San Juan. Este es el camino a seguir, brindar las herramientas necesarias para que la inversión privada confíe en la provincia, invierta y cree mano de obra genuina", finalizó el mandatario.





Cabe señalar que con este proyecto, que finalizará en 2021, sería posible triplicar la capacidad de la bodega y duplicar la capacidad de la planta de aceite; además de innovar y modernizar equipamiento y procesos.





Además de este proyecto, la firma cuenta con 440 olivos, 330 viñedos y un proyecto de implantación de 500 hectáreas de pistacho. Las primeras 50 hectáreas se plantarán este año y tendrá un ritmo de crecimiento de entre 150 y 200 hectáreas por año hasta alcanzar la superficie deseada.





Con el objetivo de dar valor agregado a los productos de forma industrial, este proyecto continuará con la planta procesadora de pistacho, lo que reforzará su presencia en San Juan. En la actualidad, Solfrut es el principal productor de aceite de oliva, no solo de su marca Oliovita, nacida en San Juan, sino también de las marcas de las principales cadenas de supermercados. El principal mercado donde se exporta el granel es Estados Unidos.





Festejo por los 30 años de la empresa y firma de convenios en 25 de Mayo





Posteriormente la comitiva encabezada por el primer mandatario se trasladó al departamento 25 de Mayo, donde se sumó el vicegobernador Marcelo Lima, la diputada nacional Graciela Caselles y el intendente local Juan Carlos Quiroga Moyano.





El intendente Juan Carlos Quiroga Moyano manifestó: "Gracias a la empresa por la gran inversión que lleva adelante en la provincia y principalmente en 25 de Mayo. Decirle a José Chediack muchas gracias por permitir que muchos veinticinqueños trabajen en la firma y desde ya estamos a su disposición desde el municipio para lo que necesiten".





En la oportunidad el gobernador Sergio Uñac formó parte de los festejos por los 30 años de la firma. Para la empresa, en la visión de un proyecto a largo plazo es importante la inversión en la industria y el desarrollo, pero también la educación constituye un pilar para construir el futuro de una provincia.





José Chediack de la firma Solfrut habló sobre los 30 años de la firma radicada en San Juan y la futura planta en Sarmiento. "Es un gran orgullo poder festejar los 30 años de Solfrut y a su vez anunciar la construcción de otra planta en Sarmiento, que nos va a permitir tener más capacidad, con más tecnología y eficiencia en la parte de fraccionado. No quiero dejar de mencionar al personal de la empresa que encara con gran compromiso su tarea diaria".





Por último tuvo un agradecimiento especial a la figura del gobernador Sergio Uñac: "Tengo empatía hacia su lógica de pensamiento con respecto al rol del Estado, en relación a la evolución económica de una comunidad, donde el esfuerzo lo deben hacer los privados pero donde el Estado debe cumplir el rol de facilitador y es aquí donde el gobernador con su equipo trabajan para que así sea. Apuesto como empresario argentino que llegue el momento en que nuestro país tenga un modelo que genere trabajo digno para los argentinos y una economía estable y creciente", expresaba Chediack.





En ese marco, el Gobierno provincial y Solfrut llevaron adelante la firma de convenios de cooperación público-privado con las dos escuelas agrotécnicas más cercanas a la planta: la Escuela Agrotécnica Gonzalo Alberto Doblas de Caucete y la Escuela Agroindustrial 25 de Mayo. Los convenios consisten en pasantías para los jóvenes del último año que desean crecer en profesiones afines a las actividades que se realizan en los establecimientos de la empresa.





Estos convenios, junto con otras medidas de apoyo a las instituciones educativas, completan una serie de acuerdos realizados con las universidades de San Juan.





Sergio Uñac se dirigió a los presentes diciendo: "Realmente me animo a decir que es una mañana atípica en el contexto nacional y para nosotros una mañana normal en el contexto provincial. José se ha expresado sobre el valor trascendente y esa asociación perfecta que tiene que haber entre el sector público y el privado, necesaria relación para permitirnos soñar sino dar un paso más y concretarlos. Eso es lo que hizo José con cada una de sus empresas. Todavía recuerdo las palabras de un economista hace dos décadas diciendo que había muchas provincias inviables y entre ellas estaba San Juan, casi en el podio".





Sobre esto último el gobernador aclaró: "Desde ese momento en adelante hemos logrado una diversificación en la matriz productiva, en su momento fue la disyuntiva o producción o minería. Logramos poder hacer coexistir las distintas actividades económicas y nos animamos a decir que es importante la producción agrícola pero también la ganadera en San Juan. El próximo viernes entregamos una planta de faena y frigorífico que es modelo en el interior del país y que tiene todas las habilitaciones para asistir al mercado interno y también exportar".





El gobernador recordó la suma del turismo y el deporte como actividades básicas en el crecimiento provincial: "San Juan es la provincia que más ha invertido en desarrollo deportivo y en la estructura del deporte. Y en los últimos años no solamente por tener condiciones naturales sino porque el Estado debe brindar seguridad jurídica, hemos tenido proyectos de energía solar más importantes del país. A todo esto le sumamos la obra pública que genera empleo pero que brindamos condiciones para que el sector privado pueda invertir. Esto no le hemos hecho solo, lo logramos en conjunto con la parte privada y un aliado fundamental como es el Banco de San Juan y otras entidades bancarias. Pusimos líneas de créditos a tasas bajas para los sectores productivos y las pymes".





Por último, Uñac acotó: "No hay crecimiento sin producción, el acuerdo que se propone desde la nación no abarca a la palabra educación. El acuerdo no tiene que ser coyuntural, que tenga una raíz profunda, para que una vez por todas tengamos el país que la sociedad quiere y merece. Los argentinos tenemos que hacer algo importante de una vez por todas, desde 1983 hasta la fecha solo trabajamos en situaciones coyunturales con cero planificación, con poco pragmatismo, buscamos humildemente desde San Juan brindar las herramientas para que el sector privado crezca y las futuras generaciones de sanjuaninos tengan una mejor calidad de vida como se merecen".

(Fuente: Ministerio de Producción y Desarrollo Económico)