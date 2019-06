Colegio Nacional, sin gas: desde Patrimonio aseguran que autorizaron la obra

Luego de que se conociera que los alumnos del Colegio Nacional no tienen calefacción en las aulas por no contar con el servicio de gas, la oficina encargada de permitir la obra habló al respecto. El secretario de Cultura, Mario Zaguirre, aseguró a sanjuan8.com Patrimonio Cultural que la Dirección Provincial Redes de Gas tenía autorización para realizar la obra y que, de esta manera, los pequeños no sufrieran las temperaturas invernales.