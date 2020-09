Flagrancia: en 5 meses juzgó a 149 agresores por violencia de género y solo 17 terminaron con condena efectiva

Mientras que 75 hombres que fueron encontrados “infraganti” terminaron con condena condicional ya que no contaban con antecedentes. Desde Flagrancia destacan la importancia de la denuncia anónima.

El fuero de Flagrancia comenzó a intervenir en los hechos de violencia de género desde febrero de este año y a raíz de ello se tuvo conocimiento sobre la gravedad de los casos de violencia sexista que se dan en la provincia. Desde marzo hasta agosto se dieron 149 casos que fueron juzgados y sólo 17 hombres denunciados terminaron con condena efectiva, es decir que fueron a prisión.

Otros 75 denunciados recibieron condena condicional y 37 fueron sobreseídos, ya que la mujer víctima decidió no efectuar la denuncia correspondiente.

Ivan Grassi, fiscal coordinador de Flagrancia, habló con sanjuan8.com y explicó que desde marzo con la feria extraordinaria que se dictó a nivel provincial, el fuero siguió activo y logró intervenir en estos 149 casos hasta el 24 de agosto. Es decir, que se juzgó un caso por día de violencia sexista.

Respecto al bajo porcentaje de agresores juzgados con condena efectiva, el fiscal dijo a este diario que se debe fundamentalmente a que las leyes en casos de violencia de género son bajas.

“Es un delito que tiene una pena baja. Si la víctima presenta lesiones leves y el vínculo de pareja o ex se acredita, la condena mínima es de seis meses y la máxima tres años; pero si el agresor no tiene antecedentes puede cumplir la condena en libertad condicional”, explicó el fiscal sobre aquellos hombres que no van a prisión. De todos modos, aclaró que estos antecedentes puede agravar su condena ante una próxima denuncia.

Respecto a los 17 condenados a prisión, dijo que contaban con antecedentes penales previos al hecho denunciado y el caso fue grave. El magistrado ejemplificó con un caso en el que al agresor se le dio dos años de prisión efectiva. “El denunciado fue a a la casa de la mujer a pesar de tener una prohibición de acercamiento. Una vez ahí la sacó de los pelos, quiso tener relaciones sexuales, además, la golpeó y amenazó de muerte. Esto se dio en época de pandemia y se le adicionó la violación de la cuarentena, por lo que fue condenado por lesiones leves, amenazas, desobediencia y violación a la cuarentena. “El hecho era muy grave y se logró un acuerdo de dos años efectivos”, añadió Grassi.

En cuanto a los 37 hombres sobreseídos, dijo que esas personas no fueron encontradas responsables: “Hay una cuestión, muchos sobreseimientos se dictan cuando la persona no fue al médico legista “no se puede obligar a la víctima”, la regla es que las lesiones leves sean contestadas para que el estado pueda intervenir”.

Desde el fuero de Flagrancia en reiteradas oportunidades resaltaron la importancia de la denuncia por parte de los vecinos o algún familiar. Un alto porcentaje de hechos son advertidos por el 911.

Argentina: 181 femicidios en lo que va del año

Desde el 1ro de Enero al 30 de agosto del 2020 se cometieron 181 femicidios, es decir, 1 cada 32 horas, de los cuales 118 se produjeron durante el contexto de Pandemia COVID-19. Además, hubo 167 intentos de femicidios y 193 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre.

A estas cifras se le suman 27 muertes violentas de mujeres en proceso de investigación. Así, en lo que va del año, 208 mujeres/trans/travestis sufrieron muertes violentas; de las cuales 181 son femicidios. De estos 181 femicidios, 161 fueron directos (mujeres), y 4 fueron trans o travesticidios.

Un dato alarmante es que las tasas de femicidios más altas están en el norte del país. Las provincias con mayores tasas son: Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco, Santa Fe y Salta. Entre los espacios más habituales en donde se cometieron los femicidios, están la casa de la víctima (36%), una casa compartida (32%) y la vía pública (12%).

Si sos víctima de violencia de género podés pedir ayuda al 144 o al 911.