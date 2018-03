Claudia Noriega: "Hay una estigmatización hacia las mujeres que no quieren tener hijos"

/// Por Marcela V. Silva





Los días previos al #8M fueron escenarios de una serie de debates sobre el proyecto que ingresó al Congreso que plantea el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. La iniciativa, que cuenta con las firmas de 71 diputados de todas las expresiones políticas, entrará en debate luego del feriado largo de Semana Santa. En medio de este contexto donde las diferentes partes que están a favor y en contra de la interrupción del embarazo a las 14 semanas, Claudia Noriega, jefa de la División de Salud Sexual, habló de la importancia de conocer los métodos anticonceptivos a los que pueden acceder la mujer y el hombre en San Juan.





- ¿Qué es la salud sexual?





-Es el derecho que tienen todas las personas de vivir una vida sexual libre, responsable, placentera y satisfactoria con la posibilidad de evitar embarazos no planificados, no previstos y no buscados. También tiene como objetivo evitar enfermedades de transmisión sexual. La salud sexual se aplica no solo en la edad fértil sino a lo largo de la vida tanto en hombres como en mujeres.





- ¿Se considera que la salud sexual solo es de mujeres y se lo aísla al hombre?





-Sí, se cree que solamente la salud sexual y la procreación es ámbito de la mujer, cosa que no es así. La procreación responsable es una capacidad que todas las personas tenemos que decidir. Ambos sexos pueden optar por la cantidad de hijos que pueden tener y en base a esto la medicina ha avanzado y nos ha previsto de métodos anticonceptivos que son reversibles y gratuitos.





- ¿Qué tipos de métodos se entregan en los diferentes centros de salud de San Juan?





-Hablamos de una canasta anticonceptiva y a medida que han pasado los años se van incorporando nuevos métodos. En la actualidad existe una canasta amplia. Hay pastillas, por ejemplo, tanto para la mujer que da de mamar como para aquella que no atraviesa un periodo de lactancia. También contamos con inyectables que son mensuales y trimestrales. El método de barrera es el preservativo y es para el hombre. Por otra parte, también se coloca el dispositivo intrauterino y el implante subdérmico.





- ¿En qué consiste este implante subdérmico?





-Es una varilla de unos dos o tres centímetros que se coloca debajo de la piel en la zona interna del brazo. Este es el último método que se ha incorporada hace dos años y está dirigido a una población muy vulnerable que son las adolescentes. Si bien, cualquier mujer que tenga condiciones de ser fértil puede utilizarlo, es una estrategia que apunta a una edad que va entre los 13 y 18 años ya que los embarazos en Argentina van en aumento. Esté es de larga duración, tiene una hormona y se debe colocar con anestesia y por supuesto por un profesional médico preparado. Tiene una duración de efecto de tres años.





- ¿Desde qué edad un adolescente puede recurrir a los métodos anticonceptivos que se entregan en los centros de salud?





-Esta es una duda que no solo la comunidad tiene, sino también los profesionales de los diferentes lugares. Las y los adolescentes que pueden asistir a la consulta y no necesitan ser acompañados por un adulto son aquellos que tienen más de 13 años. Para los menores de 13 la ley sugiere o insta que debieran estar acompañados por los padres o tutores aunque hay chicas menores de 13 años que no tenían acompañamiento y el equipo de salud las asistió. Se procura que vaya con un adulto, pero si no es así el equipo de salud debe acompañarlo.





- ¿Dónde se entregan estos métodos anticonceptivos?





-La provincia de San Juan cuenta con 150 lugares entre lo que se destacan los hospitales de mayor complejidad y el 98% está apto a entregar los métodos. Esto no significa que no pueda faltar algún insumo en alguna oportunidad.





- ¿Trabajan con charlas antes de entregar cualquier tipo de método?





-Sí, es así. No tiene sentido entregar sin ofrecer la información necesaria. Sea mujer o varón se le informa no solo la manera de uso sino también que se hace alusión a los derechos sexuales y reproductivos de los seres humanos. Todas las personas tienen el derecho a ser respetados en su privacidad, a tener información sobre el efecto que tendrá el método, y que pasa en el cuerpo y la sexualidad. También se debe respetar el derecho a la procreación y esto tiene que ver con la cantidad de hijos que una persona quiere tener. En San Juan hay una estigmatización hacia aquellas mujeres que no quieren tener hijos por eso es importante poder hablar de esta temática.





- ¿Las mujeres que no quieren tener hijos suelen acercarse a los centros de salud?





-Hay varias consultas de mujeres y parejas que no quieren tener hijos como así también de aquellos que no pueden tener. De todos modos yo hago hincapié en la mujer porque es quien lleva el embarazo, sufre el parto y da la teta. La mujer es un grupo vulnerable que el estado debe proteger.





- ¿San Juan en qué posición se ubica en cuanto al embarazo adolescente con respecto a otras provincias?





-Según las estadísticas a nivel nacional, San Juan se ubica en el ranking número 12 y tiene una tasa del 16%. Las primeras provincias que tienen embarazo no intencional son las provincias del Norte. Nosotros no estamos tan mal, pero tampoco estamos tan bien y esto tiene que ir de la mano de la educación.





- ¿Cuál es la edad promedio de las chicas embarazadas que llegan a los hospitales?





El mayor grupo se encuentra en las chicas mayores de 15 años.





- ¿En San Juan se realizan ligaduras de trompa y vasectomías?





-En el 2006 se aprobó la ley de anticoncepción quirúrgica. En esta ley se plantea que todas las personas que sean mayores de edad tienen el derecho a elegir el método de anticoncepción quirúrgica, llámese ligadura de trompas o vasectomía. Es importante aclarar que para poder solicitarlo hay que ser mayor de edad, es decir que se trata de una persona que ya comprende lo que se le dice y es responsable de sus actos. La ley no expresa que para solicitar una ligadura o una vasectomía haya que tener hijos.





- ¿Hay trabas para realizar la ligadura de trompas?





-Sí a veces nos encontramos con algunos casos. Pero hay que destacar que hay una ley nacional que se aplica en la provincia y se debe respetar la autonomía de quien los solicita. Como equipo de salud debemos respetar las decisiones de los pacientes. El médico solo debe informar que hay otros métodos que se pueden elegir ya que este no es reversible.





¿Cuántas ligaduras y vasectomías se realizaron en San Juan?





-Hay una gran diferencia de estadísticas. En el 2017 cerramos con 710 ligaduras y 6 vasectomías. La diferencia radica en que la vasectomía es un tema tabú, rodeado de mitos los hombres creen que hay consecuencias graves y no es así. Esta es la posibilidad que tiene el varón de elegir si quiere tener o no hijos y es un método muy sencillo que se realiza en consultorios externos.





"Quienes quieran acceder algún método anticonceptivo solo deben acercarse a un centro de salud de la provincia".