"Podemos tener circulación viral, no hay que entrar en pánico, sino aprender a manejarlo"

Desde la Asociación Sanjuanina de Infectología, Beatríz Salanitro, manifestó su visión, al ser una de las personas consultivas para el Comité Covid por sus estudios en la materia.

Con esa referencia, explicó que existe un relajamiento en la provincia que no está bien que se sostenga, porque es "muy probable" que en algún momento haya circulación viral.

"Es muy importante saber que, a medida que el AMBA va flexibilizando, tenemos que pensar en que podemos tener circulación viral, pero no tenemos que entrar en pánico sino saber cómo manejarlo. El virus va a seguir circulando, aunque la curva vaya bajando", dijo en Uno por Semana.

Explicó que la densidad poblacional nos favorece, porque no padecemos los tumultos como las principales ciudades del país. "Estamos un poco relajados y no hay que hacerlo. Como acá no pasa nada queremos que cierren todo y que no vengan personas de otras provincias. Si viene una persona con Covid, no quiere decir que venga a matarnos a todos", remarcó.

En ese sentido, aclaró que en algún momento nuestras fronteras volverán a abrirse bajo protocolo, pero que puede comenzar la circulación viral. "Lo importante es que no desborde y que se pueda controlar rápidamente", asumió.

Asimismo, reconoció que "San Juan sabe por dónde puede entrar". "Estamos en alerta y sabemos cómo manejarnos". También agregó que "para fines de julio, principios de agosto se espera una bajada de casos". "Luego se puede permitir otro tipo de comunicación interprovincial", manifestó.

Por último, explicó que es muy importante armar una estrategia clara sobre los testeos, para atacar el foco. Que si bien San Juan hoy no lo puede admirar demasiado, lo verá reflejado si transita la circulación comunitaria.