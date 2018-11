Cientos de profesionales participaron de la primera Jornada de prevención del abuso sexual

La actividad se organizó en el contexto del 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención de Abuso Sexual Infantil. El público que concurrió fueron personas que desempeñan funciones en el ámbito educativo: supervisores, directores, docentes de todos los niveles y modalidades, miembros de equipos de orientación, celadores, profesores de educación física, danza, estudiantes de formación docente, equipos técnicos de la dirección general de escuelas, personal de clubes deportivos y público en general.





El acto de apertura estuvo protagonizado por los cortistas Guillermo De Sanctis y Ángel Medina Palá; el fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani; el diputado Pablo García Nieto (jefe del bloque oficialista de Diputados) y el vicegobernador Marcelo Lima.





De Sanctis: "Con ANIVI la gente se anima más a denunciar"









El cortista Guillermo Horacio De Sanctis dijo que "esta problemática del abuso de niños, niñas y adolescentes es extremadamente grave. No debemos quedarnos solamente en el diagnóstico, tenemos que poner el acento en salir al encuentro del problema. Cada vez más la gente se anima a denunciar, porque antes del Centro ANIVI que depende de la Corte, debían ir a la comisaría.





Esto era un inconveniente porque la gente no quería ir a la comisaría con el niño porque lo consideraban traumático. Este Centro va mucho más lejos y trasciende largamente la Cámara Gesell. Es un Centro especializado donde empezamos por la contención del niño. Aquí se radica la denuncia en presencia del fiscal, el juez, también muchas veces con expertos, con el cuerpo de psicólogo, trabajadores sociales, con lo cual creo que la gente se está animando y ha entrado en confianza para denunciar más que antes. Esta problemática, que no es nueva, hay que abordarla con todas las fuerzas, no podemos permitirnos quedarnos solamente en el diagnóstico".





A continuación, el cortista De Sanctis precisó algunos datos estadísticos de ANIVI: "Algunos números que aterran. En lo que va del año llevamos más de 500 casos denunciados en ANIVI, lo que hace un promedio de más de 50 casos por mes de abusos sexuales. La mayoría de ellos, un 80 %, intra familiares, es decir, dentro de la familia, el padre, el padrastro, el tío, el abuelo... Desde que el centro ANIVI se ha creado llevamos cerca de 1000 casos atendidos y creemos que quizás están aumentando los casos, pero lo que seguramente está aumentando es que la gente se está animando a denunciar más que antes. Esta problemática no es nueva".





Lima: "Es importante involucrarnos todos"





Tras las palabras del cortista De Sanctis, el vicegobernador Marcelo Lima cerró el acto de apertura diciendo que "si bien es cierto que tenemos una legislación nacional, la Ley 26.061, y también tenemos una legislación provincial, la Nº 920-S, esto no es suficiente para abordar una temática tan compleja. Es importante involucrarnos todos.

Voy hacer una reflexión sobre una cita de Aristóteles que dice "los niños y los esclavos son propiedad de los padres y de los dueños y nada de lo que se haga con ellos puede ser injusto". Pocas veces hemos escuchado una frase tan aberrante, pero esto obedece a una forma de pensar muy antigua que ha venido a ponerse al día en la actualidad porque lamentablemente quedan resabios de ella. Este es una de las problemáticas que debemos afrontar entre todos. Este síndrome del maltrato, que es la antesala del abuso.







El maltratador lo que pretende es dominar, y luego, dominando puede abusar". Finalmente, el Vicegobernador habló de la legislación al respecto al sostener que "la legislación puede ser permeable, puede ser mejorable, pero no es suficiente, aquí aplaudo el hecho de este encuentro interdisciplinario que es la única forma de tratar de prevenir. Es decir, de utilizar los mecanismos necesarios para evitar que suceda. Creo que cada uno de nosotros en su ámbito de actuación debemos convertirnos en protagonistas esenciales de la prevención".

Más de 500 personas participaron este miércoles de la I Jornada de Prevención de Abuso Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes que se realizó en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, organizada por la Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y la Cámara de Diputados.